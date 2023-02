Diego Ruiz, el campeón insaciable

Cuando sus compañeros de podio nacieron, Diego Ruiz ya había sido una vez olímpico y después lo sería otras dos. A sus 45 años, el campeón jaqués sigue dando más que guerra en el mundo del esquí de fondo. Sin ir más lejos, el pasado domingo solo hubo dos mejores que él en la tradicional Marxa Beret, que en esta ocasión era valedera como Campeonato de España de larga distancia y a la que afirma que acudía «a la aventura» después de llevar tres años sin tomar la salida en una competición de estilo clásico. Primero cruzó la meta el navarro de 21 años Lander Martín -con pasado en el Cetdi Aragón- a continuación llegó el catalán Bernat Gabarró, de 19, y después, él, que se convirtió en subcampeón nacional al no poder optar Gabarró al título por edad.

"Estoy un poco mayor para estas cosas, pero me voy defendiendo, el recorrido era exigente, pero tiré de experiencia, de horas de nieve y de fondo físico", comenta sobre su actuación alguien que ha perdido la cuenta de las veces que ha sido campeón de España y que de hecho sigue comandando el ranking de la federación. ¿Su secreto? "Seguir entrenando mucho", comenta.

Más allá de los Juegos Olímpicos (Nagano 1998, Turín 2006 y Vancouver 2010), Ruiz, que pertenece al equipo de la Guardia Civil, tiene también experiencias en mundiales y copas del mundo, lo que le sigue dando una ventaja importante por aquello de el que tuvo, retuvo. De todos modos, considera que para el futuro del esquí de fondo español "sería buena señal que yo no tuviese nada que rascar". "El esquí de fondo es muy minoritario en España, donde falta cultura de nieve. En las zonas próximas a los lugares en los que se puede practicar hay poca población y tampoco es que se vea como una opción dentro de las actividades deportivas", expone.

La prueba previa al Campeonato de España fueron los Campeonatos Nacionales Militares de Candanchú, en los que revalidó su título siendo el claro dominador y sin casi entrenamientos previos sobre la nieve en contraste con el que era el gran rival, el equipo del Ejército de Tierra. "No pudimos entrenar en Candanchú hasta el 20 de enero y antes habíamos ido algún día a Llanos del Hospital", comenta. Como premio, obtuvo plaza para el Mundial militar que se celebrará en abril en Suecia, donde "se hará lo que se pueda". "El nivel es muy alto porque hay competidores de Copa del Mundo", subraya.

Su intención es seguir "mientras la salud me respete". "Me gusta hacer lo que hago, entrenar y mantenerme en forma. Hay que ser consciente de lo que has sido y también darse cuenta de que cada vez vas a ir a menos", reflexiona. Más allá de eso, su calendario próximo está plagado de hitos en los que tratará de seguir ampliando su amplio palmarés. Por delante esta temporada, además del Mundial de Suecia, quedan también los campeonatos de Aragón de fondo y biatlón, y las copas de España.

Además del de larga distancia, en Baqueira Beret también se disputó el Nacional de esprint. Entre los aragoneses, Laia Palacios fue tercera en U16, en U12 venció Paula Mora y logró la plata Álvaro Gimeno, y en U10 se impuso Ramón Félix Garuz.