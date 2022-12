Lorena Orduna, candidata del PP: "Huesca necesita que la reavivemos, hoy en día no tiene casi de nada"

"Huesca necesita que la reavivemos, que recuperemos su esplendor para que vuelva a ser una capital reconocible, accesible, universitaria, turística, social e innovadora porque a día de hoy no tiene casi de nada". Estas han sido algunas de las primeras palabras de Lorena Orduna nada más ser proclamada oficialmente como nueva candidata del PP a la Alcaldía de Huesca. La Junta Directiva ha celebrado un acto público para la presentación en sociedad de esta ejecutiva oscense de 46 años al que ha asistido el alcalde de Zaragoza y candidato a la presidencia de Aragón, Jorge Azcón, quien ha elogiado su "valentía" para dar el paso y se ha mostrado convencido de que "vamos a ser la primera Comunidad en la que las alcaldías de las tres capitales sean de mujeres".

Respaldada por los principales líderes del PP de la provincia, Lorena Orduna se ha presentado como una "oscense de nacimiento y de convicción" y ha explicado los motivos que le han llevado a dar el salto a la primera línea política desde el ámbito empresarial ya que es directora general de Arizón y Gracia, empresa dedicada a servicios especializados para edificaciones: "Me presento con ilusión, esperanza, humildad y sobre todo con muchísimas ganas. Sé lo que espera el tejido empresarial y comercial porque es mi profesión; conozco la incertidumbre de las familias ante las carencias universitaria de Huesca porque soy madre de dos hijos; creo en la participación porque sé que quien escucha aprende; sé que muchas personas lo están pasando mal y van a necesitar nuestra ayuda; y sé que es fundamental participar e influir en los foros donde se toman las decisiones importantes".

La candidata ha agradecido al partido la oferta para "liderar un proyecto para convertir a Huesca en una ciudad de futuro para todos y un lugar de oportunidades reales" y ha felicitado al actual grupo municipal por su trabajo. También ha reivindicado el legado de la exalcaldesa Ana Alós "porque transformó la movilidad con una dimensión desconocida en la historia contemporánea de la ciudad", y la "determinación" del PP para conseguir que se reabriera el cuartel.

Aviso para Azcón: "Verás que soy una mujer muy persistente"

Además, ha asegurado ser "una mujer oscense que dará cuanto sea preciso por su ciudad" y a este respecto ha advertido a Jorge Azcón de que tendrá que tener paciencia con ella cuando gobierne en Aragón "porque verás que soy una mujer muy persistente". Y es que se ha mostrado convencida de que "un Pignatelli gobernado por el PP sabrá conducir a la capital oscense al lugar donde se merece.,

Por último, Lorena Orduna ha garantizado su "incuestionable" adhesión al PP ya que en hasta principios de la legislatura estuvo afiliada a Ciudadanos, aunque sin llegar a ocupar ningún cargo orgánico ni público porque no llegó a ir en listas.

Mientras, Jorge Azcón ha valorado la "amplia experiencia y formación empresarial" y el "compromiso social" que ha demostrado la candidata durante su vida laboral. Además, le ha abierto las puertas del PP, en referencia a su anterior vinculación con Cs, "porque aquí caben todos y estamos abiertos al talento", ha recalcado.

Ha avalado su nombramiento "porque Huesca se merece una mujer formada, con experiencia, con preocupación acreditada por su ciudad, trabajadora, que lo ha demostrado a lo largo de su vida y que ahora tiene la valentía, la generosidad y las ganas suficientes para darle la vuelta a la ciudad. Lo hicimos con Ana Alós, empezando la mayor transformación urbanística que ha vivido Huesca y no tengo la menos duda de que ese proyecto de poner a Huesca a la vanguardia es el de Lorena".

Duras críticas a Luis Felipe, Javier Lambán y Pedro Sánchez

El candidato popular a la presidencia de Aragón ha lanzado duras críticas al PSOE porque, a su juicio, "Huesca es la gran olvidada del socialismo aragonés". En este sentido, ha denunciado que Luis Felipe se quedara "callado" después de que Lambán no hablara ni una sola vez de la capital oscense durante el Debate del Estado de la Comunidad. También ha afeado al alcalde de Huesca que ni siquiera se planteara optar a proyectos estratégicos como hicieron Teruel y Zaragoza con la Agencia Aeroespacial y la Agencia de Inteligencia Artificial, respectivamente.

Frente a ello, considera que "Huesca necesita una alcaldesa que esté dispuesta a dar la batalla por la ciudad" y ha puesto en valor a este respecto el trabajo que hizo en su día la exalcaldesa oscense y ahora secretaria general del PP en Aragón, Ana Alós. Además, Azcón ha acusado a los socialistas de hacer "trampas" para conseguir la Alcaldía después de que un misterioso voto en blanco diera el bastón de mando a Luis Felipe.

El líder de los populares aragoneses ha criticado duramente a Javier Lambán por la fallida candidatura para los Juegos Olímpicos; por no "coger el teléfono" cuando le llaman sus compañeros del PSOE del Alto Aragón; por ser la segunda Comunidad con los impuestos más altos y en cambio tener las peores listas de espera sanitarias del país; y porque, según él, "los proyectos para la unión de estaciones no tienen las partidas presupuestarias necesarias y está en riesgo que se puedan perder los fondos europeos por no cumplir los plazos de ejecución". "Lambán no solo se merece perder las elecciones por mentir sino por su mala gestión", ha sentenciado.

Por último, Jorge Azcón también ha aludido a recientes polémicas de índole nacional para acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de "crear problemas en lugar se resolverlos" al denunciar que "más de 100 delincuentes sexuales" van a ver rebajadas sus condenas o van a salir de prisión antes con la ley del 'solo sí es sí'; o que van a recortar las penas por malversación "siempre que seas del PSOE o uno de sus socios".

En la presentación también ha intervenido el presidente provincial del PP, Gerardo Oliván, quien ha agradecido a Lorena Orduna su "disposición" y le ha dado la bienvenida al partido. La ha presentado como "una madre de familia que viene del mundo empresarial, con una ampliación formación y unas ganas inmensas de ser la próxima alcaldesa de Huesca". Y confía en lograr un cambio político en el Ayuntamiento "para que Huesca sea una ciudad dinámica, de futuro y libre de resignación tras la parálisis que estamos viendo en el PSOE y en Luis Felipe".