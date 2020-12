Qué significa tener una IgG positiva o negativa en coronavirus: ¿qué test me tengo que hacer?

Conviene recordar que las IgG y las IgM son dos tipos de inmunoglobulinas que se presentan en nuestra sangre en forma de anticuerpos en el caso de haber estado en contacto con el coronavirus. Estas variables de nuestro riego sanguíneo se advierten en las pruebas de detección de la covid-19 llamadas test serológicos, que estudian la respuesta del sistema inmunológico mediante una extracción vía venosa periférica o por digitopunción con lanceta; es decir, a través de un dedo de la mano. En esta prueba las conclusiones puede ser positivas, presencia de anticuerpos, o negativas, no hay presencia de anticuerpos -este último resultado no quiere decir que el sospechoso no tenga coronavirus, ya que puede estar en la fase de incubación de la enfermedad y no haber desarrollado todavía anticuerpos-.

IgG: Es la clase de inmunoglobulina predominante en el cuerpo que se encuentra en la sangre y en otros fluidos. Anticuerpo que ptotege contra las infecciones bacterianas y víricas. Tarda varios días en desarrollarse después de la infección. IgM: Inmunoglobulina fabricada por el organismo que se presenta en la sangre y su misión es combatir una nueva infección.

Si el resultado del test serológico es positivo quiere decir que la persona analizada ha estado en contacto con el coronavirus, pero todavía falta por conocer si la infección sigue presente en el organismo o ya se ha pasado. Con el objetivo de dar respuesta a esta cuestión, el laboratorio lleva a cabo el estudio de las inmunoglobulinas mentadas anteriormente. Este análisis define la situación de la persona en cuatro posibilidades:

Si IgG e IgM son negativas , significa en la gran mayoría de los casos que la persona no ha llegado a contactar con la covid-19, aunque cabe la posibilidad de que el contacto con el virus sea tan reciente -3-7 primeros días de la infección- que aún no se hayan generado los anticuerpos.

Si el IgG es positivo y el IgM negativo, se advierte que existió una infección en el pasado y ya está curada. La enfermedad no fue de carácter agudo, porque la experiencia del enfermo indica que no hubo sintomatología si este no llegó a enterarse.

Si el IgG es negativo pero el IgM es positivo, la conclusión obedece a que la enfermedad se encuentra en una fase temprana, ya que ha desarrollado los primeros anticuerpos y el paciente es contagiable. Hay que hacer PCR.

Si tanto IgG como IgM son positivos, se indica que la enfermedad por coronavirus está evolucionando o la infección está activa, siendo conveniente someterse a una PCR.



