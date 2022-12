Azcón critica el "palo en la rueda" puesto por el Gobierno de Aragón en la operación Romareda

El Gobierno de Aragón anunció este viernes alegaciones contra la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para crear el nuevo campo de fútbol de La Romareda, una cuestión que en el Ayuntamiento se recibió como "deslealtad institucional".

Este sábado, 24 de diciembre, Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza se ha referido a la actuación del Ejecutivo como "un palo en la rueda". "Creo que el Gobierno de Aragón debería cumplir con su palabra. El presidente dijo que no iba a entorpecer y que no iba a poner palos en la rueda y esta alegación lo es", ha señalado el alcalde de la ciudad.

Además, Azcón ha lamentado que se enterasen de esta noticia por los medios de comunicación. "Con un proyecto tan importante para la ciudad como es La Romareda hubiera merecido que hubiéramos conocido esas alegaciones del Gobierno de Aragón a través de reuniones formales, técnicas de colaboración y lealtad, que sería lo normal", incidió el alcalde de la capital aragonesa.

Desde la Casa Consistorial esperan que esta alegación "no signifique ningún retraso" en el impulso del nuevo estadio, "ni que afecte al Real Zaragoza ni a poder celebrar un mundial en nuestra ciudad en 2030". En cualquier caso, Jorge Azcón se ha mostrado esperanzador: "Estoy convencido de que los servicios de Urbanismo van a superar esta alegación y que no vaya a significar ningún problema”.

El argumento del Ejecutivo radica en que 3.620,07 metros cuadrados de los 47.399,30 afectados por la operación son de su propiedad. El Ayuntamiento negó estos datos y señaló que la alegación "no tiene fundamento legal".

"Esos suelos son del Ayuntamiento de Zaragoza desde 1967 y esta alegación de la DGA intentado discutir la propiedad del Ayuntamiento tiene muy poco recorrido", ha respondido Azcón para precisar que otra cosa es que hayan preferido presentarla en Nochebuena y darla a conocer a los medios de comunicación en lugar de sentarse con los técnicos de Urbanismo para resolver discrepancias técnicas.

El alcalde ha subrayado tajante que el Gobierno de Zaragoza, PP-Cs "no va a parar en un proyecto estratégico de la ciudad, que significa mucha inversión, que van a hacer los propietarios del club y que por primera vez hay un proyecto que no pagan los impuestos de los ciudadanos, sino el Real Zaragoza y la lealtad de la DGA debería ser lo normal y no la alegación que incumple la palabra del presidente Lambán".

La sorpresa por parte del Ayuntamiento es mayúscula puesto que la renovación de la Romareda no estaba en el orden del día de la una reunión bilateral. "Si estamos pendientes en la bilateral de resolver problemas, lo lógico es que ese punto esté en el orden del día pero no se incluyó por la el Gobierno de Aragón", ha añadido

La polémica también surge en plena fase de tensión entre las dos administraciones. De hecho, hace tan solo unos días se conoció que Urbanismo había formulado alegaciones al Plan de Interés General (PIGA) del proyecto de reconversión logística de la antigua Universidad Laboral, que se sumó a que y al reciente requerimiento al Consistorio para emplazarle a aprobar en un mes el plan especial de Embarcadero antes de acudir a los tribunales.

Jorge Azcón ha hecho estas declaraciones en su visita al Albergue de Zaragoza, donde ha agradecido la labor de profesionales estos días, desde los trabajadores de este centro, del Refugio, Casa Amparo, Policía Local, de la planta potabilizadora de agua y bomberos, entre otros.