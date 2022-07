Martín González, director deportivo de la SD Huesca: "Quiero que la grada esté contenta por que corremos y luchamos"

Desde que se oficializó su llegada a la SD Huesca como director deportivo a finales de mayo se han producido cuatro salidas de jugadores y tres fichajes ¿Cuál es en estos momentos la situación del proyecto que está armando?

Vamos despacio, pero haciendo las cosas con cabeza, intentando llevar al equipo a la mejor situación posible. Estamos valorando muchas opciones, pero tenemos que ser muy precisos con lo que traemos porque el límite salarial es el que es.

¿Ya conoce de cuánto dinero dispone para invertir en las fichas de los jugadores?

La cifra exacta aún no porque depende de muchas cosas que están en el aire, pero la reducción es de más de un 50%. El recorte es importante, pero seguiremos dentro de la mitad alta de la categoría.

¿Era consciente de esta circunstancia cuando firmó?

No es nada muy distinto a lo que les ha pasado a otros equipos. El primer año cuando se baja de Primera es en el que hay que apostar fuerte por volver y si no lo consigues pierdes, no es que te conviertas en uno más, pero, dentro de una categoría igualadísima, pierdes la condición de claro favorito que solo tienen los recién descendidos. Mi meta es que la afición esté contenta y construir un equipo fuerte y reconocible.

Ha tenido que tomar medidas duras rescindiendo a Buffarini, Insua, Mosquera y muy especialmente Ferreiro.

Las decisiones están siendo absolutamente económicas. No han resultado sencillas y sí dolorosas, pero es mi trabajo. En el caso de Ferreiro entiendo que para la afición es un jugador que llevaba mucho tiempo en el Huesca y que ha dado un buen rendimiento -de hecho en algunos de los equipos en los que he estado lo he querido firmar-, pero llega un momento en el que la situación económica condiciona, la edad marca y en la última temporada, por diversas circunstancias, tuvo pocos minutos.

El apartado de salidas aún no está cerrado.

No tenemos nada fijado. Con los jugadores que se habló lo saben y vamos a intentar que se pueda finiquitar todo como queremos. A los que se queden nadie les va a hacer de menos, van a ser miembros de la primera plantilla y se va a contar con ellos. No se va a apartar a gente que se ha ganado estar dónde está.

Entre los nombres susceptibles de marchar figuran Álvaro, Andrés y Juan Carlos.

No me gusta hablar de situaciones personales porque no ayuda en nada. Álvaro es muy buen portero. Es jugador al que le quedan dos temporadas de contrato y del que nos encantaría poder disfrutar. A Andrés y Juan Carlos, como a todos, los vamos a respetar. De Andrés solo hay que mirar su historial y de Juan Carlos igual. Le hemos visto jugar de maravilla y tiene unas condiciones buenísimas. Es fútbol y no se sabe lo que puede pasar hasta el final. Sí digo que con algún jugador se ha hablado para que si tiene una opción buena de salir nosotros consigamos un acuerdo que nos beneficie.

¿Sigue confiando en contar con Sandro?

Con Sandro no hay ningún problema. Lo tuve en Getafe, me parece un futbolista diferencial en la categoría si está convencido y nosotros estamos encantados de que esté aquí.

¿Cuáles son las prioridades para reforzarse?

Los centrales. Tenemos que traer mínimo dos para salir a competir. Tenemos opciones como Florian Miguel que pueden actuar por necesidad, pero necesitamos que los que vengan conozcan la categoría y se manejen bien en ella.

¿Cómo valora las llegadas de Soko, Vilarrasa y Jérémy Blasco?

Vienen con ilusión y hambre, nos van a enriquecer y van a hacer competir mucho a sus compañeros de posición para ser titulares. Tiene que haber de todo en el vestuario y en las incorporaciones, gente con ganas de demostrar y otros con poso que hagan crecer al resto.

¿Qué papel pueden tener los canteranos?

Tienen un nivel muy bueno. Euse no va a volver a jugar con el filial y KevinCarlos tampoco, pasa a ser jugador del primer equipo. Ziganda es muy valiente a la hora de meter a los chavales y verá cuáles son los momentos buenos para que tengan presencia.

¿Qué le transmite Ziganda?

Es positivo y creo que se encuentra en buen momento de confianza para manejar al grupo. Es muy consciente de dónde venía, de lo que vamos a tener y de lo que podemos hacer.

¿Qué fútbol se va a ver?

Más allá del resultado, quiero que la grada quede satisfecha por cómo competimos, que vea que corremos y luchamos. Si tenemos la pelota mejor, pero tenemos que ser incómodos y agresivos.

Ziganda prueba con un 4-4-2

Cuco Ziganda continúa dando pasos adelante en la progresiva preparación del equipo que está llevando a cabo en Benasque. En el único entrenamiento que se realizó el sábado para dar algo de respiro a los futbolistas después de unos días anteriores de mucha carga, por primera vez ensayó con dos grupos de once a los que situó en un 4-4-2 para trabajar sin oponentes la salida de balón y el ataque por bandas.

Entre los presentes estuvo Pulido que hasta ahora se había mantenido al margen recuperándose de una lesión de rodilla y que de hecho no realizó la parte física de la sesión con sus compañeros. En un equipo se situaron Valentín, Blasco, Monzó, Miguel, Soko, Salvador, Timor, Mateu, Juan Carlos ySandro, y en el otro, Ratiu, Anglada, Pulido, Vilarrasa, Tomeo, David García, Lombardo, Manu Rico y Escriche. Entre los aspectos destacables figura la presencia de Valentín como lateral ni como extremo, algo que ya había sucedido el viernes en otro ejercicio. Kevin Carlos, lesionado en un tobillo, realizó carrera continua dando muestras de que sigue progresando de su lesión en un tobillo.