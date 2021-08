El centro de salud La Jota cancela citas de vacuna a nacidos en 2009 que aún no tienen los 12 años

Los padres de los niños nacidos en 2009 y que aún tienen 11 años están recibiendo estos días una llamada del personal de Enfermería del centro de salud de La Jota de Zaragoza anulando la cita para la vacunación contra la covid, alegando que no recibirán la inmunización hasta que cumplan los 12. Esta situación despierta dudas entre las familias que quieren proteger a los pequeños antes del inicio del próximo curso escolar. Desde Sanidad reiteran que se mantiene la campaña para la cohorte de esa franja de edad, a pesar de que hay comunidades, como el País Vasco, que han dado marcha atrás.

La madre de uno de los niños afectados explica que hace unos días se pusieron en contacto con ella desde el centro de salud para cancelar la cita para la vacuna porque su hijo no cumple los 12 años hasta diciembre. Lo mismo le ocurrió a otra familia, con un menor que celebra su cumpleaños en noviembre. En este último caso, los padres han solicitado hora para la primera dosis el próximo lunes, aunque reconocen que tienen dudas sobre si acudir o seguir la recomendación de la facultativa de cabecera: "El problema es que al no haber una directriz clara dejan a las familias la responsabilidad de elegir y como en el centro de salud te dicen que no está recomendada para menores de 12 genera incertidumbre. Además, lo que más nos preocupa es la inminente vuelta a las aulas".

Desde el servicio de Pediatría de La Jota argumentan que han tomado esta decisión porque dan prioridad a la ficha técnica del fármaco, que indica que se debe de vacunar a los menores partir de los 12 años. Sin embargo, el Departamento de Sanidad antepone la Estrategia de Vacunación frente a la covid-19, que habla de proteger a todos los niños nacidos en 2009. La Consejería, de hecho, ha procedido con este grupo como con el resto, por cohortes enteras. "Es imposible ir abriendo las citaciones para los que cumplen 12 cada día", aseguran, y adelantan que Salud Pública no ha dado directrices para no vacunar a menores de 12 años.

Además, insisten en que en general se está vacunando sin problema a los niños de 2009 hayan cumplido los años o no y que solo se están dando casos de cancelaciones de citas en el centro de salud de La Jota. Sanidad aconseja a los padres que se pongan en contacto con su pediatra para dudas sobre la vacunación.

Para Inmaculada Cuesta, secretaria de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas y miembro del grupo de trabajo que elabora la Estrategia de Vacunación del Ministerio de Sanidad, la recomendación es vacunar por cohortes enteras. Un argumento que esgrimen unas comunidades, mientras que otras prefieren esperar a que el niño tenga 12 años cumplidos. "Esta misma situación -añade- se puede trasladar a cualquier grupo de edad que se ha ido vacunando". "En este tema hay que centrar el foco en el riesgo-beneficio porque al menor se le está protegiendo". La presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza, Teresa Tolosana, destaca que por un lado la ficha técnica habla de mayores 12 años, pero por otro la Estrategia de Vacunación recoge a los nacidos en 2009: "Las instrucciones que se han dado son que se les puede vacunar, basándose en el año de nacimiento, igual que se ha hecho siempre que se han abierto franjas etarias".