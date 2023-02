El Real Zaragoza y la ‘Bebedependencia’

Bebé llegó y marco. El extremo portugués, que debutó con el Real Zaragoza hace solo 22 días, se presentó en sociedad ante su nueva afición con un gran gol que valió una victoria el día de su debut en Andorra. Sin embargo, solo un mes después, lo que inicialmente parecía ser un refuerzo de lujo en labores ofensivas se ha convertido en la única alternativa sólida para ganar. Si Simeone, infatigable en el esfuerzo cada partido, no es capaz de fabricarse una ocasión de gol, el equipo de Fran Escribá parece agarrarse al potente e imprevisible golpeo del extremo como solución para vencer al rival de turno.

Esta teoría volvió a ponerse ayer de manifiesto ante el Burgos. Cada vez que Bebé recibía el balón, La Romareda ronroneaba expectante, consciente de que algo grande podía suceder. Como acostumbra, el portugués se mostró muy activo desde el inicio del partido, pero esta vez no obtuvo la recompensa del gol.

Ante un rival extraordinariamente disciplinado atrás, el equipo de Fran Escribá pareció no encontrar otra solución que encomendarse a un cañonazo de Bebé. Daba igual que la acción fuese en movimiento o que se tratase de un golpeo a balón parado. Cuando el esférico está bajo su control, la sensación de peligro era evidente. Una sensación, por cierto, inexistente cuando la pelota cambiaba de dueño. Solo Simeone, en una de las ocasiones más claras del encuentro tras un envío de Francho desde la derecha, estuvo cerca de batir a Caro.

Más allá de las vibraciones, los números ratifican que la ‘Bebedependencia’ no es algo baladí. En el último mes y medio de competición, nadie que no lleve el ‘4’ del Real Zaragoza a la espalda ha sido capaz de festejar un gol. «Bebé es un poco imprevisible. Puede ir hacia dentro, pero también sacar un centro», destacó ayer su entrenador, Fran Escribá, consciente de que el portugués es uno de los futbolistas con más recursos ofensivos en su deficiente plantilla.

En sus primeras cuatro semanas en Zaragoza, Bebé ya suma dos dianas de muy distinto valor y condición. En la primera, la citada ante el Andorra, culminó de manera brillante un gran contragolpe con un certero disparo. En la segunda, solo una semana después ante el Alavés, sorprendió a La Romareda como un gol marca de la casa: un disparo potente y envenenado desde fuera del área que solo sirvió para maquillar la dura derrota (1-4).

Simeone, dos meses sin gol

A la dependencia goleadora de Bebé hay que sumar también el bajón anotador de Simeone. El máximo realizador del Real Zaragoza registra seis dianas hasta la fecha, pero no ve puerta desde el año pasado. Su último tanto llegó en el cierre del 2022. El 19 de diciembre adelantó al conjunto aragonés en Butarque, pero el Leganés volteó minutos después el resultado y el gol del argentino no sirvió más que para aumentar su estadística particular.