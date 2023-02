Fin de las mascarillas en el transporte: "La voy a seguir llevando un tiempo, he perdido a mis abuelos"

Aragón, pone fin este miércoles a 1.010 días de mascarilla obligatoria en los transportes públicos en un momento en el que la pandemia de covid-19 roza sus cifras más bajas de incidencia, si bien seguirá siendo aconsejable para las personas vulnerables o en presencia de síntomas de infección respiratoria.

La reforma del real decreto de abril de 2022 que regula el uso del cubrebocas aprobada este martes por el Consejo de Ministros, que entrará en vigor este miércoles cuando se publique en el BOE, supone "un paso más" en la respuesta que nuestro país ha ido dando a la situación epidemiológica, ha valorado la titular de Sanidad, Carolina Darias.

La actual situación permite retirarlas al fin de trenes, aviones, autobuses o metros, donde eran imperativas desde el 4 de mayo de 2020, así como de establecimientos sanitarios como ortopedias, ópticas y centros de audioprótesis, en los que se mantuvo obligatoria en abril del año pasado cuando se quitaron de interiores.

Esto es lo que opina la gente en Zaragoza sobre la retirada de las mascarillas.

Irene Roldán Guillermo Mestre

Irene Roldán, estudiante de magisterio: "La voy a seguir llevando un tiempo, he perdido a mis abuelos"

Irene Roldán, estudiante de Magisterio de 20 años, tiene claro que va a seguir llevando la mascarilla "un tiempo, porque me parece un cambio muy brusco de un día para otro no utilizarla en el tranvía o el autobús cuando van llenos". "Además, me he acostumbrado". Lo cuenta tras bajarse de una de las paradas del tranvía en el paseo de la Independencia.

En su caso, reconoce que está "especialmente sensibilizada" con las medidas contra el coronavirus porque sus abuelos, de 77 y 73 años, fallecieron tras contagiarse en el verano de 2020. En el aula no suele usarla en el aula "porque estamos espaciados". Está convencida de que el cubrebocas "se va a quedar para siempre de una manera o de otra, aunque solo sea en hospitales y centros de salud, parece lo más lógico".

Julio Luna junto a su taxi en el paseo de la Independencia. Guillermo Mestre

Julio Luna, taxista desde hace 26 años: "Tendré una siempre a mano, dependerá del pasajero que lleve"

Taxista desde hace 26 años, Julio Luna ve "de lo más normal" que la mascarilla deje de ser obligatoria en el transporte "cuando desde hace tiempo no lo es en los restaurantes ni en los cines, por ejemplo". No obstante, su idea es tener "una siempre a mano en el vehículo" para "dependiendo del cliente que lleve" colocársela o no.

"Si entra una persona mayor, alguien con un catarro o un pasajero que la lleve me la voy a poner. Es una cuestión de sentido común y de respeto hacia los demás", apunta. Eso sí, una FFP2 "que son las que siempre he utilizado porque me siento más seguro". Señala que él no ha tenido problemas con usuarios que se negasen a usarla "porque no trabajo por las noches". Cada uno se la tiene que poner cuando quiera y no hay que estigmatizar a nadie", concluye.

Arturo Borau, farmacéutico de Zaragoza, en su botica Guillermo Mestre

Arturo Borau, farmacéutico: "Hay que concienciar de que es necesaria en las farmacias"

"Hay gente a la que ya le cuesta entrar en las farmacias con mascarilla y ahora sería bueno concienciar de que sigue siendo necesaria en estos establecimientos. Aquí se concentran personas que pueden tener síntomas y gente mayor", opina Arturo Borau desde su botica en el paseo de la Independencia. Personalmente, por el tipo de clientela, no vería mal que se siguiera manteniendo en el futuro y que se instalaran dispensadores que facilitaron su compra a quienes la pueden necesitar para acceder.

Asimismo lamenta que no todos los establecimientos cumplen por igual con la normativa y "hay personas que te dicen que en algunas farmacias les atienden aunque no la lleven". "Los asiáticos llevan años utilizándola y es una barrera para la transmisión de enfermedades respiratorias".