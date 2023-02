Serrano asume que el Real Zaragoza tendrá que jugar “algún partido” fuera de La Romareda por la construcción del nuevo estadio

El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha asumido este lunes que el Real Zaragoza tendrá que jugar “algún partido” fuera de La Romareda por la construcción del nuevo estadio. Será una cuestión que “tendrá que determinar el pliego técnico”, estando por ver cuántos encuentros se verían afectados y dónde tendrían que disputarse. “El objetivo número uno”, ha dicho Serrano en la comisión de Urbanismo, es que haya un plan B dentro de la propia ciudad, aunque para eso sería necesario que la Ciudad del Deporte pactada con Podemos estuviera ya avanzada.

El propio portavoz municipal de la formación morada, Fernando Rivarés, ha criticado que PP-Cs abra ahora esta espita cuando se comprometió a que, en la medida de lo posible, las obras pudieran compaginarse con la competición. “Está abriendo una puerta que debería estar cerrada de un modo absoluto”, ha agregado. Rivarés también ha cuestionado las declaraciones del titular de Urbanismo en una entrevista de Sport Zaragoza en la que Serrano decía que “es verdad que habrá unos meses en los que habrá que ver dónde se juegan los partidos”. En este sentido, le ha acusado de “incumplir” su acuerdo con Podemos y ha señalado que “si la primera pieza de la Ciudad del Deporte es el estadio medio”, el Zaragoza no tendrá que irse a otra ciudad.

En esto ha coincidido Serrano, instando al portavoz morado a trabajar juntos para no llegar a este extremo. Pese a todo, ha querido aclarar que sus declaraciones fueron en un tono "distendido" y ha recalcado que los técnicos trabajarán para garantizar “el máximo confort y nivel de seguridad” del proyecto, “minimizando que el equipo tenga que jugar algún partido fuera”. “Ahora bien, como zaragocista, y no como consejero, si se hace la nueva Romareda, porque tenga que quedarme un par de domingos en casa no pasará nada. Preferimos tener un nuevo campo, el campo que se merecen los aficionados. Si al final esto se traduce en que hay que jugar un partido o dos en otro sitio, estoy convencido de que la gran masa social del Real Zaragoza lo tolerará”, ha agregado.

La idea de PP-Cs ha sido siempre construir el nuevo estadio por fases, una práctica a la que ya han recurrido otros clubes españoles y que permitirá minimizar las afecciones a los abonados. Esto, no obstante, podría obligar a tomar medidas puntuales para ‘reordenar’ a los aficionados, una cuestión que tendrá que abordarse llegado el momento.