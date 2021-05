Los casos de covid persistente aumentan y hasta 20.000 aragoneses tienen aún síntomas

Hasta 20.000 aragoneses, según estimaciones del colectivo Long Covid Aragón, arrastrarían aún algún tipo de síntoma desde que se contagiaron de coronavirus. Sufren el conocido como covid persistente, un problema que afecta a entre un 10% y un 20% de los infectados. En la Comunidad, según explica Ana Cariñena, coordinadora de la agrupación, la mayoría proceden de la primera y la tercera ola, en la que se alcanzaron picos diarios de más de un millar de positivos, aunque también hay quien enfermó en verano o lo ha hecho hace escasos meses.

Muchas, cuenta Cariñena, eran personas sin patologías previas que llevaban una vida totalmente normal. Ahora, en cambio, ven imposible hacer ejercicio o subir a casa por las escaleras. "Hay gente con dificultades respiratorias, sensación de taquicardia, síntomas neurológicos, dolores musculares, pérdida de gusto y olfato… Los hay incluso que tienen un poco de todo. Los signos son muy fluctuantes", explica. Ella, sin ir más lejos, se recuperó "de forma normal" tras infectarse el 11 de marzo, pero a las pocas semanas volvieron las secuelas.

El principal problema es que un importante porcentaje no están diagnosticados como pacientes de coronavirus, ya que se contagiaron en las primeras semanas de marzo, cuando apenas había PCR disponibles. Hay, además, personas que pasaron el virus con síntomas leves y no se sometieron a ningún test. "Tenemos casos con recaídas graves. Yo, por ejemplo, puedo trabajar y llevar una rutina más o menos normal haciendo siempre gestión de energía. Es como cuando conduces y vas en reserva, mi vida no tiene nada que ver con la que hacía antes. Entonces hacía deportes tres veces por semana, iba a trabajar, cuidaba de mis hijos… Ahora, en cambio, si me paso, me desmorono. Va por ciclos, hay días buenos y luego vuelves a empezar", relata.

También hay casos extremos de aragoneses que llevan meses sin trabajar o que tienen que cogerse la baja cada cierto tiempo al sentirse indispuestos. El colectivo tiene actualmente 300 inscritos. Muchos son mujeres que superan los 40 años, aunque, según su coordinadora, también hay adolescentes y personas de más edad. Todos seguían presentando síntomas 12 semanas después de contagiarse, barrera que separa un covid corriente de uno persistente. "En Aragón no hay un censo. Tememos ser la punta del iceberg. Hay quien no sabe qué le pasa o está en casa esperando a que desaparezcan los síntomas", expone.

En estos 14 meses han chocado con la incredulidad de médicos y allegados, ya que, la mayoría de las veces, las pruebas que les practican no reflejan anomalías. La vacunación tampoco parece ser la solución, dado que, según varios estudios internacionales, entre quienes ya se han inmunizado contra la covid-19 ha habido tanto mejorías como empeoramientos. Con más de 123.000 contagios en Aragón, cada vez son más las personas que ‘llaman’ a la puerta del colectivo, que trabaja junto a agrupaciones de otras comunidades autónomas, a través del correo electrónico covidpersistentearagon@gmail.com. "Lo primero que hacemos es darles una acogida. La gente llega muy desorientada y entristecida por haberse sentido muy poco acompañada en los meses previos. A partir de ahí les contamos qué hacemos y cómo estamos organizados y les damos acceso a grupos de Facebook, ‘newsletter’ con todas las noticias que aparecen sobre el tema y encuestas", apunta.

El colectivo se reunió a finales de abril con representantes de Sanidad para abordar su situación. Sus principales objetivos pasan por que haya más investigación y se establezcan "unos protocolos médicos claros". "Queremos que se dé información detallada a los profesionales sanitarios. En la Comunidad ya existe una codificación para el covid persistente. También pedimos un abordaje integral de la atención, ya sea a través de Primaria o de unidades multidisciplinares. Comunidades como Cataluña, Andalucía o Navarra ya están trabajando a este respecto", señala Cariñena.

