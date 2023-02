El Comité de Control Económico de LaLiga tiene la llave del fichaje de Álvaro Giménez por el Real Zaragoza. El posible regreso del delantero alicantino, rescindido en enero por el Cádiz, está en manos del órgano de validación de los límites del coste de plantillad de la institución presidida por Javier Tebas, que debe dar luz verde al cómputo oficial del sueldo de Álvaro Giménez dentro de la masa salarial permitida al Real Zaragoza hasta el 30 de junio, un techo para el que el club aragonés apenas maneja un margen de algo más de los 100.000 euros liberados por James Igbekeme con su cesión al Wisla Cracovia.

Los contactos entre Juan Carlos Cordero y Álvaro Giménez se han acelerado en las últimas horas. El futbolista alicantino ha sido la opción principal manejada por el director deportivo para reforzar el equipo con un delantero centro proveniente del paro, tal y como adelantó HERALDO el pasado martes. La operación ya se había activado antes, en cuanto el Zaragoza tuvo la certeza de que iba a liberar una ficha en su plantilla con la salida de un futbolista que finalmente fue James Igbekeme, aunque también se negoció con Álvaro Ratón una fórmula para su marcha. Álvaro Giménez se destacó, dentro del restringido mercado de delanteros libres, como la alternativa más apetecible. Es un perfil con experiencia y recorrido muy del gusto de Cordero, el técnico Fran Escribá lo conoce bien de su primera etapa en el Elche y es un futbolista de inmediata adaptación, en dinámica de un club hasta finales de enero, que conoce la categoría y sobre todo el Real Zaragoza después de su cesión de la pasada temporada en la que marcó cinco goles y dio tres asistencias.

Álvaro Giménez ve con buenos ojos su regreso al Zaragoza si se le garantizara algún año más de contrato más allá del 30 de junio, una opción que el club aragonés tiene en valoración. E incluso el futbolista visitó hace pocos días la capital aragonesa, donde guarda amistades y conocidos. En resumen, es la opción, por no decir la única realista, mejor posicionada para completar la plantilla de Escribá.

Sin embargo, las particularidades del control económico de LaLiga introducen un escollo en la operación que el Real Zaragoza va a tratar de resolver en los despachos. LaLiga, a futbolistas que en las temporadas previas han jugado en algún club de Primera División, les computa el 50% de su salario, independientemente de la cantidad real que figure en el contrato del futbolista en concepto de remuneración anual. El sueldo de Álvaro Giménez subía a alrededor de 1,2 millones de euros, por lo que la contabilización oficial de LaLiga sería algo menos media temporada de 600.000 euros, entre 200.000 y 300.000 euros, aunque el Real Zaragoza le firmara y le pagara realmente un contrato por algo más de 100.000 euros, el límite restante para este curso. El club aragonés no puede pasar de ahí porque no tiene margen para cubrir el cómputo de LaLiga.

Fuentes próximas a Álvaro apuntan que la operación en estos términos es inviable por mucho que el delantero quisiera fichar por el Zaragoza de acuerdo a los términos económicos ofrecidos por el club. Sin embargo, el club mantiene un hilo abierto: que LaLiga revise el valor de mercado actual de Álvaro Giménez y no le aplique esa contabilización del 50% de su salario. Esta norma se aplica para garantizar que las operaciones se ajustan “al valor de mercado del jugador o al sentido económico”, según reconocen en LaLiga. Entre los argumentos del Zaragoza está que Álvaro Giménez ha cobrado completa esta temporada al rescindirle el Cádiz de forma unilateral y de que el fichaje no sería una cesión, sino un futbolista libre y con un valor de mercado actual alejado del contrato que considera LaLiga para la valoración del jugador.

En este sentido, la patronal puede no aplicar esa regla del 50% si estima que Álvaro Giménez no ha jugado un número mínimo de partidos en Primera División en las últimas campañas. Otra vía que permite LaLiga es extender ese cómputo en un contrato de varias temporadas, extremo que el Zaragoza no contempla para un fichaje de urgencia como el de Álvaro.