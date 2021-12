Cuándo hacerse el test de antígenos de cara a Nochevieja o Año Nuevo y cuánto cuesta

La clave, la limitación del test rápido de antígenos para detectar una infección por covid-19; es muy útil cuando sale positivo, porque ahí no hay duda. Siendo la precisión cercana al 100 por 100 en la detección positiva, es una herramienta muy útil para tomar medidas de responsabilidad inmediatas en caso de que el resultado de la prueba confirme la infección; notificar el positivo a las autoridades sanitarias, confinarse en casa y dejar que los rastreadores hagan su trabajo, además de avisar a los familiares, amigos o compañeros de trabajo con quienes se haya compartido espacio cercano sin protección en los días previos.

Qué pasa si sale negativo el test de antígeno

Si sale negativo, no significa que no se esté infectado, sobre todo si la presencia de síntomas compatibles con la enfermedad es clara. Ahí lo idóneo es hacerse una PCR, prueba con mayor sensibilidad y precisión. La variante ómicron no causa los más palpables hasta el momento, la pérdida del olfato y el gusto, pero sí trae los dolores musculares, la fatiga extrema, la sensación de ahogo en el pecho, dolor de cabeza y la fiebre alta; la mayor parte de los afectados con las variantes previas afirman que se siente como un catarro fuerte. La ómicron está presente en Aragón, aunque la delta siga siendo la prevalente local, pero la tendencia en todo el mundo es a nivelar la presencia de estas dos variantes y, eventualmente, la preponderancia de la ómicron se prevé que llegue al ser altamente transmisible.

Cuándo hacerse el test de antígenos

Otro punto clave con los antígenos es la toma de la muestra y el proceso completo de la analítica. Obviamente, hay mucho más riesgo de imprecisión en alguien que no es profesional y efectúa el proceso en casa que cuando lo hace una persona involucrada en el mundo sanitario, ya sea en el hospital, el centro de salud o la farmacia. Además, es una prueba incómoda y da aprensión hundir el bastoncillo del test hasta el fondo de la cavidad nasal.

Tal y como ha declarado la inmunóloga y viróloga Margarita del Val para las reuniones familiares hay que hacerse el test de antígenos la misma mañana de la comida o la cena y el que dé positivo deberá estar nominado a quedarse casa.

Los precios de los test de antígenos

En Comunidades Autónomas como la de Madrid se han repartido test de antígenos gratis en sus casi 3.000 farmacias para Navidad. En el resto del país, los test más baratos se venden igualmente en farmacias, pero actualmente a un precio considerablemente más alto del que estaba vigente hace solo unas semanas. Ahora mismo cuesta más del doble que hace dos semanas llegando hasta casi los 10 euros por test, cuando hace unos días se ofrecían packs de varios test por un precio de entre cinco y ocho euros.

