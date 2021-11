Los pediatras, sobre la vacunación de los niños: "Ahora casi todos los contactos proceden del ámbito escolar"

Son las 11.30 de un miércoles y una larga fila de pacientes, entre ellos varios niños, aguardan en el paseo de Sagasta su turno para hacerse una PCR en este céntrico ambulatorio. Carmen acompaña a su nieta de 9 años para descartar que la menor se haya contagiado en el colegio, después de que un compañero de clase diera positivo la semana pasada.

"Desde el martes 16 que estuvo comiendo al lado de un niño estamos pendientes. Se hizo ya test en la farmacia y dio negativo, pero ayer estuvo mi hija llamando al centro para que le hicieran la prueba. Teníamos a las 11.07, pero con la de gente que hay ya pasan de y media", cuenta esta zaragozana, sorprendida por la cantidad de personas que esperan ordenadamente en la calle, manteniendo la distancia, para hacerse una PCR. "Hacía tiempo que no veía esto... En la Quirón el otro día eran filas de niños, porque muchos se contagian en los colegios. Si antes se evitaba el contacto con la gente mayor, ahora tenemos que huir de los niños", lamenta esta abuela, que ve con buenos ojos, ante los repuntes que está habiendo, extender la vacunación a los menores de 12 años. "Sería sobre todo una medida que daría seguridad a todas las familias", opina.

¿Qué opinan los expertos sobre la vacunación a menores de 12 años?

La situación se ha dado la vuelta en las consultas

A la espera de que la Agencia Europea del Medicamento se pronuncie, previsiblemente a finales de esta semana, sobre la vacunación a menores de 12 años, los pediatras aragoneses ven con buenos ojos extender esta medida, siempre que así lo indiquen las autoridades sanitarias. "Estamos en una situación excepcional y, por lo tanto, se pueden tomar decisiones para conseguir una mayor inmunidad de grupo que impida la circulación del virus", recalca la doctora Teresa Cenarro, presidenta de la Asociación Aragonesa de Pediatría.

Según informa esta doctora, los casos de coronavirus en los niños siguen siendo con una sintomatología leve, menor que muchos procesos víricos como la gripe, que produce "más síntomas, fiebre más elevada y mayor postración" en los más pequeños. No obstante, esta especialista considera que este hecho no implica que haya que "bajar la guardia" o renunciar, de autorizarse la vacuna, a inmunizarlos. "Los niños lo pasan como un proceso leve y muchos de ellos asintomáticos, pero el virus sigue circulando. Cuanta más población tengamos vacunada, más dificultad le pondremos al coronavirus, que va a atacar fundamentalmetne a los no vacunados", advierte.

En su consulta y la de otros compañeros del Centro de Salud de Sagasta, la situación se ha torcido en apenas dos semanas, tras la "relajación" generalizada de medidas por parte de la población y el cierre de aulas en guarderías, Infantil y Primaria.

"Hemos pasado de tener poquísimas PCR a otras olas que hemos padecido ya. Llevamos 15 días que ha dado un vuelco total. Hasta ahora la mayoría de los casos que veíamos en niños tenían lugar en el ámbito familiar, y ahora casi todos los contactos que saltan en las consultas de pediatría proceden del ámbito escolar", señala esta pediatra, que se muestra partidaria de vacunar a los más pequeños si así lo autoriza la Agencia Europea del Medicamento.

"La vacuna funciona en los adolescentes, y es lo que se está demostrando con esta nueva ola"

En la Comunidad, un 84,88% de los aragoneses de entre 12 y 19 años ya se han vacunado de la covid, porcentaje que alcanza el 89,1% si sumamos a toda la población adulta. Cenarro indica que los efectos positivos de la vacuna se dejan notar también en las consultas de pediatría, y anima a quienes estén aún indecisos a vacunar a sus hijos. "De momento no he tenido ningún adolescente en la consulta con covid y tampoco que haya sido contacto. Los adolescentes se relacionan con su familia pero sobre todo entre iguales; y desde finales de septiembre que se vacunó a la mayoría en esa franja de edad los casos son muy bajos. Esto quiere decir que la vacuna funciona, y es lo que se está demostrando con esta nueva ola", subraya esta pediatra, que defiende los beneficios de la vacuna.

Entre ellos estaría no solo el proteger a los más pequeños, puesto que el "riesgo cero" de contraer la enfermedad no existe, sino también a sus familias.

