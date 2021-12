¿Tengo que guardar cuarentena en Aragón si soy contacto estrecho de un positivo de covid aunque esté vacunado?

El ascenso generalizado de los contagios de SARS-CoV-2 en todo el mundo hace que la figura del conocido en cuarentena se haya hecho común en los últimos días. Hay que recordar que la cuarentena es para aquellas personas que hayan dado positivo en alguna de las pruebas diagnósticas (PCR, antígenos) y sus contactos estrechos hasta dos días previos a la realización del test positivo. Las directrices del Gobierno de Aragón en su protocolo covid son claras; cuando haya contagio propio o de un contacto estrecho, el aislamiento o cuarentena (preferiblemente domiciliaria, si la persona no está desplazada de su entorno habitual) será hasta transcurridos tres días desde la resolución de la fiebre y del cuadro clínico en la persona afectada, con un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas.

La persona contagiada no necesitará de una PCR para levantar el aislamiento ni para reincorporarse a la actividad laboral. En los casos asintomáticos, el aislamiento se mantendrá hasta transcurridos 10 días desde la fecha de toma de la muestra para el diagnóstico; como ya es sabido, estar asintomático no significa en ningún caso que no se pueda contagiar a los demás.

Objetivos del plan del Gobierno de Aragón

A la hora de manejar los contactos estrechos de la persona afectada, se han identificado en el procedimiento una serie de objetivos:

Detectar de forma precoz los contactos convivientes de casos sospechosos.

Detectar todos los contactos durante el período de transmisión de un caso confirmado.

Establecer cuarentena domiciliaria de los contactos de casos confirmados.

Detectar precozmente los contactos que inicien síntomas.

Obtener información agregada de los contactos.

¿Qué es un contacto estrecho?

Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso o haya estado en contacto con sus secreciones y fluidos. También el personal sanitario o socio-sanitario que no haya utilizado las medidas de protección adecuadas, así como miembros familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar o cualquier persona que haya manipulado muestras biológicas sin las debidas medidas de protección.

A nivel comunitario, se considerará contacto estrecho a cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de dos metros y durante un tiempo total acumulado de más de 15 minutos en 24 horas. Se valorará también en su caso el uso de equipos de protección individual para considerar en estos casos a una persona como contacto estrecho o no. Es el caso del tenista Rafa Nadal y el rey emérito Juan Carlos I, con el deportista dando positivo al regresar a España hace dos días y don Juan Carlos confinado en Abu Dabi, a pesar de haber dado negativo en las pruebas.

Se recomienda la realización de una PCR lo antes posible una vez detectado el contacto con un caso confirmado. Se podrá priorizar la realización de esta prueba a determinados colectivos como personas vulnerables, personas que atienden a personas vulnerables, convivientes, internos de centros penitenciarios o personas trabajadoras esenciales.

Ante un resultado negativo de la PCR, la cuarentena finalizará igualmente a los 10 días de la fecha del último contacto. Se indicará al contacto que durante la cuarentena permanezca en su domicilio, preferentemente en una habitación individual y que restrinja al mínimo las salidas de la habitación, que siempre se realizarán con mascarilla quirúrgica. También se le pedirá que restrinja al máximo posible el contacto con convivientes. El contacto se deberá organizar para no realizar ninguna salida fuera de su casa que no sea excepcional durante su periodo de cuarentena. En el caso de convivientes de un caso que no puede realizar la cuarentena de forma correcta, ésta se prolongará 10 días desde el final del periodo de aislamiento del caso.

Las personas que han recibido una pauta de vacunación completa y sean consideradas como contacto estrecho estarán exentas de la cuarentena. Se les hará una PCR al inicio y otra entre 5 y 7 días del último contacto con el caso confirmado y se recomendará evitar el contacto con personas vulnerables y con personas no vacunadas. Asimismo, se les indicará el uso de mascarilla en sus interacciones sociales, no acudir a eventos multitudinarios y realizar una vigilancia de la posible aparición de síntomas compatibles; si éstos aparecieran deberán contactar inmediatamente con su centro de salud. Debido al mayor riesgo de escape inmunitario, únicamente realizarán cuarentena los contactos completamente vacunados en el contexto de brotes producidos por una variante preocupante (VOC) o en los contactos de casos en los que se diagnostiquen estas variantes, si esto es posible dado el tiempo que se necesita para disponer de la información sobre la secuenciación. También se realizará cuarentena en las personas con inmunodepresión completamente vacunadas y en los contactos de aquellos casos en los que se sospeche una transmisión a partir de un animal

Los trabajadores de centros sanitarios o sociosanitarios estarán exentos de la cuarentena si están vacunadas, pero se les retirará durante 10 días de la atención a personas vulnerables. Las autoridades de salud pública, podrán establecer excepciones a esta recomendación en determinados ámbitos, como pueden ser los centros penitenciarios, donde a la población penitenciaria vacunada, se les podrá recomendar realizar cuarentena.

Últimas noticias sobre la covid en Aragón.