ESPECIAL | Dos años de contenidos exclusivos

Este miércoles, 22 de marzo, se cumplen dos años desde que se inició el modelo de suscripción digital de HERALDO DE ARAGÓN y el número de personas que ha depositado su confianza en nosotros no para de crecer. Desde este periódico nos esforzamos día a día para ofrecer a los lectores contenidos únicos y especiales que resulten a la vez amenos e interesantes, informativos, curiosos, diferentes y siempre rigurosos.

Un lector en Santa Cruz de Tenerife, Eduardo Martínez Budría, remitió recientemente una carta al director de este diario alabando el "gran trabajo" realizado sobre los manuscritos robados en la biblioteca de la Seo. "Trabajos así me reconcilian un poco con la profesión periodística", aseguraba el amable seguidor de HERALDO. "Echo de menos los medios de finales del pasado siglo. La democracia se asienta en unos pocos pilares, siendo la libertad de prensa uno de ellos", destacaba Martínez. Pues bien, gracias a la versión digital del periódico, es posible acceder en cualquier momento a esta serie de reportajes elaborados por Mariano García en el especial titulado ‘Los libros robados de la Seo’, sobre el devenir de los manuscritos, incunables y otras obras históricas expoliadas por el italiano Enzo Ferrajoli en los años 50 del siglo XX en la catedral de Zaragoza. El serial es digno de una saga novelesca, pero los hechos son reales como la vida misma. La suscripción a HERALDO permite leer este especial y otros grandes trabajos periodísticos publicados en el mismo formato, con imágenes, infografías, gráficos y reflexiones más profundas, algunos de los cuales incluso han recibido premios. Porque la suscripción tiene efecto retroactivo: también da la llave para acceder a todos los contenidos publicados con anterioridad en acceso restringido.

Las newsletters, lejos de morir, están ganando cada vez más importancia en la estrategia digital de las empresas. Debido a ello, se han convertido en una herramienta de comunicación que también se fomenta desde HERALDO. Son misceláneas que reúnen noticias, opiniones e imágenes que sirven de radiografía del día a día de Aragón como comunidad, y de Zaragoza, Huesca y Teruel como provincias. Desde El primer café, con las últimas noticias, claves y datos para estar enterado de toda la actualidad de la Comunidad a primera hora de la mañana, hasta los planes del fin de semana, pasando por el análisis del director, la última hora del Real Zaragoza, las propuestas de viajes de Descubre Aragón o las sugerencias más apetitosas para comer y beber, recogidas en Con Mucho Gusto.

Pasó en Aragón

El último año ha sido para Aragón prolífico en acontecimientos. Como ejemplos, sirvan que se han cumpli diez años de la fallida restauración del Ecce Homo de Borja, o que el Estatuto de Autonomía de la Comunidad cumplió 40 años. Huesca acogió el día de las Fuerzas Armadas, Galáctica abrió sus puertas en Teruel y 'Miura', el primer cohete español, fue probado en el aeropuerto de la capital turolense, ciudad que una mañana de junio se despertó con que su principal icono, el Torico, se había caído de su pedestal y roto en varios pedazos. El verano fue devastador en todo Aragón, con unas temperaturas máximas de récord y una inacabable sucesión de incendios forestales que devoraron más de 20.000 hectáreas de superficie forestal. Además, en el Pirineo se confirmó que habrá dinero para la unión de las estaciones en un ambicioso proyecto que dejaría 300 kilómetros esquiables con Astún, Candanchú y Formigal.

un verano devastador Más de 20.000 hectáreas de superficie forestal ardieron el pasado verano El caluroso estío de 2022 fue uno de los peores de la historia en cuanto a incendios forestales se refiere, solo por detrás del de 1994. Aquel fatídico año ardieron más de 31.000 hectáreas de superficie forestal, mientras que el pasado estío fueron devoradas por las llamas un total de 20.236,97 a causa de cuatro grandes incendios. El mayor de ellos, el de Ateca (Zaragoza), quemó más de 11.000 hectáreas de superficie forestal. El resto fueron el de Añón del Moncayo (Zaragoza), en el que ardieron 5.213,16 hectáreas; el de Castejón de Tornos (Teruel), con 1.350 hectáreas afectadas; y el de Nonaspe (Zaragoza), con 1.110 hectáreas calcinadas.

Los vecinos combaten las llamas en el incendio de Añón de Moncayo. Fabián Simon Así quedó el pueblo de Moros tras el incendio de Ateca. Oliver Duch Los bomberos tratan de atajar el incendio forestal en Ateca. Javier Cebollada Un helicóptero, en plenas labores de extinción del fuego en Ateca. Oliver Duch Labores de limpieza de Moros, el pueblo devastado por las llamas. Guillermo Mestre El incendio de Nonaspe calcinó más de 1.700 hectáreas. Oliver Duch Vecinos intentando frenar las llamas en el incendio del Moncayo. Fabián Simón Vecinos de Alcalá de Moncayo intentan contener el fuego. Fabián Simón Vecinos desalojados de Añón de Moncayo, presas del pánico por la cercanía de las llamas. Fabián Simon

La pandemia... ¿ya es historia?

