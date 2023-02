Fran Escribá: "No vamos a descender"

Se mueve el suelo bajo los pies del Real Zaragoza, pero Fran Escribá, fiel a su forma de ser y de entender su profesión y el fútbol, se mantiene sereno, sensato y realista. Así fue este sábado a primera hora su rueda de prensa previa al partido contra el Burgos, punto culminante de una semana que nació arrugada en Málaga con una derrota lacerante y una severa comparecencia posterior del técnico en la que los jugadores no salieron muy bien parados. A aquello le sucedió una larga y profunda charla de vestuario de casi dos horas, una más de tantas de ese tipo en este periodo aciago del Real Zaragoza en Segunda. Algo normal y constructivo, según asegura el técnico, quien garantizó que el Zaragoza “no va a descender”, por mucho que se hayan despertado miedos y temblores.

“Nosotros no vamos a descender, eso es lo que puedo decir al respecto. Va a ser así porque vamos a sumar puntos y vamos a ganar partidos. Habrá que sufrir en los 14 partidos que nos quedan y sé que el equipo lo va a hacer porque lo ha hecho ya en partidos anteriores. Que esté enfadado con el grupo en momentos puntuales puede ser, pero esta plantilla no va a descender. Lo tengo clarísimo. Perderemos algún día, aunque se va a conseguir la permanencia ganando partidos. Para eso estamos más que preparados. Habrá que sufrir y morir en todos los encuentros, pero el grupo lo hará porque ya lo ha hecho.”, apuntó Escribá como colofón de su larga rueda de prensa, una intervención, como todas las suyas, enriquecedora, poblada de análisis, de juego, de fútbol y de argumentos.

La semana, en todo caso, no ha sido ordinaria. El técnico no se echó atrás en sus mensajes calientes del lunes en Málaga, cuando señaló cierta displicencia y falta de competitividad del equipo. “En los dos últimos partidos hicimos dos buenas primeras partes y dos malas segundas partes en las que no faltó agresividad. Eso hizo que encajáramos goles que nosotros normalmente no encajamos. Es increíble que encajemos siete goles con lo poquito que nos generaron y ese análisis sigue estando ahí. También dije que jugamos dos buenas primeras partes y que el otro día no hubiera sido descabellado irnos por delante en el marcador al descanso y plantear una segunda parte diferente. A partir de ahí corregimos cosas”, afirmó. El técnico prosiguió: “Esta semana nos reunimos, pero no fue por eso. No fue una bronca ni nada por el estilo, fue escucharnos todos porque a mí me conviene saber que sienten los futbolistas dentro porque yo veo las cosas desde fuera. Fue una reunión muy productiva porque todos expresaron lo que sienten en cada momento. Fue uno de los mejores entrenamientos de la temporada ese del otro día. No estamos en una racha nefasta porque hemos perdido dos partidos y no cinco o seis. Casi todo el mundo pierde dos o tres partidos seguidos en una temporada. Nos duele y vamos a tratar de corregirlo. Queremos dar todo lo que la gente espera de nosotros".

"En la reunión se habló de todo, de profesionalidad, de sentimiento, de carácter, de exigencia… Todos los futbolistas quieren dar lo que la gente espera de nosotros. Y estoy muy satisfecho del resultado de esa reunión. En esta plantilla hay muchos que sienten lo mismo que los aficionados, que tienen el mismo sentimiento de pertenencia sobre el Real Zaragoza, porque han sido socios desde niños y su primera camiseta fue la de este equipo”", agregó el entrenador.

Escribá puntualizó que el equipo no puede jugar a lo mismo sin delanteros de las características de los lesionados Azón y Mollejo. “Las semana pasada jugamos un 4-2-3-1 y no un 4-4-2. Tenemos bajas importantes arriba y con lo que teníamos antes de las lesiones creo que el 4-4-2 encajaba a la perfección con el equipo. Las bajas que tenemos nos generan ese problema, aunque creo que con cualquier sistema el equipo funciona bien. Una segunda línea Bermejo-Vada-Bebé parece importante. Entiendo que se haga un análisis mirando a los dos últimos partidos, pero antes veníamos de una buena racha de resultados”, explicó.

