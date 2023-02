El Real Zaragoza dice que es un club "apolítico" y pide "consenso" con la nueva Romareda

En plena polémica entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de la capital por la nueva Romareda, el club reafirma su compromiso por el proyecto de nuevo estadio: el Real Zaragoza sigue dispuesto a financiar y construir el complejo deportivo si finalmente son los elegidos en el concurso público que está preparando el Consistorio. Aunque la ofensiva jurídica abierta por la DGA no ha movido la posición del club, el director general de la entidad deportiva, Raúl Sanllehí, reclamó “consenso” institucional para que la nueva infraestructura, “un emblema para la ciudad y para Aragón”, llegue "a buen puerto".

El dirigente del club ha hecho estas declaraciones tras la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza por valor de 700.000 euros, con los que el Real Zaragoza promoverá el fútbol base, el femenino y la escuela para personas con discapacidad intelectual. El acuerdo se ha adoptado este martes por unanimidad en la sociedad municipal Zaragoza Deporte y supone un incremento de 200.000 euros respecto a lo que venía siendo esta línea de ayuda en los últimos años.

Sanllehí confió en que el clima de enfrentamiento electoral entre PP y PSOE no afecte al proyecto. “Hemos pedido consenso porque este es el estadio para Zaragoza y para Aragón. Ya no solamente a nivel fútbol, sino que es un orgullo para todos, un emblema y un lugar de ocio y de otras muchas actividades que se puedan desarrollar”, ha explicado.

“Confiamos en que eso lo entendemos todos”, ha dicho Sanllehí, muy cauto tanto en sus referencias a la DGA como a la evolución del proyecto en sí. Eso sí, ante la polémica que se está generando, ha recordado que el club “una masa de aficionados de todos los colores políticos”. “Tratamos de ser apolíticos y muy inclusivos. Cuantos más seamos más fuertes será el club”, ha dicho Sanllehí, que se ha mostrado a favor de “aislarse del ruido”, para que la crispación política no afecte al Real Zaragoza ni en lo deportivo ni en lo institucional.

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha sido más crítico con la DGA y con el PSOE, que sostiene que el Ayuntamiento no tiene capacidad para aprobar de forma definitiva la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En este sentido, el regidor ve en la posición de la administración autonómica una estrategia para retrasar el proyecto. “Ya vamos tarde. Mirando al 2030 es absolutamente necesario que el proyecto de construcción no se paralice ni un solo día”, ha dicho el alcalde, dejando claro que no va a ceder a las pretensiones de la DGA.