Una zaragozana que reside en China: "Espero volver a Hangzhou"

Bárbara Marqueta es una lingüista zaragozana de 30 años que después de leer en septiembre pasado su tesis doctoral se marchó a China con un contrato de profesor adjunto en la prestigiosa Universidad de Zhejiang, en Hangzhou. Desde octubre da clases de Lengua y Literatura en un grado de Filología Hispánica y aunque su contrato es de un año, podría quedarse más tiempo. Tras concluir el semestre se vino a Zaragoza hace dos semanas para pasar las vacaciones, que coinciden con las celebraciones del Año Nuevo chino, y ahora teme que su estancia aquí se prolongue por la crisis desatada por el brote del coronavirus.

"Me fui unos días antes de que se detectara y debería volver a mitad de febrero, ya que el curso se reanuda el día 20 de ese mes", apuntaba este viernes. "Hasta ahora nadie nos ha notificado nada ni a mi ni a otros compañeros, pero lo que está ocurriendo hace que tengamos presiones de nuestras familias para no regresar", admitía. "Si nadie dice lo contrario, yo espero volver a Hanghou", señalaba tras reseñar las positivas condiciones laborales que tiene en China, donde también está investigando. "No me arrepiento de haberme ido a 10.000 kilómetros de casa, lo que he visto hasta ahora me ha roto muchos tópicos", añadía.

En China hay otros aragoneses que también trabajan en universidades. Uno de ellos es Pedro Laborda, investigador de la Universidad de Zaragoza, a quien ahora han ido a ver sus padres. Otro más, Álvaro Mayoral, está en Shanghai.