La principal ventaja es que hay pacientes por todo el mundo, por lo que la investigación también va a ser global. "Al haber estado en primera línea hay mucho sanitario contagiado que también quiere curarse y trabajar. Esperamos que no tarde mucho en desentrañarse todo este asunto. Otra cosa será que los avances lleguen pronto al sistema público", dice.

Pilar Yagüe, fisioterapeuta

"Quiero recuperar mi vida, pero quizá deba asumir que tendré que renunciar a ciertas cosas"

Pilar Yagüe, fisioterapeuta. Oliver Duch

Pilar Yagüe, fisioterapeuta de profesión, lleva de baja desde el 7 de enero. Se contagió a finales de octubre y, desde entonces, su vida no ha vuelto a ser la que era. Todo comenzó cuando su hija empezó a tener dolor de cabeza y fiebre, aunque curiosamente, la adolescente terminó siendo la única de la familia que, al menos según las pruebas médicas, no se infectó.

Fueron unos días difíciles, ya que, hasta que no se confirmó el positivo de su hijo y su marido, tuvieron que comer y cenar por turnos y siempre con guantes y mascarilla. Las piernas fueron las primeras en fallar. "Sentía que no eran mías", recuerda Yagüe. A partir de ahí empezaron a aparecer otros síntomas, como la dificultad de concentración. Aunque pudo reincorporarse al trabajo a finales de noviembre, en enero ya no volvió. "Trabajo en un colegio con niños con problemas físicos y respiratorios. Antes hacía seis o siete sesiones diarias, pero a la segunda ya no podía más. Hubo un día que incluso se me olvidó el código de la impresora y tuve que pedir ayuda a mis compañeros», comenta.

Correr cinco kilómetros como antaño sigue siendo, a día de hoy, imposible. No obstante, gracias a horas de ejercicios y trabajo "día y noche" va mejorando poco a poco. "Yo quiero volver a trabajar y recuperar mi vida, pero quizá tenga que asumir que ya no volveré a hacer determinadas cosas", dice.

Sebastián Lahuerta, ingeniero

"He perdido la mitad de mi capacidad respiratoria y gran parte de mi masa muscular"

Sebastián Lahuerta, ingeniero, padece covid persistente. Guillermo Mestre | Guille

Fiebre, tos, cansancio, pérdida de olfato... Sebastián Lahuerta experimentó todos estos síntomas a mediados de marzo. Se contagió de covid, aunque no fue diagnosticado de forma oficial, ya que, por aquel entonces, las PCR estaban más que limitadas. En verano mejoró, pero en octubre tuvo una fuerte recaída. "No sé si eran síntomas que arrastraba o si me volví a infectar", reconoce.

A sus 43 años, la pérdida de masa muscular le ha obligado a renunciar al deporte. Lo ha intentado varias veces para recuperar el tono, pero le ha sido imposible. También sufre fatiga. "No fumaba ni bebía, y nunca he tenido problemas de salud. Soy ingeniero y, por mi trabajo, me toca hacer montajes de máquinas de gran tamaño. Acabo con un cansancio absoluto que me obliga a guardar periodos de descanso", explica.

Las espirometrías a las que se ha sometido confirman que ha perdido la mitad de su capacidad respiratoria. El resto –análisis de sangre y radiografías– han salido bien, lo que ha hecho que no tenga acceso a especialistas. "Mucha gente no sabe lo que es o no te cree. Yo soy de los que estoy mejor, pero hay personas que no han podido volver al trabajo", indica.

Gracias al colectivo Long Covid Aragón ha empezado a hacer ejercicios de rehabilitación, aunque, por el momento, no ha notado mejoría. Su principal esperanza ahora, como le ocurre al resto de pacientes, está en la investigación.