La demanda para hacerse una prueba PCR en las clínicas privadas se dispara antes de Navidad

La demanda para hacerse una prueba diagnóstica de coronavirus se ha disparado en los laboratorios y clínicas privadas de la Comunidad en los últimos días, en la antesala de la Navidad. Hay quien solicita un test de coronavirus antes de reunirse con sus familiares para celebrar estas fechas o quien acude en previsión de emprender un viaje. La saturación de la Atención Primaria, que asume el 80% de la carga asistencial en esta séptima ola, y con los contagios al alza, hace que muchos recurran a estos establecimientos sanitarios ante la necesidad de tener el resultado con rapidez.

La doctora Ana Pérez, directora técnica en Eurofins Megalab, reconoce que «la gente quiere juntarse con la familia y quiere hacerlo con cierta seguridad» aunque eso no quiere decir, afirmó, que «el riesgo no siga existiendo». Según dijo, se están haciendo «más pruebas de las habituales». Una circunstancia que confirman también en el Hospital HC Miraflores.

Para la doctora Pérez, el incremento de la carga de trabajo hace que sea necesario doblar agendas y turnos: «Ha aumentado mucho el número de positivos, estamos en un nivel similar a la primera ola». Y, entre quienes acuden al centro, «hay también muchos niños», la mayoría de ellos todavía sin vacunar. «Nos esperan unas Navidades complicadas», auguró.

Desde Quirón Salud Zaragoza coincidieron en que el ritmo de peticiones de solicitud de test diagnósticos de covid ha aumentado mucho esta semana pasada, un nivel que se prevé mantener en los próximos días. En general, realizan más pruebas PCR que test de antígenos. Los pacientes acuden, explicaron, «fundamentalmente por viajes y reuniones». En este hospital, entre el 29 de noviembre y el 6 de diciembre se hicieron de media 500 PCR y 260 antígenos; mientras que la semana del 13 al 19 de este mes fueron casi 700 PCR y 300 test de antígenos. El pasado domingo se alcanzó la cifra récord de 138 PCR.

Los expertos alertan de que el «exceso de confianza» y la «falsa sensación de seguridad» que pueden provocar hacen que la población relaje las medidas que se han demostrado eficaces para evitar la propagación del virus, y que las autoridades han repetido sin descanso los últimos días: seguir incrementando la cobertura vacunal y apelar a la responsabilidad individual, manteniendo un buen uso de la mascarilla y la distancia social y evitando las aglomeraciones.

Los positivos se comunican al Salud para iniciar el rastreo. Las llamadas de gente a los laboratorios y centros privados se repiten estos días sin descanso. Desde el laboratorio Eurofins Megalab subrayaron que estas pruebas debería confiarse a los profesionales: «Lo principal en un análisis de muestras biológicas es la fase preanalítica, si no tomas una buena muestra no vas a tener un buen resultado». Los antígenos sin síntomas, dijo la doctora Pérez, «probablemente salgan negativo», pero «no quiere decir que no se tenga covid».

Intensa actividad en Primaria

Los centros de salud siguen realizando a diario decenas de pruebas diagnósticas. Según Transparencia de Aragón, en la última jornada se llegaron a hacer 2.969 PCR y 1.136 test de antígenos.

Desde Las Fuentes Norte confirmaron que ayer se encargaron de 55 PCR y 48 antígenos, con una positividad que rondó el 50%, explicaron. El resultado de las pruebas PCR, dijeron, está tardando «dos días o más, porque el hospital no da abasto».