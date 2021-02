Tomás Rubio, 81 años, vecino de Torrelapaja: "No he notado nada de dolor. Me han pinchado muy bien"

Tomás Rubio estaba citado para ser vacunado a las 10.00 en el centro de salud de Villarroya de la Sierra y la enfermera lo llamaba tres minutos después de la hora acordada. Además de él, otras 11 personas más estaban llamadas a pasar por las mismas instalaciones para la inoculación que corresponde a las personas mayores de 80 años. A las 10.19, después del correspondiente tiempo de reposo para observar posibles reacciones, Tomás salía por la puerta con la satisfacción de los deberes hechos: "Me han pinchado muy bien. No he notado dolor ni nada".

Esperándole en la puerta estaba Rosario Caballero, su mujer, con quien se ha desplazado en coche desde Torrelapaja, localidad distante a unos 20 kilómetros por la N-234 y donde residen. "Antes de irnos, nos vamos a echar un cafecico en el bar de la gasolinera y luego para el pueblo", explicaba Rubio, quien fue alcalde de Torrelapaja durante 30 años. "Por la tarde daremos una vueltecica, porque delante de casa tenemos una replaceta y hoy ha salido muy bueno". En el mismo turno de vacunación entraban otras cinco personas, llamadas todas ellas por una ATS: "Nos han pedido esperar a ver si nos hacía reacción y como no ha pasado nada, nos han dicho que ya nos podíamos ir".

"Estábamos comiendo el martes y le llamaron, que si quería y dijo que sí, que por supuesto", recordaba Rosario. "Me alegré muchísimo", añadía Tomás y subrayaba que "si queremos matar este virus, tiene que ser así". Acudir este jueves al consultorio de Villarroya ha sido para ellos algo muy normal: "Ya estoy acostumbrado a ponerme la de la gripe desde hace bastante tiempo. Con esta no he tenido nada de nervios, es toda una satisfacción", insistía. Y para ir tampoco ha tenido ningún secreto: "Hemos salido a las 9.20, porque tenía que llenar el depósito en el surtidor".

En años anteriores, ambos se marchaban a pasar unos meses a Zaragoza, pero este año han preferido quedarse en su municipio: "De noviembre de 2019 a julio no pudimos ir. Así que desde julio ya nos hemos quedado por aquí", indicaba. "Normalmente las hijas y los nietos suelen venir una semana sin otra, pero con estas condiciones no han podido. Así que hemos tenido que hacer videollamadas para salir del paso", puntualizaba.