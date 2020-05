"En medio de la tristeza, recordamos sus sonrisas y sus ganas de vivir"

Siempre con nosotros.

Durante las últimas semanas hemos puesto a prueba la capacidad de la sociedad a la que pertenecemos para salir adelante. Hemos observado con tristeza cómo seis de nuestros residentes, usuarios de Atades, amigos y miembros de nuestra gran familia se han marchado. Y lo han hecho para siempre.

Hemos llorado y luchado con ellos pero, al final, no han podido ganar esta batalla, perdiendo lo más importante: sus vidas. En medio de la tristeza, recordamos sus sonrisas, sus ganas de vivir... Lo sabemos, y este no era el momento para marcharse, no era el momento para dejar a sus compañeros, ni dejarnos, ni dejar su casa: la Ciudad Residencial Sonsoles.

Hoy, mi corazón está con ellos, con quienes ya no están y con quienes los han acompañado en su día a día. También he comprobado, y lo digo con no poca emoción y mucho orgullo, cómo la sociedad de la que formamos parte, y nosotros mismos, somos capaces de dar lo mejor y remar al unísono con el objetivo común de salir de esta crisis, sin dejar a nadie atrás.

Las personas que formamos parte de Atades, los usuarios y sus familias, los profesionales y trabajadores de los centros especiales de empleo, los voluntarios, los socios, los donantes, todos estamos dando un ejemplo impagable de este espíritu colectivo de superación y solidaridad. Y hoy, los que ya no están nos han dejado un claro mensaje: luchar con fuerza para seguir, avanzar y vencer.

Por todos, pero sobre todo por los que ya no están, por los que nos han dejado víctimas de la Covid-19 y que han luchado en Atades hasta el último minuto y por los que están en esta primera línea de la pandemia. Por ellos, van estas líneas, este recuerdo. Sigamos así, para superar la crisis y respaldar a los más vulnerables, los que más nos necesitan, con nuestro ejemplo a la sociedad, para conseguir un mundo más solidario y transformador.

Mi mayor recuerdo y cariño a los familiares, amigos y a quienes siempre estuvieron al lado de las personas de Atades y que ya nunca volverán, víctimas del coronavirus. Nunca os olvidaremos.

In memoriam.