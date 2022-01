El 50% de los ingresados por covid en Aragón están un máximo de seis días en el hospital

La pandemia sigue enviando enfermos de covid a los hospitales y a las uci. Aunque la ocupación de camas parece dar una tregua en las últimas semanas, hace apenas diez días se rozaron los 900 ingresados con coronavirus entre planta y uci en los hospitales de Aragón, una cifra que no se alcanzaba desde hacía más de un año. Afortunadamente, la vacunación y la mayor levedad de ómicron a la que aluden todos los estudios ha reducido en esta ola la estancia media de los enfermos en los hospitales, para alivio de los pacientes y -también- de los propios centros.

Las cifras hablan de que actualmente la mitad de las personas que entran en un hospital aragonés infectadas por SARS-CoV-2 pasan un máximo de seis días ingresados. De estos, la mitad (el 25% total de ingresados en total) solo requiere tres días de hospitalización, según los últimos datos recopilados y analizados por el grupo de Ciencia de Datos para la Investigación en Servicios y Políticas Sanitarias del IACS (Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud).

Estas cifras han bajado considerablemente desde el inicio de la pandemia. En la primera ola, cuando estalló la crisis sanitaria, el 50% de los ingresados tenía que estar 32 días en el hospital, mientras que el 25% estaba 19 jornadas, unas cifras que multiplican por cinco los datos actuales. En la segunda ola las estancias no bajaron demasiado, ya que eran de 31 días para el 50% de los pacientes y de 20 para el 25%. En la tercera, las cifras eran de 20 y 13 días, respectivamente.

A pie de hospital se observa la evolución que ha habido con nitidez. “Los pacientes están menos tiempo ahora. Y menos mal, porque gracias a las altas que vamos dando hemos podido funcionar medianamente bien”, señala Francisco De Pablo, neumólogo encargado de la Unidad de Cuidados Intermedios del área de Respiratorio del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Todos los profesionales sanitarios y expertos coinciden en que el nivel de contagios de esta ola, totalmente disparado con respecto a las anteriores, no hubiera podido ser asumido por los hospitales de no ser por la menor tasa de hospitalización de esta ola y por el mejor tiempo de estancia en los hospitales.

A juicio de De Pablo, “puede ser que la variante ómicron sea más leve”, aunque también alerta que esto es algo que “hay que tomar con precaución”, porque “también tenemos pacientes en la uci que se han contagiado con ómicron”. “La clave también es la vacuna, que parece que no es del todo efectiva para evitar los contagios, pero sí que sirve para frenar las hospitalizaciones y las uci”, comenta este médico del Servet.

De Pablo también añade que los no vacunados “ingresan con una enfermedad más grave”. “Su evolución se parece más a la que había en anteriores olas”, señala este neumólogo de Cuidados Intermedios. En cuanto a quienes sí tienen la pauta completa de vacunación, también hay casos que se complican, pero suelen ser personas “mucho más mayores” que están “inmunodeprimidos”.

Desde el área de Medicina Interna del Hospital Provincial coinciden en el diagnóstico. Fuentes médicas de este centro apuntan que la estancia media de los pacientes ha bajado “porque esta cepa es menos agresiva y porque la gente está vacunada”. Según apuntan, el cuadro clínico del paciente tipo que llega estos días al hospital es “parecido a lo que había antes, pero en menor intensidad”. En general presentan “cefalea, disnea -dificultad para respirar-, tos y saturaciones bajas”. “Pero no son tan acusadas como en olas anteriores, por eso se les puede dar de alta antes”, explican desde el Provincial. Lo que no ha cambiado es el tratamiento que se aplica a los pacientes, a base de corticoides, paracetamol y oxígeno, cuando es necesario. “Eso no ha variado apenas desde que se empezó a aplicar al final de la primera ola”, apuntan desde este hospital zaragozano.