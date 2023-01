¿Qué ha sido de las antiguas butacas del Teatro Principal?

Hace unos días el actor José Sacristán posaba feliz y orgulloso con dos de las antiguas butacas del Teatro Principal en el salón de su casa. El intérprete ha recibido la distinción de Butaca de Oro, la primera que entrega la ciudad de Zaragoza, y como agasajo se le obsequió con un par de asientos de los que diseñó Mariano Loscertales allá por la década de 1940.

“Las butacas forman parte del patrimonio municipal por lo que hubo que ‘desafectarlas’ y abrir un expediente de motivación y méritos para justificar este regalo de la ciudad a Sacristán”, explica el gerente del Patronato de Artes Escénicas, José María Turmo. Acorde con el reglamento de honores y distinciones de Protocolo del Ayuntamiento se pudo entregar a Sacristán el par de asientos, que han pasado a integrar parte de su colección, en la que también figuran butacas del Teatro de Bellas Artes de Madrid o del Teatro Circo de Albacete, cuyas gradas primigenias y originales eran de hierro. Sacristán ha agradecido el gesto de Zaragoza en sus redes y ha mostrado su entusiasmo al recibir los asientos que “forman parte de la historia de un templo de la escena” como es el Teatro Principal de Zaragoza.

El gran José Sacristán nos ha comunicado que está eternamente agradecido por su reconocimiento como Butaca de honor y por el obsequio de las dos butacas de Loscertales,las cuales contemplaron grandes obras en nuestro teatro durante 77 años desde su colocación en 1940@zaragoza_es pic.twitter.com/xb69k9UaST — Teatro Principal Zgz (@TeatroZgz) January 24, 2023

El reconocimiento al actor es el primero que brinda en esta forma el Principal, que no cierra la puerta a que en un futuro se pueda reconocer de igual manera a otros talentos de la escena. No había precedentes hasta la fecha, pero “todo es un comienzo”, afirma Turmo, que cuenta también cómo Sacristán se enamoró de las butacas al verlas expuestas en la Filmoteca cuando recibió el premio Augusto de Honor del Festival de Zaragoza. En aquel acto, el intérprete -de 85 años- reivindicó su amor al oficio de actor y explicó que tiene instalado en su hogar una sala de cine “con taquilla y expositor para los carteles”. "Me siento en la butaca o en el reclinatorio. Porque hay películas que hay que verlas de rodillas. Le doy al botón y ahí paso horas revisando clásicos", afirmó.

Las que hay en la Filmoteca son un bloque de butacas de las que retiraron del Principal en febrero de 2018. Los mismos asientos en bloques de tres, cuatro o cinco localidades, pueden verse en los recibidores de otros espacios culturales de la ciudad como la Harinera, el Torreón Fortea, el Auditorio, el Teatro del Mercado, Etopia…

En su momento se retiraron 372 butacas y el Ayuntamiento decidió sacarlas a la subasta, pero lo cierto es que al ir agrupadas por bloques no encontraron mucho postor. De hecho, apenas se vendieron 37 (el precio licitación se fijó en 225 euros por cada asiento) y el área de Cultura hubo de ingeniárselas con qué hacer con las 335 butacas restantes. Las que se despacharon sin problema fueron las que iban sueltas o en bloques de dos, pero dadas sus características era imposible serrar y fragmentar para ofrecerlas en lotes más pequeños y asequibles, tanto desde el punto de vista económico como por el espacio. Se ofrecieron hasta dos grupos de ocho butacas, otros dos grupos de nueve, 21 grupos de 10 butacas, cinco grupos de 11 y tres grupos de 12, que no encontraron comprador.

Las antiguas butacas del Teatro Principal de Zaragoza fueron realizadas por el taller Loscertales en 1940, dentro de los estándares de la máxima calidad de la ebanistería de la época. Por ello, cuando se retiraron hace cinco años, desde algunos ámbitos se solicitó que se reutilizaran, ya fuera en el mismo teatro o en otra instalación de las mismas características. El Ayuntamiento dotó al coliseo de otras butacas nuevas, de modelo Arriaga, y destinó a ello un presupuesto de 218.133 euros. La platea se vio reducida a 362 localidades, dado que los nuevos asientos de la empresa Figueras Seating Solutions son un poco más anchos que los de Loscertales.

El Ayuntamiento decidió conservar 27 de las butacas originales como “parte del patrimonio cultural mueble municipal”, si bien aclaró que aunque el Teatro Principal está declarado Bien Catalogado (no Bien de Interés Cultural), las antiguas butacas están consideradas como bien mueble, no inmueble, y, por tanto, no están protegidas por la ley. El Ayuntamiento pudo, por tanto, retirarlas sin permiso previo de la Comisión Provincial de Patrimonio.