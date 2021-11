Repollés espera que el pasaporte covid sea “suficiente” y se abre a vacunar a los niños

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, espera que el pasaporte covid sea “suficiente” para frenar la escalada de contagios e incentivar la vacunación. En un acto por el día la patrona del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza, ha asegurado que con solo mostrar a la población que este es el camino y conseguir que quienes no estén inmunizados se lo replanteen sería positivo, por más dudas que genere entre la hostelería y otros sectores.

Repollés ha insistido en que no es intención del Gobierno de Aragón volver a las restricciones de aforos y horarios, ya que “en este momento de la pandemia, la gestión tiene que ser diferente y estar ligada a la vacunación”. Ha incidido, no obstante, en que si el TSJA no autoriza la implantación del pasaporte covid en Aragón, el Ejecutivo seguirá desplegando “todas las herramientas jurídicas” a su alcance de forma simultánea para crear espacios de “baja contagiosidad” que permitan continuar con una actividad social y económica “medianamente normal” en estas fechas, especialmente importantes para la facturación de bares, restaurantes y comercios.

La titular de Sanidad no ha ocultado la “preocupación” de su Departamento por los municipios con peor incidencia, sobre todo tras registrarse otros 262 casos en las últimas horas, un dato especialmente alto para tratarse de un fin de semana. Respecto a Jaca, ha recordado que fue una de las primeras localidades en experimentar el repunte. “Ha llegado a unas cifras muy altas, las más altas de Aragón, pero a tenor de los indicadores -al menos en estos últimos días-, parece que se ha frenado el ascenso. Posiblemente empezará a bajar en los próximos días”, ha dicho.

Cree, de hecho, que esta séptima ola no alcanzará las cifras de las anteriores, sobre todo en cuanto a la repercusión hospitalaria, que va a ser “mucho menor”.

Respecto a la vacunación de niños de 5 a 11 años, ha subrayado que Aragón “tiene todas las herramientas disponibles” para empezar a poner dosis en cuanto lo autorice la Agencia Europea del Medicamento, que podría pronunciarse a finales de la próxima semana. “Siempre que la EMA ha tomado una decisión y se ha aprobado en la Comisión de Salud Pública y en la Ponencia de Vacunas, nosotros hemos seguido todas las indicaciones”, ha afirmado.

En esta línea, ha recalcado la “necesidad absoluta” de que toda la población se vacune. Como ya hiciera el viernes, ha asegurado que una persona no inmunizada tiene nueve veces más posibilidades de acabar en uci, y que las dosis han evitado más de 1.300 muertes en Aragón. “Los datos son los que son, esto es una realidad”, ha comentado.