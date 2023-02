"El proyecto del año que viene se prepara desde hace semanas, de momento solo con hipótesis", dice Sanllehí

El Real Zaragoza vive con la incertidumbre de la clasificación las últimas 13 jornadas de liga que restan, aún pendiente de consumar su permanencia en Segunda División tras una temporada deficiente desde el mismo inicio de la misma en agosto. Dentro de ese marco, aún inestable, a Raúl Sanllehí, el director general, se le ha preguntado esta tarde de martes por el futuro, por lo que se prepara para el año que viene en la temporada 23-24, que viene interferido inevitablemente por las elecciones de finales de mayo y por la aún inacabada resolución del proyecto del campo de fútbol nuevo para Zaragoza, cuestión fundamental para la nueva propiedad de la SAD que vive su primer año al frente de la entidad. ¿Genera o puede generar variaciones en los planes lo que suceda al respecto antes del mes de junio?

"Entiendo la pregunta. Esperemos que todo esto no influya en nada. No tiene porqué afectar en nada. Nosotros somos un club de fútbol y nos dedicamos a jugar la liga. Tenemos unos grandes profesionales como para aislarnos del ruido, digámoslo así. Nuestro objetivo es claro y nuestro día a día también. Esperemos que no afecte en nada lo que suceda en esas dos cuestiones", respondió el máximo ejecutivo del club zaragocista.

La predicción ideal es que el actual Real Zaragoza 22-23 salve la categoría cuanto antes y con la mayor holgura de puntos posible; y que las elecciones del 28 de mayo y el devenir de las negociaciones del más alto nivel para acometer en el tiempo más corto posible la reconstrucción del campo de La Romareda no terminen de modo contrario a lo previsto desde hace muchos meses. ¿Está ya trabajando el club en el plan de negocio de la próxima campaña o es necesario esperar y todo depende de cómo quede el panorama general a primeros de junio?, se le cuestionó a Sanllehí, que dio su parecer con claridad.

"El campo es parte del proyecto. No es un principio ni un final de nada. Nosotros (la propiedad de la SAD, los inversores) tenemos diferentes dimensiones, distintos pilares: uno es el institucional, otro el de las instalaciones y otro es el deportivo. Así como el del negocio, el financiero, etcétera. Obviamente, hay una conexión entre todos ellos, porque al final es un solo club. Pero la línea deportiva tiene que poderse aislar y trabajar al margen de todo el ruido que pueda haber alrededor por estas cuestiones", admitió.

El objetivo indiscutible del año próximo, una vez se solvente la permanencia en esta abrupta primera temporada de la nueva propiedad del Real Zaragoza, ha de ser optar al ascenso a Primera División. ¿Puede repercutir en la profundidad de la inversión en el equipo el resultado de las elecciones y un posible desvío en la trayectoria de la construcción del nuevo campo?, fue la siguiente pregunta directa para Sanllehí.

"La fuerza de la plantilla del año que viene va a depender de muchos factores. Pero principalmente de uno: del límite salarial, del coste de plantilla que podamos tener. A partir de ahí y de lo que tengamos comprometido, tendremos un margen para movernos en una dirección u otra. Todo lo demás, también influye. Por supuesto. La posición en la que quedemos este año en la tabla también afectará en el presupuesto. O el número de abonados que tengamos", dijo en primera instancia.

Y prosiguió con el asunto nuclear: "Lo que sí que sé es que en la SAD tenemos unos grandes profesionales que han empezado a trabajar ya hace varias semanas en el diseño de lo que tiene que venir después de esta temporada. De momento, solo con hipótesis, porque hay muchas incertidumbres, sobre todo en lo que representa el límite salarial. Yo tengo la confianza plena en el equipo, estoy muy encima de ellos. No contemplamos el escenario de que todo se tuerza. A mí me gusta pensar en positivo. No puedo hablar de hipótesis de esas porque, entonces, abriríamos el árbol y habría problemas de todos los colores, como otra pandemia, una guerra mundial, o cuestiones en las que no voy a entrar", apostilló Sanllehí.

Y aún remató con otra aseveración su contestación. "En el escenario que estamos viendo ahora, el compromiso de todos los inversores es absoluto. La ilusión y la confianza es absoluta por parte de ellos".