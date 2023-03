Jorge Pulido: "Nos queremos sacar la espinita de La Romareda"

¿Con qué intenciones afronta el Huesca el derbi del próximo domingo?Nunca es una jornada más y después del accidente de La Romareda, el 3-0 en el que fue nuestro peor partido, tenemos muchas ganas de que llegue, de darle una alegría a la afición y de sacarnos la espinita que se nos quedó clavada.

¿Cómo visualiza el partido?Seguramente será muy intenso. La grada estará llena y apretará desde el primer minuto, ojalá nosotros también le transmitamos esa emoción. El Zaragoza con su última victoria ha tomado aire. Tiene un buen equipo, sólido, con gente rápida arriba como Mollejo, Bebé y Giuliano. No le han terminado de salir las cosas, pero ahora está en una zona tranquila cerca de nosotros. Si nos gana nos igualará y si lo hacemos nosotros nos iremos a seis puntos. Nuestro objetivo es acabar lo más arriba posible.

¿Es un buen momento para la visita del Real Zaragoza?Llevamos una buena dinámica, estamos siendo competitivos. Aunque no esté costando fuera de casa, empatamos con el Racing el lunes y solo hemos perdido en una de las últimas once jornadas. Estamos en una posición, novenos, que todos hubiésemos firmado al principio.

Ha participado en seis derbis, ¿han cambiado mucho desde su primera vez?Cuando llegué no había la rivalidad que se percibe ahora. Surge porque el pequeño ha ido creciendo y las fuerzas se han igualado. El Huesca ha evolucionado mucho en los últimos tiempos, el estadio, las plantillas, el organigrama del club... Todo eso lo ha puesto a la altura del Real Zaragoza. Hace diez o quince años el Huesca no podía competir con el Real Zaragoza, a día de hoy la realidad es que sí.

¿Con cuál de esos partidos se quedaría?Con el mismo que todos los oscenses en la historia reciente del Huesca. Con el del gol de Galán que nos dio la victoria en La Romareda en 2020. La jugada empezó porque yo corté el balón en una contra. Después, le llegó a Pedro López, que le dio un pase a la espalda a Galán para que acabase. Para nosotros fue un plus que nos impulsó hacia el ascenso. A ellos, que estaban haciendo una temporada excelente, les cortó las alas.

En el 1-1 del año pasado no jugó.Estaba disponible, pero el míster decidió que saliesen otros jugadores, algo que es normal, pero que se me hizo duro. Para los que sentimos al Huesca duele no estar dentro del campo y no disputar cada balón. Apoyé desde fuera como un oscense más.

En estos duelos su figura suscita mucha atención en las dos hinchadas.No deja de formar parte de la rivalidad. Soy el capitán del Huesca, llevo seis años defiendo sus colores. Me pagan para ello, pero no solo eso, tengo un sentimiento por el club que ojalá lo tuviesen muchos otros jugadores hacia los equipos en los que trabajan. Defiendo con uñas y dientes lo mío y eso al rival quizás no le acabe de gustar. Es el fútbol y el espectáculo. El que me conoce sabe que en el campo lo doy todo. Cuando se pita el final cada uno por su lado y tan amigos.



De hecho tiene buena relación por ejemplo con Eugeni.

Estuvo en el Huesca, subió con nosotros a Primera y por circunstancias de la vida está jugando en el Real Zaragoza. Es de los mejores amigos que saco del fútbol. El lunes ya me escribió diciéndome que me preparase. Es un pique sano. Él defenderá lo suyo, yo lo mío y luego nos daremos la mano.



Aunque ya tienen el precedente de La Romareda, ¿como veterano tiene que hacer pedagogía con los nuevos para que entiendan el partido de El Alcoraz?

Los que no hayan vivido un derbi en El Alcoraz sabrán lo que es y su importancia desde el minuto uno. Los que llevamos tiempo como Juan Carlos, Andrés y yo se lo estamos transmitiendo y si salen a la calle también lo pueden palpar en la gente.



De tener minutos -lo contrario sería una rareza- sumará su partido 200 con el Huesca, ¿qué tal se está viendo este curso?

He vuelto a mis números, a jugar mucho después de un último año muy duro en lo deportivo y en lo psicológico. El descenso, una rotura de fibras, nació mi hijo... Se acumularon muchas cosas y no estuve a mi mejor nivel. Ya se ha normalizado todo, he cumplido los objetivos y he podido renovar por un año más, el que será el séptimo. Ésta es mi casa, vine aquí sin saber dónde estaba Huesca y ahora soy un oscense más.



¿Qué valoración hace de la temporada hasta el momento?

Tras las salidas de Ferreiro, Insua y Mikel Rico, entre otros, se avecinaba un año difícil. La llegada de Martín González y Ziganda, gente trabajadora, normal, con valores como los del club, ha permitido estar como estamos. Ojalá terminemos de la mejor manera.