El paso de Georgina por Graus dispara las ventas de secallona en el extranjero: "Nos llaman sobre todo desde Centroamérica"

"Un montón de gente nos está llamando desde el extranjero, en especial desde Centroamérica, pidiéndonos la secallona". Marta Balaguer, responsable de la empresa cárnica Embutidos Aventín de Graus afirma estar sorprendida a la vez que agradecida por la gran repercusión mediática que está teniendo la docuserie producida por el gigante Netflix sobre Georgina Rodríguez, la pareja del futbolista Cristiano Ronaldo.

Y es que la protagonista visitó la villa ribagorzana para recordar sus humildes orígenes y dedicó palabras muy cariñosas para todos los vecinos, además de alabar el sabor de sus conocidos embutidos.

En el capítulo 5 de los 6 que componen el documentar 'Soy Georgina', la joven jaquesa pasea por las calles de Graus y aprovecha para visitar el emblemático Hotel Lleida, donde estuvo trabajando como camarera antes de viajar a Madrid y que su vida cambiara para siempre al conocer el exfutbolista del Real Madrid. Además de reconocer su devoción por la Virgen de la Peña, a la que solía llevar flores cuando vivía en Graus, acompaña a su hermana a la carnicería Aventín para que conozca "dónde compraba las longanizas".

Georgina habló con las dependientas, Alicia y Cristina, y aseguró acordarse de las mañanas y tardes que iba a la tienda a comprar. "Me pasaba una hora viendo cómo las abuelas compraban. Me hacíais muy feliz y compañía", les agradeció la joven, recordando además que le dieron un "curso" para diferenciar entre secallona, longaniza, fuet... Reconoció ser una "enamorada" de los ibéricos y de hecho subrayó que sus hijos también comparten estos mismos gustos. Y al respecto agradeció tener un metabolismo "muy rápido" que espera que no cambie nunca "porque me encanta comer y disfruto mucho comiendo". Antes de abandonar la tienda, encargó varios lotes de productos para sus casas en España e Italia. Y todo ello bajo la atenta mirada de muchos vecinos y vecins de Graus que no quisieron perderse la grabación desde el otro lado del escaparate de la tienda, ubicada en la céntrica calle Ángel Samblancat.

Desde la empresa han agradecido a Georgina su cariño y confianza y le han deseado "lo mejor". Y han aprovechado también esta mediática visita para promocionar sus productos e invitar a todo el mundo a comprar la secallona en su tienda virtual. Un mensaje que supera solo en Facebook los 2.000 'likes', todo un hito para Aventín, que forma junto a Melsa y Maella la Asociación de Fabricantes de Longaniza de Graus.

Marta Balaguer admite que la visibilidad de este documental les está proporcionado una gran promoción a nivel de imagen y de difusión internacional de la marca. Así lo han comprobado en el seguimiento de sus redes sociales, que se ha traducido también en un incremento "espectacular" del interés por sus productos desde el extranjero. No obstante, muchos de estos pedidos no pueden atenderlos porque es más caro el envió que el propio embutido. "Es impresionante la difusión que está teniendo la marca", resume.