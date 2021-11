Séptima ola en Aragón: los contagios irán al alza hasta diciembre y dejan 21 brotes y 20 fallecidos en la última semana

Aragón afronta con "preocupación" la séptima ola de la covid, que deja 740 contagios en tres días y seguirá al alza al menos hasta inicios de diciembre.Tal es así que los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico están estudiando las diferentes opciones que tienen a su alcance ante el crecimiento de casos y la necesidad de "adoptar alguna medida relacionada con el pasaporte covid". Volvió a reclamar este jueves el presidente de Aragón, Javier Lambán, a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que adopte medidas "que den cobertura para hacer lo que entendemos que hay que hacer", que es usar el pasaporte covid.También reconoció la consejera de Sanidad, Sira Repollés, que su departamento lleva toda la semana trabajando "intensamente" en soluciones para contener esta ola.

En Aragón se descarta aplicar otro tipo de restricciones, aunque la DGA no oculta su preocupación y señala a posibles culpables. "No entendemos por qué no se vacunan los que no lo han hecho y ese puede ser el foco del problema", advirtió Lambán. E hizo hincapié en que el pasaporte covid "no es una ocurrencia aragonesa", sino algo que se ensaya en varios países europeos y que cada vez se plantean más autonomías. "Es posible que el menor día veamos cómo un Tribunal Superior de Justicia autoriza a una comunidad a implantar el pasaporte covid y volveremos a sentirnos perplejos porque aquí el TSJA no hay forma de que lo haga", reprochó. Sin "criticar al TSJA", recordó que los contagios suben de "manera lenta pero sostenida, y preocupa el aumento de los hospitalizados".

En el último mes, los ingresados se han duplicado hasta alcanzar, este jueves, los 118 (24 en la uci). El director general de Asistencia Sanitaria, José María Abad, reconoció que la incidencia "está en crecimiento", lo que supone mayor presión asistencial. "Hay que recordar -dijo- que Aragón tiene a casi el 80% de la población inmunizada y a cerca del 90% de los mayores de 12 años". Eso hace, explicó, "que el impacto sobre el sistema sanitario esté más atenuado". Pero hay unos 130.000 aragoneses sin vacunar (además de la población infantil), "y cuando enferman tienen la misma gravedad que hace un año". A esto se suma un porcentaje de inoculados que pueden contraer de forma grave la enfermedad, porque "ninguna vacuna es efectiva al 100%".

En el Hospital Miguel Servet, que atiende a 33 pacientes, 7 de ellos en la uci, aseguraron que, de momento, no tienen una tensión alta por esta patología, como sí pasó en oleadas anteriores. Los planes de contingencia permitirían reactivar de manera ágil los recursos para adaptarlos a las necesidades. El área de cuidados respiratorios intermedios tiene seis camas ocupadas, la mitad de ellas con enfermos de covid.

La mayoría de los ingresados está sin vacunar o con la pauta incompleta. Una circunstancia que reconoció también Juan José Araiz, jefe de servicio de la uci de Clínico, quien señaló que los casos de inmunizados que requieren hospitalización suelen tener algún factor de riesgo o enfermedad de inmunodepresión. Para Leticia Fernández, intensivista, por el momento no hay un aumento de presión por covid, aunque sí se enfrentan a la tensión habitual por otras patologías. En el Clínico atienden a seis pacientes en uci (y 14 en planta) y, sumando las camas ocupadas en total, "cada día quedan escasamente dos o tres libre". En la uci hay, sobre todo, no vacunados y con 65 años de media. También crece la presión en la unidad de intensivos del Obispo Polanco de Teruel, donde el pasado lunes un paciente no afectado por covid tuvo que ser trasladado a Zaragoza ante la falta de camas.

Para José Ramón Paño, especialista en Enfermedades Infecciosas del Clínico, lo esperable es que el número de pacientes con covid que requieran ingreso crezca en los próximos días. Aunque hay que evitar implantar restricciones, "no son descartables, si la situación se descontrola". Considera que tras seis meses "parece que hay un lento descenso de la inmunidad", que "por el momento no parece asociarse a un mayor riesgo de enfermedad grave en una mayoría de la población".

El epidemiólogo Nacho de Blas atribuyó este repunte a los no vacunados y al exceso de confianza, tras inmunizarse, por parte de la población. Consideró que el "gran error" es confiar "todas las soluciones a un único factor (la vacuna)", y recordó que Aragón cuenta con "todos los factores de riesgo para que haya un brote": frío, elevada población envejecida y en residencias. Ante esta ola se mostró partidario de aplicar medidas "quirúrgicas" –reducción de aforos y cierres adelantados– en localidades como Jaca, donde se están disparando los contagios.

Veinte personas han fallecido por covid en la última semana, lo que eleva la cifra total a 3.887. En total se han registrado 21 brotes.