especialpandemiaAño II

El primer caso saltó en Aragón a comienzos de marzo de 2020. El coronavirus, esa extraña amenaza que surgió en China, saltó a Italia y luego llegó a España, ya estaba aquí. El primer contagiado, el primer ingresado en la UCI, el primer fallecido… “Nos llamó el radiólogo urgentemente diciendo que nunca había visto algo así”, recordaba Juan Jiménez-Muro, el entonces jefe de medicina interna del Hospital Provincial de Zaragoza, donde falleció el primer aragonés víctima de la pandemia.

Poco más tarde -tal día como este lunes, pero hace dos años-, el gobierno decretó el estado de alarma y la vida en España quedó condicionada por una crisis sanitaria que nos marcaría para siempre a todos. Desde entonces, en Aragón se han notificado más de 400.000 casos y han fallecido casi 5.000 personas. Su distribución, no obstante, ha sido muy distinta a lo largo del tiempo. En este segundo año que ahora se cumple se han concentrado 240.000 contagios, casi el 60% del total. Aunque es cierto que en la primera ola la escasez de pruebas diagnósticas hizo que se notificaran una mínima parte de los casos reales, la variante ómicron ha disparado los registros en esta última época.

Afortunadamente, la evolución de los fallecidos no ha ido en paralelo. El primer año de coronavirus hubo que lamentar 3.283 muertos por esta enfermedad en Aragón, casi el 70% del total. En las olas de este segundo curso pandémico, el efecto de la vacuna ha sido evidente. Conforme el proceso de inmunización avanzaba, la tasa de hospitalización y de letalidad disminuía. La menor agresividad de ómicron también ha contribuido a que, pese a la inaudita explosión de casos que ha provocado, la cifra de fallecidos no se haya disparado de igual modo.