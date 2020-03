"No supimos que mi abuelo tenía el coronavirus hasta horas antes de morir. Seguimos descolocados"

Adrián Aranda, nieto de Guillermo Aranda, el primer fallecido en Aragón con coronavirus, asegura que la familia sigue "descolocada" por este terrible suceso. Hasta horas antes de su muerte no se confirmó el diagnóstico. "Nos lo dijeron en torno a las 23.00 y a las 9.30 del día siguiente murió. En esos momentos apenas había casos confirmados en Aragón, y lo que menos te esperas es que le pueda tocar a un familiar cercano", explicó a HERALDO. Su abuelo, de 87 años, había regentado con éxito durante décadas un taller en Sierra de Luna, fundado hace 64 años y que visitaba prácticamente a diario. "Venía casi todos los días desde Zaragoza con su coche. Al estar pendiente, se mantenía muy activo. No se desvinculó en ningún momento del taller", comentó.

"Tras perder fuerzas y sufrir varias caídas, tuvo que ingresar y ya no salió del hospital"

Al ser mecánico era "muy conocido en la comarca". Los primeros síntomas, contó Aranda, aparecieron a finales de febrero. "Se empezó a encontrar mal y volvió a Zaragoza. Aunque mejoró de cara al fin de semana, a los pocos días, tras perder fuerzas y sufrir varias caídas en su domicilio, tuvo que ingresar y ya no salió del hospital", dijo.

Guillermo murió en el Hospital Provincial de Nuestra Señora de Gracia, donde al menos 42 sanitarios han tenido que ser apartados temporalmente de su puesto de trabajo para evitar contagios. Su viuda, que dio negativo en las primeras pruebas, tuvo que ser trasladada a última hora de este lunes al Provincial por neumonía.

Tanto los familiares como los médicos sabían que no se trataba de una simple neumonía, pero hasta 48 horas antes del fallecimiento no empezaron a sospechar que podría tratarse de coronavirus. Uno de los hijos de Guillermo Aranda, tío de Adrián, continúa aislado en el Clínico con síntomas similares a los de "una neumonía fuerte". "Mi tía también permanece aislada en casa", añadió.

"La mayor parte de los familiares hemos dado negativo en las pruebas que nos han practicado y se nos ha permitido no estar en cuarentena.

En estos últimos días, Adrián ha podido llevar una vida relativamente normal, ya que el hecho de tener que atender compromisos laborales hizo que no tuviera en contacto directo con su abuelo en el Provincial. "Tanto yo como la mayor parte de los familiares hemos dado negativo en las pruebas que nos han practicado y se nos ha permitido no estar en cuarentena. No obstante, los médicos están llamándonos constantemente y afrontamos todo con cautela. Hacemos lo justo", aseveró.

La situación actual, no obstante, le ha obligado a tomar precauciones. "Seguimos con la rutina habitual, no tenemos más riesgo que cualquier otra persona, según nos han dicho los médicos", expuso. También ha sido necesario desinfectar determinadas zonas y enseres personales.

"Creemos que pudo tener algún contacto con algún turista extranjero infectado"

La posible causa

Tanto los familiares como los facultativos, afirmó Adrián Aranda, tienen serias sospechas de dónde pudo contagiarse su abuelo. "Vive en la plaza del Pilar y baja muy frecuentemente a pasear. Se acerca a la basílica, al mercado central, el entorno de la avenida de Césaraugusto... Creemos que pudo tener algún contacto con algún turista extranjero infectado", añadió.

Guillermo ha sido ya incinerado y, cuando todo esto pase, sus familiares le harán una misa, según avanzó su nieto. Los protocolos establecidos fijan que, en este tipo de casos, no se puedan hacer misas ni velatorios, ya que, por norma general, se desconoce qué familiares pueden ser portadores del virus y cuáles no. Esta es la fórmula que se seguirá en todos los casos, según se confirmó desde el tanatorio de Torrero. La localidad de Sierra de Luna también sigue sin poder creerse lo ocurrido, ya que Guillermo era una persona "fuerte, trabajadora y muy querida" que, pese a vivir en la capital, no había perdido el vínculo con el municipio. La alcaldesa, María Luisa Naudin, confirmó que, en lo que respecta a la seguridad del resto de vecinos, no se ha tenido que adoptar ninguna medida.

