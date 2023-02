El uno a uno del empate del Real Zaragoza

Cristian Álvarez 1

Apenas le dieron trabajo en una tarde tranquila. Solo sufrió, como suele ser cada vez más habitual en él, con los tiros lejanos.

Marcos Luna 2

Estrenó la titularidad con muy buen tono. Eficiente en defensa y con buena toma de decisiones en ataque.

Lluís López 0

Indeciso y con fallos técnicos defensivos y posicionales impropios. No es un defensa regular ni fiable. Mal.

Jair Amador 2

Sostuvo la defensa en las situaciones de mayor exigencia. Rápido y ágil, se mantuvo firme también por arriba.

Nieto 1

Está en un buen momento. Defensivamente, taponó vías y acudió a ayudas. Solo le faltó sumar más en ataque.

Zapater 0

Demasiado inadvertido y desaparecido en la creación. Debería sumar más en esa faceta tan necesaria. Suplido tarde.

Francho 1

Escribá lo puso en el perfil izquierdo y eso le perjudicó. Mejoró -él y el equipo- cuando volvió al sitio donde más luce.

Sergio Bermejo 0

Un buen cuarto de hora al final de la primera mitad, pero no terminó casi nada. Volvió a fallar en la finalización.

Bebé 2

Protagonismo total. Remató con más empeño que acierto y centró con mejores intenciones que rematadores

Simeone 1

En su línea, en lo bueno y lo malo. Corrió y peleó, pero está en un mal momento frente al gol. Acelerado.

Puche 1

Le pone voluntad, energía y esfuerzo, pero Escribá lo expone demasiado en la delantera. La posición le va grande.

Pau Sans 1

No se cansó de marcar y tirar desmarques pero no encontró pasadores. No se le vio cómodo entre tanto centro lateral.

Vada 0

No sumó nada ni mejoró las prestaciones de Sergio Bermejo. Otro jugador en mal momento.

Fran Gámez 0

No termina de reconducirse. El Burgos le exigió poco, pero no aportó nada arriba cuando más se debía.

Jaume Grau s.c.

Salió a ultima hora, quizá tarde, para relevar a Zapater. No pudo hacer mucho, aunque esta vez jugó algo.