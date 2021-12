Zaragoza 'tira' ya de la séptima ola con el 10% de sus casos concentrados en Valdespartera

Zaragoza capital ‘tira’ ya de la séptima ola en Aragón. Hasta la semana pasada, la capital aragonesa se mantenía por debajo de la media de incidencia de la Comunidad, y muy alejada de las localidades que sufren una mayor incidencia. Sin embargo, desde hace unos días la media de contagios de Zaragoza ha superado a la de Aragón, y sin signos de momento de desaceleración. Aunque los contagios son generalizados, la zona básica de salud de Valdespartera-Montecanal se ha puesto al frente de este aumento de contagios.

Por volumen y concentración de población, Zaragoza es clave para la evolución de la situación epidémica de Aragón. Y más si se tiene en cuenta la previsible salida de muchos zaragozanos durante las próximas semanas a otras zonas de la Comunidad. La progresión de los casos de la capital aragonesa no es precisamente buena. Empezó el mes de diciembre con una incidencia acumulada (IA) de 220 casos semanales por cada 100.000 habitantes. Por entonces, localidades como Huesca o Alcañiz tenían una IA que rozaba los 1.000 contagios semanales, pero Zaragoza parecía mantener el virus más o menos bajo control.

Tres semanas después, Zaragoza ha más que triplicado su tasa, y ya roza los 650 casos semanales por cada 100.000 habitantes, cuando Aragón está en unos 590. La curva trazada no ofrece respiro, y de momento no da indicios de que vaya a doblarse en los próximos días.

Al frente de esta escalada se ha situado de forma destacada la zona básica de salud de Valdespartera-Montecanal. En las últimas dos semanas allí se han notificado 635 casos. Son casi el 10% de los que se han detectado en toda Zaragoza, cuando este área sanitaria solo tiene al 4,7% de la población. En este barrio del sur ha habido casi el doble de contagios que en siguientes más afectadas no solo de la ciudad, sino de todo Aragón. Su incidencia ya es de 900 casos semanales por 100.000 habitantes.

Valdespartera lleva varias semanas liderando la tabla de barrios de Zaragoza con más contagios, en parte por los brotes que se han detectado en las aulas y comedores de los colegios. Varias clases han tenido que cerrar, y algunos padres directamente han optado por no llevar a sus hijos a los centros escolares para minimizar los riesgos.

Después de Valdespartera, con 635, los centros de salud que han notificado más casos en las últimas dos semanas en la capital aragonesa son Sagasta-Ruiseñores (353), Univérsitas (309), Avenida de Cataluña (287), Torrero-La Paz (261), Santa Isabel (249), Miralbueno-Garrapinillos (248), Las Fuentes Norte (245), Rebolería (237), Torre Ramona (233) y Delicias Sur (231).

A pie de centro de salud, la impresión es que la tendencia “va a seguir en aumento”, según señala Luis Miguel García, presidente de la Sociedad Aragonesa de Medicina Familiar y Comunitaria. “Estas fechas son las de las comidas de empresa, las cenas de universitarios, las reuniones familiares… En las próximas semanas puede haber un aumento de casos”, pronostica. A su juicio, uno de los problemas que se están encontrando es que los test de antígenos “dan una falsa sensación de seguridad”. “Son eficaces cuando tienes síntomas. Pero la gente se los hace antes de entrar a una cena o a una comida, y para eso no dan conclusiones definitivas”, advierte.

Ángel Antoñanzas, coordinador del centro de salud Delicias Sur, tampoco es optimista. Refleja que actualmente están “como en las peores épocas”. Y eso a pesar de que en el barrio han tenido momentos de altísimo nivel de contagios, como en verano de 2020. Afirma que son contagios “del ámbito familiar” y que, con este caldo de cultivo a las puertas de Navidad, “podemos tener un brote que supere todo lo conocido hasta ahora. Salvo por la vacunación, tenemos las peores condiciones posibles justo en el peor momento”.

Este aumento de casos ha provocado, evidentemente, un incremento del trabajo en los centros de salud, con más pruebas diagnósticas, más rastreo… y menos personal. “Muchos están desbordados, porque el trabajo rutinario se mantiene y cualquier extra supone una carga más. Este fin de semana los centros no daban de sí con los casos que llegaban de covid”, señala Luis Miguel García. Antoñanzas, por su parte, ve el rastreo de casos “desbordado”. “Ya no se llega a hacer un seguimiento perfecto, a veces no llegas más que adonde llegas...”, lamenta. A su juicio, lo único positivo de la situación actual es que “hemos aprendido algo y hay más acceso a pruebas diagnósticas, por lo que que todos podemos aislarnos más rápidamente ante los síntomas”.