Las celebraciones navideñas disparan la venta de test de antígenos en paquetes familiares en las farmacias de Aragón

El incremento de la incidencia del coronavirus en España y la cercanía de las celebraciones navideñas -y, por ende, de las reuniones familiares que se suceden por estas fechas- han disparado la venta de test de antígenos también en Aragón. Según los datos arrojados por el último informe realizado por la consultora IQVIA, tan solo hace una semana se vendieron 62.195 test de autodiagnóstico de antígenos, convirtiéndose la comunidad aragonesa en la octava con un mayor número de ventas registradas entre el 7 a 13 de diciembre.

Así, la venta de test de antígenos marca un nuevo récord en la semana 49, siendo un 3,1% más alta que la semana previa y un 32,7% superior al pico de la semana 30 -comprendida entre el 26 de julio y el 1 de agosto-. Recordamos que la venta sin receta de este producto en farmacia fue aprobada el pasado 20 de julio en España, aunque previamente era posible adquirirlos con una prescripción médica.

Aunque todavía hay existencias, desde el colectivo de farmacéuticos aseguran que, de seguirse manteniendo estas cifras de ventas, las pruebas podrían agotarse a lo largo de la semana. Una realidad que se corregiría tan pronto como lo haga el mercado. “Venimos de unos meses en los que prácticamente no se han vendido test y ha sido un aumento muy brusco”, admite Ángel Mas, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Huesca.

En Huesca hay 127 farmacias y la que él regenta es una de las seis que hay en Monzón. “Es lógico que se produzca este fenómeno con las primeras fiestas de Navidad tras lo vivido el pasado año. La gente quiere juntarse con los suyos, pero evitar riesgos innecesarios”, apunta. Y no solo eso, sino que el hecho de que el número de contagios no haga más que aumentar genera una situación de inseguridad en parte de la población: “La gente sabe que un negativo un día puede convertirse en un positivo un par de días después y muchos la repiten por seguridad”.

En las tres provincias se repite otra casuística: la compra en paquetes familiares. “A Huesca nos llegan los test con cuentagotas. Si la demanda sigue así, esta semana podríamos quedarnos sin ellos”.

Unos datos que refrenda el informe de IQVIA, que sostiene que el stock existente no cubriría la demanda de la semana 50 si se mantiene al nivel de la actual. “Hay muchos zaragozanos que hacen una ruta telefónica antes de salir de casa. Hoy he recibido 25 y los he agotado en media hora, mientras que el viernes tenía 110 y se vendieron prácticamente nada más subir la persiana”, explica Raquel García Fuentes, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza desde su farmacia ubicada en San Mateo de Gállego.

A nivel nacional, este mes se superaba por primera vez el stock disponible y en total, según los últimos datos de la consultora Iqvia, se dispensaron en las farmacias españolas 1.439.656 unidades, cuando el stock que tenían era de 1.428.698. Desde que salieron a la venta, en las farmacias de nuestro país se han dispensado un total de 10.140.000 pruebas rápidas de antígenos, la mayor parte en Cataluña (22,12 %), Andalucía (15,9 %) y Madrid (13,57 %). Aragón se sitúa en octavo puesto del ranking -tras Galicia y Castilla y León- con un 3,42% del total.

En busca de asintomáticos

Se trata de una tendencia que comenzaron a notar hace unos días, sobre todo después del puente. “Algunas personas te piden diez para hacer la prueba a toda la familia antes de la cena de Nochebuena, eso ha provocado que la demanda aumente de golpe”, destaca. Tanto la de los test de antígenos como los de diagnóstico profesionales realizados por sus trabajadores: “Desde agosto hemos realizado 13.000, tan solo la semana pasada hicimos 2.250 frente a las 1.600 de la anterior; y estas se han cuadriplicado con respecto a las de hace un mes. Del 13 al 19 de diciembre hemos detectado 76 positivos, son más de 200 desde el inicio de estas pruebas”.

Un dato que cobra todavía más relevancia si pensamos que la gran mayoría de personas que acuden a una farmacia a realizarse este tipo de prueba lo hacen para conseguir un certificado, y, prácticamente todos, son asintomáticos.

Entre la clientela, a pesar de que llevamos meses de convivencia con el virus, las dudas prevalecen entre la población. Algo que se corrobora en las 316 farmacias en las que se hacen este tipo de pruebas de las 733 que hay en la provincia de Zaragoza. “La fiabilidad de estas pruebas es muy alta, y un positivo es un positivo, pero es cierto que dependerá de cómo se la realice la persona en casa, de la respuesta del organismo, de la carga viral, del momento de la prueba o del sistema inmune”, advierte.

No bajar la guardia

Otro factor que ha contribuido en este aumento de ventas tiene que ver con la llegada del frío y, además de la aparición de gripes y catarros, el traslado de nuestro ocio a interiores. “Muchas personas vienen con síntomas, por descartar, y dan negativo. Independientemente del resultado, siempre recordamos la importancia de ponerse la vacuna, del uso de mascarilla, de la distancia y de lavarse las manos, además de procurar la ventilación de espacios comunes”, destaca García.

Desde Andorra, en Teruel, María José Villafranca, presidenta del Colegio Oficial de la provincia asegura que la rápida propagación del virus hace que en la zona vivan una realidad parecida, aunque adaptada al medio rural. Son 105 farmacias, de las cuales tan solo 14 se encuentran en Teruel capital. “Aquí hemos notado mucho movimiento a raíz del puente de la Constitución pues hubo muchas visitas, reuniones familiares, viajes a los pueblos y desplazamientos de turistas”, enumera.

Además, los brotes registrados en algunas localidades como en Alcañiz han precipitado la venta de test de antígenos entre sus vecinos: “Algunos por miedo, otros mientras esperan el resultado de la PCR que puede tardar hasta 4 o 5 días, otros por contacto estrecho con un positivo, la realidad es muy variada” añade Villafranca. Sea como sea, desde los tres colegios recuerdan la importancia de respetar las normas de seguridad y, ante la duda, llamar al médico lo antes posible.