El pasado 14 de marzo se cumplieron tres años de la declaración del estado de alarma en España por la pandemia del nuevo coronavirus. Un día en el que todo el país atendía a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dando las pautas de comportamiento social que debían seguirse durante los 15 días posteriores, aunque avisaba que la medida podía permanecer vigente más tiempo si las circunstancias obligaban a ello. Al final, efectivamente, fueron muchos más. Este virus desconocido hasta entonces ha dejado hasta la fecha en Aragón 467.408 contagios y casi 5.300 fallecidos en las sucesivas oleadas que han puesto en jaque al sistema sanitario y han provocado secuelas físicas y mentales que todavía hoy siguen afectando a parte de la población. Ahora, sin embargo, con una incidencia acumulada semanal de 10,2 casos por 100.000 habitantes -lejos de las alcanzadas en otros momentos, como octubre de 2020 o enero de 2022-, el impacto de la pandemia "a nivel de gestión de la infección" toca "claramente a su fin".

Fiestas "como las de antes"

La fiesta estalla en Aragón tras dos años de pandemia La Comunidad estalló en fiestas el pasado puente de agosto recuperando los actos más multitudinarios tras dos años marcados por la pandemia y las restricciones. Orquestas, charangas, vaquillas y cabezudos devolvieron la ilusión a unos pueblos que, esta vez sí, vivieron un verano "como los de antes". Volvieron las multitudes a los pueblos de toda la geografía aragonesa, y también a sus capitales, con las fiestas del Ángel y de la Vaquilla en Teruel, de San Lorenzo en Huesca, del Pilar de Zaragoza... Meses antes, se rompió con normalidad la Hora en Calanda y en todos los pueblos de la ruta del Tambor y el Bombo en el Bajo Aragón, y los grandes festivales musicales fueron todo un éxito de público, deseoso de disfrutar después de dos años de incertidumbre, cierres y 'no fiestas'.

Ofrenda de Flores de las Fiestas del Pilar 2022. Francisco Jiménez Ambiente festivo en las ferias y el Espacio Zity de Valdespartera. Marcos Cebrián Alegría y multitudes en las fiestas de la Vaquilla, en Teruel. Jorge Escudero Charangas el lunes de la Vaquilla. Jorge Escudero Despedida a San Lorenzo en las fiestas de Huesca 2022. La plaza de López Allué ha sido escenario de la gran Fiesta del Comercio, a la que no han faltado los Danzantes de Huesca, con el homenaje a Lorenzo Otín. Javier Navarro Celebración en Fraga del Día de la Faldeta. Patricia Puértolas Rompida de la hora en Híjar, el 15 de abril de 2022. Jorge Escudero

Y los festivales, también a tope

En un mundo interconectado, los periódicos digitales se han percatado de la importancia de las redes sociales, no solo como distribuidoras de contenidos, sino también como una nueva forma de comunicar a través del audiovisual. El vídeo ya no es únicamente un complemento informativo, ahora es el elemento clave para la noticia, e incluso la noticia en sí. En HERALDO cuidamos con mimo cada detalle de la información, para que el lector no solo lea un reportaje, sino que tenga una experiencia inmersiva en el mismo. Solos o como acompañamiento de las noticias, los vídeos son, cada vez más, parte indispensable de este periódico.

Mucho más que deporte

La nueva era del Real Zaragoza -la primera en su historia bajo el manto de una propiedad internacional- arrancó el pasado mes de junio con la celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la que salió conformado el nuevo consejo de administración de la sociedad anónima deportiva, con la asunción de la presidencia del club por parte del estadounidense Jorge Mas. El club blanquillo, que ha celebrado recientemente sus 91 años de existencia, se prepara para el año que viene en la temporada 23-24, que viene interferida inevitablemente por la aún inacabada resolución del proyecto del campo de fútbol nuevo para Zaragoza, cuestión fundamental para la nueva propiedad de la SAD que vive su primer año al frente de la entidad.

Durante este último año, en el Real Zaragoza ha habido cambios, más allá de la nueva propiedad, y este diario se los contó en exclusiva. Como cuando Juan Carlos Carcedo y Jon Pérez ‘Bolo’ eran dos de los candidatos evaluados por el club para tomar el relevo de Juan Ignacio Martínez ‘Jim’, en un momento en que este aún no conocía oficialmente que no iba a ser renovado al frente del banquillo zaragocista. O cuando el Atlético de Madrid cedió a Víctor Mollejo, evaluado por el Real Zaragoza como posible refuerzo para el año que viene, junto a Camello y Riquelme.

El otro gran equipo aragonés, la SD Huesca, también ha vivido cambios en sus filas, y como siempre HERALDO estuvo allí para contarlos. Cuco Ziganda dio el “sí, quiero” al club el pasado junio, cuando se anunció que dirigiría a los azulgranas las dos próximas temporadas. Martín González, director deportivo de la SD Huesca, se fijó como prioridad en el mercado la llegada de dos centrales. Por su parte, en su partido 200 con el club, el central y capitán del equipo, Jorge Pulido, pide que la grada empuje para mantener la buena dinámica de resultados en El Alcoraz.