"Los abuelos españoles toman mucha parte en la crianza. Vacunar a los niños haría también que los adultos vulnerables con los que conviven estuvieran mejor protegidos"

Evitar cuarentenas y reducir la circulación del virus

"Los abuelos españoles toman mucha parte en la crianza de los nietos y es lógico pensar que si hay niños afectados pudieran infectar también a sus mayores. Aunque la vacuna ha demostrado que se poducirían casos leves, no impide 100% contagiarse. Vacunar a los niños haría también que los adultos vulnerables con los que conviven estuvieran mejor protegidos", declara esta pediatra, que da también otras razones. Entre ellas, evitar cuarentenas recurrentes a muchos niños, poniendo en riesgo su aprendizaje. "Hay que tener en cuenta que si el coronavirus va a circular predominantemente como está demostrando esta ola por el ámbito escolar, van a tener que hacer muchas cuarentenas, y eso a lo largo del curso puede ser mucha pérdida de horas escolares. Hay niños de familias vulnerables para los cuales faltar tanto al colegio tendría malas consecuencias", añade.

En el lado opuesto de la balanza se sitúa de momento un único argumento que llama a la cautela: los posibles efectos adversos de la vacunación en los más pequeños. Para tranquilidad de las familias, esta especialista asegura que son "mínimos", y aunque reconoce que hay algunos expertos en contra de aplicar esta medida, y que se apoyan en el argumento de que la enfermedad suele ser "leve" en los niños, la presidenta de la Asociación Aragonesa de Pediatría aconseja sopesar todos los beneficios y riesgos para tomar la decisión más acertada.

Así pues, con la aparición de nuevas variantes del coronavirus, los expertos inciden en que "se necesita más del famoso 70% inicial" para conseguir la llamada inmunidad de rebaño o de grupo, y hay estudios que apuntan a más del 90%. "Para eso necesitaríamos vacunar a la población infantil, que en España supone un 11% del total. Estados Unidos está vacunando y no ha reportado casos graves de efectos en los niños. También Israel, y más recientemente Austria -ante la situación tan alarmante que vive el país- ha tomado la decisión sin esperar siquiera al pronunciamiento de la Agencia Europea del Medicamento. Es el camino que están siguiendo muchos países", puntualiza esta expeta.

Lo que opinan las familias

Por lo pronto, en Aragón, la balanza parece decantarse más a favor que en contra de vacunar a los menores de entre 5 y 12 años, y aunque no se conoce todavía cuál será la decisión final que tomen las autoridades sanitarias, el interés por las familias va aumentando a medida que se conocen nuevos estudios sobre la eficacia y la seguridad de las vacunas. "En general, los padres en Aragón son pro vacunar a sus hijos, y más viendo lo que está pasando en estos últimos 15 días en los colegios. Percibimos que hay muchas familias que preguntan porque están deseando poder hacerlo, aunque luego también hay otras que tienen dudas", afirma, comprensiva, Cenarro.

Joaquín, un padre zaragozano que acudió este martes a consulta con su hijo de 4 años, con síntomas de catarro, desconfía todavía de extender esta medida. Tanto él como su mujer se vacunaron hace meses, más "por obligación que por convencimiento propio", matiza. También su hijo mayor, de 15 años, recibió la primera dosis el pasado mes de julio. Pero ahora extender la vacunación a los más pequeños le genera dudas. "A mí todavía no me dan ninguna fiabilidad, y no soy negacionista. Tampoco me importa que me dé efectos secundarios a mí, pero sí me da miedo que le den al chico. Yo al fin y al cabo tengo 46 años, pero en los niños si es algo irreversible asusta más", confiesa este padre, convecido de que más pronto que tarde se acabará imponiendo el certificado covid. "Este viernes vamos a coger un vuelo y es más cómodo tener la vacuna que hacerte una PCR. Al final, te impondrán el pasaporte y acabaremos todos vacunados", augura este zaragozano.

Por su parte, Regina, madre de un adolescente que también acudió este miércoles al ambulatorio para que le hicieran una PCR a su hijo de 14 años, hace todo un alegato en defensa de extender esta medida a toda la población: "Yo estoy a favor de las vacunas. A mi hijo le pongo las obligatorias y las que han salido que son pagadas, y gracias a ellas nunca se ha puesto enfermo. Es un avance muy necesario de la medicina. ¿Que somos un poco 'experimento'? Sí, pero así no nos veremos en la uci ni tendremos que lamentar más muertes por esta pandemia", defiende esta madre, al hablar también del beneficio que tiene esta medida a nivel escolar, ya que evita cuarentenas "innecesarias" a los que están inmunizados. "Mi hijo se vacunó a principios de septiembre, le hemos hecho en casa el test de antígenos y ha dado negativo. Si la PCR confirma que no lo tiene, podrá reicorporarse al colegio, lo cual es un alivio porque la semana que viene empieza exámenes trimestrales", concluye esta madre.

