Los pediatras aragoneses, a favor de vacunar a adolescentes contra la covid, pero sin saltar franjas de edad

La aprobación en Europa de la vacuna de Pfizer para su uso entre los 12 y los 15 años ha acelerado la oferta de vacunación a los escolares en varios países europeos, mientras que en Aragón y el resto de España podría empezar a inocularse a los menores de esa franjas de edad en el mes de septiembre, cuando se estima haber alcanzado ya un 70% de inmunizados en población adulta. Para Teresa Cenarro, presidenta de la Asociación Aragonesa de Pediatría, extender la vacuna del coronavirus a este grupo de edad es "fundamental" para detener la propagación de la enfermedad.

"La vacuna en adolescentes es una cuestión de protección colectiva, pues aunque es cierto que ellos no lo padecen con gravedad, también son parte de la circulación del virus. Por encima de los 10 años, el niño se convertiría en agente transmisor de la covid-19 igual que los adultos, y si se trata de alcanzar la inmunidad de rebaño, lo mejor es que el virus circule lo menos posible", subraya esta pediatra, que ve con buenos ojos que se extienda esta opción a los menores de entre 12 y 15 años, siempre y cuando para entonces se haya alcanzado "el 70% de vacunados en población adulta", y priorizando, como se ha hecho con la población general, a los más vulnerables. "Lo más lógico y equitativo sería empezar por los menores de riesgo, pero parece que en estos momentos no va a haber problemas y se va a poder proteger a los vulnerables y a los de otros grupos de edad que no lo son porque hay mucha disponibilidad de vacunas", afirma esta médica.

Tras confirmar la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) la seguridad de la vacuna para menores de entre 12 y 15 años de edad, varios países europeos como Alemania o Polonia han empezado ya a vacunar a adolescentes en institutos. En Aragón, el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, anunció este martes que teniendo en cuenta el suministro de inyecciones, optarían por ofrecerlas en septiembre a los escolares de más de 12 años. Sin embargo, el ECDC, organismo que monitoriza las enfermedades infecciosas en Europa, no ve tan clara esta opción. En su último informe, publicado este martes, aconsejaba enérgicamente vacunar a los adolescentes con alto riesgo de padecer una forma grave de la covid, pero no tanto al resto de menores, al considerar que el beneficio de la vacuna para los adolescentes es "limitado", puesto que la inmensa mayoría de ellos son asintomáticos o pasan la enfermedad de forma "leve".

70 ingresos pediátricos por covid desde que comenzó la pandemia

Los datos facilitados por Salud Pública evidencian también que la enfermedad en menores no suele provocar casos graves. Así pues, desde que comenzó la pandemia apenas se ha registrado un centenar de ingresos pediátricos a causa del coronavirus en la Comunidad. En concreto, según fuentes hospitalarias, en el Hospital Infantil Miguel Servet de Zaragoza, que aglutina la mayoría de ellos, se han producido 70 ingresos, entre los más de 4.656 que ha habido por la covid-19 en este centro sanitario, lo que supone el 1,50% del total.

La doctora Cenarro coincide en señalar que la mayoría de infecciones que se producen en esta franja de edad -de 12 a 15 años- suelen ser "leves" y de duración "muy corta", y apunta que "más de la mitad" de los casos que ve en consulta son asintomáticos. "Los niños se siguen contagiando en el ámbito familiar, pero hay muchas diferencias entre los más pequeños y los mayores. En adolescentes hay mucho más contagio en el ámbito social", asegura esta pediatra, al explicar cómo la vacunación de personas mayores ha desplazado la incidencia de la covid a otros grupos de edad más jóvenes, entre ellos, los adolescentes, donde se sitúa alrededor del 15%.

"La vacuna en este grupo de edad es una cuestión de protección colectiva. Aunque evidentemente los adolescentes no ingresan por covid y lo pasan con pocos síntomas, se relacionan mucho entre ellos y si se contagian en esas interrelaciones sociales, luego contagian a las familias. Por eso, si hay disponibilidad de vacunas -como parece que es el caso- es un grupo interesante a vacunar, más que por evitar la gravedad de la enfermedad en los niños por una cuestión de protección poblacional que tenemos que conseguir entre todos", concluye esta pediatra, que invita también a las autoridades sanitarias a hacer otra reflexión antes de extender la estrategia a otros grupos de edad. Y es que, a su juicio, en una crisis sanitaria global como la actual, tan importante como vacunar a los menores cuando haya suficientes dosis es hacer llegar las vacunas a la población de otros países que están teniendo más difícil acceder a ellas. "Deberían también distribuirse en países a los que no llegan tantas, porque hay que proteger a la población a nivel mundial. La covid no es solo un problema de salud individual, sino de salud colectiva, y está demostrado que la vacuna es lo que nos está liberando de este maldito virus. Por tanto, cuantas más personas de cualquier edad haya vacunadas, más le estaremos impidiendo al virus la circulación", concluye esta pediatra, que pone siempre como coondición para empezar a vacunar a los niños el haber alcanzado a finales de verano la inmunidad de rebaño en adultos.

"Yo creo que si hay disponibilidad de vacunas y hay seguridad en la administración de las mismas, como ha demostrado ya la EMA que la hay, vacunar a estas edades es interesante también. Lo que no me parecería bien es quitar vacunas a otras franjas de edad para niños y adolescentes", matiza esta pediatra.

Coincide con ella en este punto la experta Inmaculada Cuesta, enfermera que forma parte del grupo técnico de trabajo de la vacunación frente a la covid-19 del Ministerio de Sanidad, quien apuntó en una entrevista reciente para HERALDO que "no sería razonable tener vacunado a un adolescente de 16 años y sin vacunar a uno de 30, porque este último tiene más riesgo. Aparte, los niños y los colegios nos han dado una gran lección: no ha habido muchos casos en colegios y si los pequeños se infectan no enferman de gravedad", concluye.