También observó la debilidad sobrevenida en el equipo cuando encaja un gol, cuando el partido se le complica pese a sus buenos méritos de inicio, como ha seguido el patrón de partidos del último mes. “El futbolista tiene que estar preparado para encajar goles en cualquier momento. No comparto eso del gol psicológico, uno tiene que estar preparado para eso. Por eso me fastidia que cuando encajas el 1-0 nos pase esto, porque el partido sigue estando ahí. Cuando ya es difícil de remontar es con un 2-0. Y, si ya te dejas ir y encajas el 3-0, no estás perdiendo ese partido es que estás empezando a perder el siguiente, porque el golpe moral te afecta a ti y al entorno. Esa parte es la que me cabrea de estas situaciones. No puede ser que una bofetada nos duela como un puñetazo. Una bofetada no te tumba. Si lo sientes como un puñetazo, te tumban con dos bofetadas. Tenemos que ser mucho más fuertes que eso.

“Escribá opta por la tranquilidad como punto de partida para corregir el rumbo. Será casi imposible encontrar en las últimas 20 o 25 temporadas del Real Zaragoza que no se hayan perdido dos partidos seguidos. Por eso digo que el enfado es por haber perdido dos partidos en los que tuvimos opciones que no por la derrota en sí, que es algo habitual cuando uno compite mucho. La forma de corregir esto es mejorar la solidez defensiva. Cuando encajas tres y marcas cuatro o cinco puede jugar a intercambiar golpes, pero no somos equipo para eso. Teníamos solidez defensiva hace dos semanas, la fuerza defensiva la tenemos”, indicó.

Escribá aventuró cambios en el once: “Alguno va a haber. No me arrepiento de lo que dije el pasado fin de semana sobre la gente que no compite, pero tampoco quisiera que se crea que estoy señalando a jugadores que mañana no quizá no jueguen. Yo estoy contento con esta plantilla. No estamos dando el rendimiento que todos queremos pero estoy contento por el compromiso y el comportamiento. Por lo que sea no están saliendo las cosas. Hemos estado a punto de engancharnos a una zona cómoda en varias ocasiones y siempre ha pasado algo que no lo hemos conseguido. Pero la situación no es mala. Yo no lo veo tan negro como otros lo ven. Lo veo gris, porque no estoy satisfecho y me gustaría tener más puntos. Así que habrá cambios porque cuando uno no está contento con lo que ve tiene que hacer algo”.

Pau Sans puede ser una de esas novedades, aunque Escribá trató de rebajar el entusiasmo crecido en torno a su figura y a su entrada en el once. “Pau tiene aún mucho camino por delante. Mucha gente no lo conocía hasta que yo lo saqué a jugar. Me gusta tanto que precisamente yo he sido quien le ha hecho debutar. Es buen jugador, es ya fuerte físicamente, sabe dónde está la portería y es competitivo. Pero queremos que dé saltos muy grandes. El primero ya lo ha dado, pero pensar en él como titular… A lo mejor lo es. Yo cuento con él. Es uno más de la plantilla”, aseguró.

El rival de este domingo será el Burgos, una de las revelaciones de la liga. Así lo descifra Escribá: “No es el equipo con más calidad en su plantilla pero es el equipo que mejor está funcionando colectivamente en su plantilla. Vienen con bajas, pero por desgracia las nuestras para este partido son más importantes. El Burgos como funcionan bien como equipo sus ausencia se notan poco. Es un equipo que marca muchos goles en las segundas partes y sabe tener pausa. Seguro que la consigna mañana será que pase el tiempo sin que pase nada para que La Romareda se ponga nerviosa”, afirmó.

Escribá también reconoció que Juan Carlos Cordero está trabajando en la incorporación de un atacante. “Hemos hablado de eso, del mercado de jugadores en paro. Estamos trabajando en esa necesidad. Sé que están viendo las opciones, para ahora, y para también la próxima temporada. Hay que tener en cuenta que tenemos un límite bajo, así que va a ser difícil que venga alguien, pero se están mirando cosas”.

Por último, el entrenador del Real Zaragoza confirmó que Iván Azón mejora, pero que aún será baja dos semanas más. “Le hicieron una prueba el otro día y salió bien. La confianza es que esta próxima semana empiece a hacer parte de trabajo en el campo, aunque no me quiero precipitar porque dependerá de sus sensaciones con Andrés Ubieto. Hablo como entrenador y no como médico, pero creo que en las dos próximas semanas no vamos a poder contar con él”, finalizó.