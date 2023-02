El Real Zaragoza se resigna a no fichar ante la negativa de LaLiga con Álvaro Giménez

LaLiga no acepta revisar la valoración de mercado de Álvaro Giménez y así rebajar su cómputo en el límite salarial del Real Zaragoza. El fichaje del delantero presenta, así, demasiadas aristas y el club aragonés ya asume con resignación que no incorporará ningún ariete para cubrir la plaza liberada por James Igbekeme. De este modo, salvo giro improbable desde LaLiga con Álvaro Giménez, el Zaragoza finalizará la temporada con sus futbolistas actuales.

Juan Carlos Cordero ha tenido en Álvaro Giménez la opción prioritaria en todo momento, realmente, la única viable y con cierta garantías de rendimiento inmediato.

Pero, tras obtener el sí del futbolista a aceptar la oferta aragonesa hasta el 30 de junio e intentar negociar alguna temporada más contrato, el director deportivo se ha topado con la rigidez de los órganos de valoración del control económico de LaLiga, que aplica la norma del 50% del salario de la última temporada a la hora de computarlo dentro de la masa salarial de un nuevo club. Esto hace inviable el regreso de Álvaro Giménez y deja al Zaragoza sin mucho margen de acción en el mercado.

El club no va a recurrir a la lista de futbolistas extranjeros en paro. La premisa ha sido siempre incorporar, una vez se confirmó la salida de James Igbekeme cedido al Wisla de Cracovia, un delantero centro que sumara desde el mismo día de su llegada en los tres meses restantes de temporada. Aunque se han recibido varios ofrecimientos de futbolistas cuyo contrato expiró en ligas internacionales en las semanas -o meses- previos, el Real Zaragoza no va a exponerse a posibles casos de jugadores con problemas físicos, de incierta preparación en los últimos tiempos o sin continuidad reciente en el día a día de un club profesional.

De ahí que Álvaro Giménez se destacara como la opción preferente: había entrenado toda la temporada dentro de la dinámica del Cádiz, conocía Zaragoza y el Real Zaragoza, y tiene experiencia en la categoría. El problema del club aragonés para incorporarlo es, sobre todo, un problema para el futbolista, pues, de acuerdo a la normativa de LaLiga, casi ningún club de Segunda puede inscribirlo, encallándose así la posibilidad de seguir desarrollando su carrera en el fútbol español.

Álvaro Giménez iba a aceptar un sueldo menor en el Zaragoza tras las negociaciones emprendidas durante la semana pasada con Juan Carlos Cordero. Pero LaLiga hace una valoración superior, tomando como referencia los alrededor de 1,2 millones de euros que el futbolista tenía firmados en el Cádiz en su última campaña de contrato.

LaLiga, a futbolistas que en las temporadas previas han jugado en algún club de Primera División, les computa el 50% de su salario, independientemente de la cantidad real que figure en el contrato del futbolista en concepto de remuneración anual. El sueldo de Álvaro Giménez subía a alrededor de 1,2 millones de euros, por lo que la contabilización oficial de LaLiga sería algo menos media temporada de 600.000 euros, entre 200.000 y 300.000 euros, aunque el Real Zaragoza le firmara y le pagara realmente un contrato por algo más de 100.000 euros, el límite restante para este curso. El club aragonés no puede pasar de ahí porque no tiene margen para cubrir el cómputo de LaLiga. Esta norma se aplica para garantizar que las operaciones se ajustan «al valor de mercado del jugador o al sentido económico», según reconocen en LaLiga.

El club ha tratado que el organismo aprobara un cómputo menor. Esa valoración puede reducirse si el jugador no ha tenido en las últimas temporadas una participación en minutos de acuerdo a su contrato. Pero LaLiga no lo acepta, por mucho que el argumentario del Zaragoza recoja que Álvaro Giménez ya ha cobrado completa esta temporada al rescindirle el Cádiz de forma unilateral, y de que el fichaje no sería una cesión, sino un futbolista libre y con un valor de mercado actual alejado del contrato que considera LaLiga para la valoración del jugador.