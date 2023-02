Serrano asegura que "da tiempo" a construir una Ciudad del Deporte para que el Zaragoza no tenga que jugar fuera de la ciudad

El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha asegurado este jueves que “da tiempo” a construir una Ciudad del Deporte antes de que el Real Zaragoza se vea en la tesitura de tener que jugar “algún partido” fuera de La Romareda por la construcción del nuevo estadio.

El edil insiste en que los suelos del Parking Norte, propiedad del Gobierno de Aragón, siguen siendo la ubicación “preferente” para materializar este compromiso, adquirido con Podemos en el marco de la operación Romareda.

Serrano sostiene que esta localización “tiene sentido desde el punto de vista urbanístico”, y que el proyecto podría ejecutarse en cuestión de 18 o 19 meses. No obstante, el Consistorio trabaja ya en alternativas. “Si no es posible entendernos con la DGA tenemos suelo municipal disponible para construirla. Además, estamos pensando que la Ciudad del Deporte tenga alguna cosa más de la que se ha pedido. Primero haré conocedores al resto de grupos municipales y, si recibo su aprobación, informaremos a los ciudadanos”, ha detallado.

El problema, a su entender, es que PP-Cs ha dicho ya “por activa, pasiva y perifrástica al Gobierno de Aragón que este es el proyecto que quiere la ciudad”. “Yo no he recibido ningún tipo de contestación. Ni siquiera se me ha dicho si hay posibilidad de negociar o no. A mí me gustaría ser prudente. Yo, sobre todo, siempre intento ser elegante. Cuando digo que tengo interés por una propiedad que no es mía, lo que no voy a hacer es llamar a la puerta derribándola. La DGA conoce nuestro interés y, por tanto, estamos a la espera de respuesta, pero no sé si las fechas en las que nos encontramos son las mejores”, ha reconocido ante la cercanía de las elecciones autonómicas y municipales de mayo, instando también a Podemos, socio del cuatripartito, a actuar en el marco del Consejo de Gobierno.

Serrano ha insistido en que “será el pliego de condiciones” el que fijará el proyecto constructivo de la nueva Romareda. No obstante, ve probable, sobre todo tras lo sucedido en el Santiago Bernabeu o la previsión que maneja el Nou Camp, que “algún partido” se tenga que jugar fuera. Esto ocurriría de cara a 2025, con las obras avanzadas. “Lo que sí he expresado es que, si el Real Zaragoza tiene que disputar un solo encuentro fuera del estadio, no lo haga fuera de la ciudad”, ha dicho.

El titular de Urbanismo también se ha referido a los 15 millones que se esperan ingresar con la venta de los suelos que no se utilizarán en la operación Romareda. “La previsión discurre a lo largo de todo el ejercicio presupuestario. No quiere decir que tenga que ser ni en el primer trimestre ni en el segundo. Ya va habiendo alguna cosa, aunque no de esa famosa parcela de La Romareda”, ha señalado.

En todo caso, recalca que “la lógica dice que conforme vaya avanzando el año” habrá más interés. “En el caso del Ayuntamiento, es más fácil que el periodo de venta sea más potente de mayo a octubre o a finales de año que a principios. En cualquier caso, nuestra previsión es cumplir con esa expectativa en este ejercicio presupuestario”, ha aseverado.