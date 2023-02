Escribá: "Si hubiéramos jugado fuera de casa, habría sacado a Gueye"

Que el pobre rendimiento ofrecido por Pape Gueye constituía un problema para el Real Zaragoza era algo evidente. Pero no fue hasta este domingo, minutos después del empate sin goles contra el Burgos, cuando el entrenador, Fran Escribá, lo ratificó de manera cristalina. El técnico, que no agotó los cinco cambios en el partido pese a la imperiosa necesidad de deshacer la igualada, admitió que si el encuentro no se hubiera jugado en La Romareda hubiera relevado a Simeone por el delantero senegalés.

“Veía a Giuliano muy cansado. Si hubiéramos jugado fuera de casa, hubiera sacado a Pape, te lo digo con sinceridad. Pero como la última experiencia no fue buena, se genera un runrún en el ambiente que no beneficia ni al equipo ni a nadie”, reconoció Escribá con absoluta sinceridad. “A Giuliano lo vi fatigado, pero creo que no nos interesaba ese cambio”, reiteró el entrenador.

Por lo tanto, ¿qué suerte va a correr Gueye cuando el Real Zaragoza juegue como local? ¿Se ha acabado la participación del punta africano delante de su público? “Está condicionada por mis decisiones. No veía que el partido estuviera para él. Giuliano es un jugador que, pese a la fatiga, te da mucho. Va a seguir jugando, pero quedando poco tiempo y en un partido así, frío, no nos interesaba”, zanjó Escribá.

Al margen de este singular episodio, el preparador valenciano valoró positivamente el punto ante los burgaleses. “El objetivo era ganar, pero cuando no puedes lo mejor es empatar. Generamos ocasiones, pero es verdad que no tenemos facilidad de cara a portería y eso nos está condicionando. Defensivamente cortamos una sangría de goles que también es importante”, afirmó el técnico, que también elogió al Burgos, un equipo “muy serio y que concede poco”. “A veces estos puntos son los que te ayudan a conseguir el objetivo final”, señaló.

Escribá dijo "entender" que la afición “no se vaya contenta a casa”, aunque insistió en los “intentos” de sus jugadores por jugar “bien al fútbol” en un día condicionado por el fuerte viento. “Soy el primero que no me quedo satisfecho con el empate, pero viendo la dificultad del rival… Esa fortaleza defensiva de hoy es desde donde debemos crecer”, concluyó.