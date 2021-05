Inmaculada Cuesta: "Estamos detectando reticencias a vacunarse entre los más jóvenes"

Inmaculada Cuesta (Zaragoza, 1959), es enfermera jubilada miembro del grupo técnico de trabajo de la vacunación frente a covid-19 del Ministerio de Sanidad y una trabajadora incansable por la salud de la ciudadanía. Por eso le preocupa que haya recelos a inmunizarse por parte de algunos jóvenes pensando que no va a enfermar nunca. Y advierte a los menores de 60 años vacunados con Astra Zeneca que deben ponerse la segunda dosis: "la que sea, pero deben ponérsela".

Imagino que estará vacunada.

Sí.

¿Con la pauta completa?

No, con la primera dosis de Astra Zeneca.

¿Y la segunda cuál se pondrá?

Me toca Astra Zeneca por edad, al ser mayor de 60 años.

¿Qué opina de la polémica por la elección entre la segunda dosis de Pfizer o de Astra Zeneca?

Considero que el ciudadano no tiene criterios técnicos para poder decidir. Las autoridades sanitarias han recomendado que los menores de 60 años reciban una pauta heteróloga, es decir, la segunda dosis de Pfizer, tras valorar el estudio de la Carlos III. Ese estudio concluye que la respuesta inmunitaria es mejor y las reacciones postvacunales son leves. La EMA y la OMS recomiendan que las pautas sean homólogas, es decir, que si la primera dosis que ha recibido es de Astra Zeneca, la segunda también.

“Ante la duda, hay que ponerse la segunda dosis de la vacuna con lo que sea”

Y parece que se está haciendo más caso a la OMS. ¿Qué les diría a quienes tienen que vacunarse de segunda dosis tras haber recibido Astra Zeneca?

Es la consulta más habitual en el grupo de enfermeras jubiladas que hemos creado para apoyar a la ciudadanía. Les decimos que todas las vacunas son seguras y eficaces, y lo importante es que la persona que tenga dudas se ponga la segunda dosis con lo que sea, no pueden quedarse con una dosis.

Hay quien piensa que se anima a pincharse con Pfizer porque no hay dosis suficientes de Astra Zeneca.

Hasta lo que yo sé, el suministro de vacunas de Astra Zeneca está garantizado para junio y julio.

Ya está autorizada la vacunación de 12 a 16 años con Pfizer por parte de la EMA. ¿Cuándo cree que llegará a España?

España tendrá que determinar la conveniencia o no de esta vacuna desde su estrategia. No sería razonable tener vacunado a un adolescente de 16 años y sin vacunar a uno de 30, porque este último tiene más riesgo. Aparte, los niños y los colegios nos han dado una gran lección: no ha habido muchos casos en colegios y si los pequeños se infectan no enferman de gravedad.

Pronto empezamos en Aragón en la década de los 40… ¿Cuándo llega la inmunidad de grupo?

No hay argumentos que avalen poner un número para lograr la inmunidad de grupo. El 70% se ha puesto de manera orientativa, pero para alcanzarla debe haber mucha gente vacunada y que las pautas estén completas. En las residencias de ancianos, el 92% de los ingresados han recibido las dos dosis, y ello implica, en el mundo real, que se han evitado al menos 17.000 infecciones y 3.500 muertes.

¿Qué opina del pasaporte covid?

Es un pasaporte que las circunstancias de la pandemia han obligado a hacerlo, porque hasta ahora el único que había era el certificado que se proporciona con la vacunación frente a la fiebre amarilla y que tienen que presentar quienes visitan países donde esta enfermedad es endémica.

Como miembro del grupo técnico de vacunas que asesora al Ministerio de Sanidad, ¿es difícil poner de acuerdo a un Gobierno y a 17 comunidades?

El grupo de trabajo tiene una labor exclusivamente técnica, y las propuestas las traslada a la comisión de salud pública, que es donde se toman las decisiones junto al consejo interterritorial.

La pregunta es si les hacen caso a las indicaciones.

Hay veces que sí y otras no.

¿Cuál ha sido la negativa a sus sugerencias que más le ha dolido?

El meter según qué grupos de personas con patologías. Porque hay que hacerlo por edad. Se metieron, lógicamente, los oncológicos. Pero cuando se han metido otras patologías por presiones me ha dolido. A veces es muy difícil, y las personas de este grupo somos personas que solo trabajamos desde el punto de vista técnico, no político, y con una implicación personal y profesional muy grande. Es muy difícil, porque hasta ahora teníamos un bien muy escaso, que eran muy pocas vacunas. Y cada comunidad hace lo que puede en función de sus recursos, sus posibilidades…

Y ahora se espera la llegada de muchísimas dosis, ¿no?

Sí, en junio se esperan muchas más dosis y eso facilitará la accesibilidad y que aún vaya más deprisa la vacunación.

"Gracias a la ciencia, hemos tenido mucha suerte de que se haya desarrollado tanto trabajo en el tema de vacunas y haya sido además Europa uno de los continentes con recursos para combatir la pandemia"

Usted ha participado en numerosas campañas de vacunación infantil, pero esta inmunización masiva es insólita.

Yo esto no lo había vivido nunca. Viví la vacunación de niños en forma de campaña contra la meningitis C cuando hubo muchos casos, y se logró controlar. La conclusión que saco en esta pandemia es que, gracias a la ciencia, hemos tenido mucha suerte de que se haya desarrollado tanto trabajo en el tema de vacunas y haya sido además Europa uno de los continentes con recursos para combatir la pandemia.

Hay grandes empresas que van a empezar a vacunar a sus empleados.

Esto se debe a que el Gobierno de España ha hecho un convenio con las mutuas y los empresarios para que más adelante, con el objetivo de agilizar el proceso de vacunación, las mutuas o los servicios de prevención de riesgos laborales de esas empresas faciliten la vacunación y vacunen a sus empleando. Pero, de momento, solo está firmado el convenio.

“Las enfermeras siempre estamos donde nos necesitan”

Las enfermeras están demostrando una enorme capacidad de gestión. ¿Piensan presentarse a las elecciones generales?

Las enfermeras siempre estamos en donde nos necesitan. Ese es nuestro lema en el grupo de enfermeras voluntarias jubiladas.

¿Hay previsión de que siga avanzando a buen ritmo la vacunación a medida que baja la edad de quien la recibe?

Conforme va descendiendo la edad, estamos detectando reticencias a vacunarse en gente más joven, se piensan que no van a enfermar nunca. Va a haber que hacer un esfuerzo muy grande para detectar esas faltas de cobertura y llegar a esa población.

¿Qué está suponiendo la vacuna de Janssen?

Al ser de una sola dosis, está permitiendo la vacunación de las personas más vulnerables, sobre todo personas sin hogar. En Zaragoza ya se ha podido vacunar en El Refugio, los temporeros… A nivel social es muy importante, y ello nos protege a todos.

"Los sanitarios somos los que debemos dar ejemplo. Puedo entender que, a nivel particular, uno se monte una juerga en su casa. Pero en un centro hospitalario no tiene nombre"

¿Qué sintió cuando supo que habían sido detenidos siete médicos residentes por montar una fiesta en el hospital Servet?

Me parece una falta de respeto, de sensibilidad y un no saber estar, porque precisamente los sanitarios somos los que debemos dar ejemplo. Puedo entender que, a nivel particular, uno se monte una juerga en su casa. Pero en un centro hospitalario no tiene nombre.