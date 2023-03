El rey del skicross español es de Benasque

A excepción de una caída, desde 2018 ni siquiera una rotura de ligamentos le ha alejado de lo más alto del podio. Cada vez que Daniel Benedí toma la salida y empieza a descender por una ladera resulta fácil vaticinar lo que va a suceder, que ganará. El benasqués se ha adjudicado las cinco ediciones de la Copa de España de skicross o esquí de campo a través -primero como infantil, luego como juvenil y ahora como sub-21, la máxima categoría- y está a un paso de conseguir la sexta. Tras las fases previas en Baqueira Beret y Formigal en las que suyo fue el triunfo, el circuito pondrá su broche a la edición de esta temporada este fin de semana en Sierra Nevada con una cita que también será valedera como Campeonato de España absoluto.

"Me estoy preparando para volver a ganar", afirma insaciable y no sin precaución porque "habrá competidores que por edad no pueden participar en la Copa de España". Benedí, de 19 años, después de sufrir una importante lesión el año pasado, está volviendo a ser el dominador de una disciplina olímpica que trata de crecer en España y que consiste en bajar de cuatro en cuatro por un circuito que incluye obstáculos o curvas con peraltes.

"Fue a falta de cincuenta metros, hice un mal gesto, aguanté y conseguí terminar. De hecho, no noté demasiado hasta que me levanté al día siguiente", relata el momento en el que se rompió el ligamento cruzado posterior de la rodilla derecha, un percance que no le hizo perder aquella prueba en Formigal y tampoco el triunfo en la general de la Copa, pero que sí que le hizo estar seis meses de baja.

Aunque esquía desde pequeño, el gusanillo de la competición no le picó hasta el instituto. Sus primeras experiencias fueron con el alpino, "pero los resultados no fueron los mejores porque es una disciplina a la que llegué tarde". Probó entonces con el skicross "y enseguida me llamó la atención". "Es muy divertido y te obliga a estar ágil física y mentalmente", lo analiza destacando también "el buen ambiente entre los que lo practicamos".

A Sierra Nevada llegará comandando la clasificación con 200 puntos, sesenta más que otro aragonés, Lucas Arrudi. "Ha empezado esta temporada en la categoría y su trayectoria es prometedora", afirma. En la femenina, la líder también tiene licencia aragonesa, Alexia Nogueras, y en la general de clubes el Club Esquí Valle de Benasque es el primero, el tercero es el Cerler y el cuarto el Formigal.

El snowboardcross, disciplina hermana del skicross, ya cuenta con referentes nacionales como Regino Hernández y Lucas Eguibar. Para que eso suceda sobre dos tablas, Benedí ve importante que hubiese un equipo nacional. "Vendría bien al menos tener un equipo de seguimiento con los cuatro o cinco mejores de la categoría absoluta para salir a competir fuera y ver qué tal se nos da", comenta. También lamenta que no haya una instalación específica: "En Cerler hay una zona de bordercross, pero no es suficiente". En su horizonte, más allá del Campeonato de España, se abre la opción de competir en Italia en el que sería su debut internacional.