Una aragonesa en cuarentena en Perú: "Para estar encerrada aquí, me encierro con mi familia"

La joven aragonesa Sara Zarzuelo, que estudia quinto curso del grado de Derecho y Administración de Empresas en la Universidad de Zaragoza, llegó el 7 de marzo a la ciudad de Arequipa -al sur de Perú- para cursar un semestre académico. Cuatro días después, el Gobierno decretaba que las personas procedentes de España, Francia, China e Italia debían estar en aislamiento domiciliario; una medida a la que se sumó la cuarentena impuesta para toda la población desde el pasado lunes y hasta final de mes.

"Si lo hubiera sabido el día que iba a volar, no me hubiera ido. Todo se precipitó a los cuatro días. El 6 de marzo no había llegado ningún caso de coronavirus a Latinoamérica. Es muy frustrante pensar que me he recorrido medio mundo para estar encerrada en una casa", comenta esta joven, de 22 años, vía telefónica desde la vivienda que comparte con otros tres compañeros colombianos.

Ella se encuentra bien, pero se siente abandonada por el Ministerio de Exteriores del Gobierno español al no obtener información sobre las posibilidades reales de poder volver a nuestro país. "Las embajadas y los consulados dicen que tienen un estrecho contacto con la comunidad española, que les brindan todas las posibilidades para regresar. En mi caso no está siendo así; recibo solo mensajes automáticos. Tengo derecho a cierta información o, por lo menos, a sentir que voy a recibir cierta ayuda si la necesito", denuncia Sara.

La universitaria aragonesa quiere saber qué posibilidades tiene de regresar a España. "Me gustaría ver mi abanico de posibilidades. Si extienden la cuarentena en Perú, para estar encerrada aquí, me encierro con mi familia", subraya. No obstante, espera que la situación en ese país revierta porque lleva un año esperando poder disfrutar de una beca de movilidad ("una especie de Erasmus con Latinoamérica", explica) que le ha costado esfuerzo conseguir. "Mi familia no lo ve tan claro. Dice que soy muy positiva y que esto va para largo", comenta.

Mientras, ella sigue con preocupación lo que ocurre en España a través de los medios y por las noticias que le llegan de su familia y amigos. "Es muy duro. Perú ha estado actuando cuando había 20 casos y en nuestro país han esperado a que se diera está masacre. La situación es horrible. Pensar en todo el personal sanitario que está que no puede más, que no hay mascarillas, recursos... Como española que soy, me duele", concluye.