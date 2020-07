Temporero senegalés residente en Santa Cruz de Grío: "Estamos aislados los cinco en casa y nos encontramos bien"

El temporero residente en Santa Cruz de Grío que dio positivo el viernes en covid-19, un senegalés de 24 años, sigue aislado en la vivienda en la que reside en esta localidad. Junto a él están en cuarentena otras cuatro personas, también trabajadores en explotaciones agrícolas de la zona pero no compañeros de labor, que están a la espera de los resultados de las PCR a las que fueron sometidos el viernes en el Centro de Salud de Morata de Jalón.

"Estamos los cinco en casa y nos encontramos bien. Ni él ni el resto tenemos ningún síntoma ni malestar", explica Abdul, uno de los compañeros del primer diagnosticado. Por su parte, detalla que el joven "estaba para irse a Almería" -donde trabaja habitualmente- porque "no había encontrado mucho trabajo, solo algo puntual en pueblos cercanos, y no mucho porque la campaña de la cereza ha sido muy mala". Según ha podido saber HERALDO, el diagnosticado lleva apenas un año en España y no tiene documentación en regla.

Fuentes conocedoras del caso detallan que el joven fue acompañado el lunes por una vecina al consultorio de Santa Cruz al encontrarse con malestar y el miércoles fue trasladado por otro vecino hasta Morata, donde le hicieron la prueba. El viernes fue comunicado el resultado positivo y ese mismo día se les hicieron las pruebas al resto de convivientes y a los otros dos vecinos que habían estado en contacto con él.

El alcalde de la localidad, Raúl Cubero, indica que "les sacamos la basura y les llevamos comida, ropa y lo que necesiten para que no tengan que salir". Recuerda que no están confinados, pero sí que se ha recomendado a los vecinos que salgan lo imprescindible.