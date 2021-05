"He perdido la mitad de mi capacidad respiratoria y gran parte de mi masa muscular"

Fiebre, tos, cansancio, pérdida de olfato... Sebastián Lahuerta experimentó todos estos síntomas a mediados de marzo. Se contagió de covid, aunque no fue diagnosticado de forma oficial, ya que, por aquel entonces, las PCR estaban más que limitadas. En verano mejoró, pero en octubre tuvo una fuerte recaída. "No sé si eran síntomas que arrastraba o si me volví a infectar", reconoce.

A sus 43 años, la pérdida de masa muscular le ha obligado a renunciar al deporte. Lo ha intentado varias veces para recuperar el tono, pero le ha sido imposible. También sufre fatiga. "No fumaba ni bebía, y nunca he tenido problemas de salud. Soy ingeniero y, por mi trabajo, me toca hacer montajes de máquinas de gran tamaño. Acabo con un cansancio absoluto que me obliga a guardar periodos de descanso", explica.

Las espirometrías a las que se ha sometido confirman que ha perdido la mitad de su capacidad respiratoria. El resto –análisis de sangre y radiografías– han salido bien, lo que ha hecho que no tenga acceso a especialistas. "Mucha gente no sabe lo que es o no te cree. Yo soy de los que estoy mejor, pero hay personas que no han podido volver al trabajo", indica.

Gracias al colectivo Long Covid Aragón ha empezado a hacer ejercicios de rehabilitación, aunque, por el momento, no ha notado mejoría. Su principal esperanza ahora, como le ocurre al resto de pacientes, está en la investigación.