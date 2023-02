El pleno avala la petición del Real Zaragoza para ceder la nueva Romareda a 75 años

Luz verde a la alegación del Real Zaragoza a la operación Romareda. El pleno ha aprobado este lunes la propuesta del club a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitirá la construcción de un nuevo campo de fútbol. PP, Ciudadanos y Vox han vuelto a sumar sus votos para apoyar este cambio, que abre la puerta a una cesión del estadio durante 75 años, algo que los inversores consideran necesario para que resulte rentable. Así, además, el futuro complejo deportivo incluirá 22.500 metros cuadrados de suelo comercial con los que financiar las obras, que tendrán un coste estimado de 140 millones de euros.

Como ya empieza a ser habitual el salón de plenos ha acogido un debate muy marcado por la cita con las urnas del 23 de mayo y, sobre todo, por la pugna electoral entre el Partido Popular y el PSOE. La izquierda en bloque ha votado en contra de la propuesta y ha vuelto a lanzar acusaciones de "privatización" y "pelotazo" urbanístico. El gobierno municipal sin embargo las ha negado todas ellas y ha defendido que el proyecto para construir la nueva Romareda es "el mejor en la historia de la ciudad" porque no costará dinero a los zaragozanos.

Es lo que ha defendido el alcalde, Jorge Azcón, cuando ha tomado la palabra para intervenir al cierre de la sesión. "No tengan la más mínima duda de que no vamos a dejar de trabajar para que este proyecto vea la luz y esta sea la legislatura en la que se sienten las bases", ha espetado el regidor. Y especialmente duro ha sido con el grupo municipal socialista, a quienes ha acusado de querer "embarrar porque vienen las elecciones" y de votar en contra "pensando en sus intereses" y no en los de Zaragoza. "En realidad están haciéndose el 'harakiri' porque los ciudadanos no son tontos, saben que este es el mejor proyecto", ha reiterado.

A partir de ahora, se abre un nuevo periodo de quince días para presentar alegaciones a la modificación urbanística. Sobre esto ha hablado el concejal responsable del área, Víctor Serrano, que ha invitado al PSOE a alegar con el informe técnico que encargaron y que defiende una explotación a 40 años. Un estudio que sin embargo el edil ha dicho que adolece de una "opacidad tremenda". "El PSOE tiene que ser valiente y alegar -ha criticado-. Háganlo cumpliendo la legalidad, de frente. No paran de poner palos en la rueda pero encima los ponen por detrás".

No obstante, el concejal del grupo socialista Horacio Royo ha solicitado una comparecencia en la que los técnicos puedan desgranar el contenido tanto de este informe como del que pidió el gobierno y que avala el modelo del Real Zaragoza. "El que acaba de demostrar que tiene miedo a que los comparemos es usted", le ha respondido el edil, porque ha recordado que entonces se tendría que explicar que se pretende "pasar de un negocio de 286 millones de euros a 750 millones". Ha considerado que aceptando la alegación del club el gobierno municipal "ha abandonado por completo la defensa del interés público". "Están exclusivamente trabajando para satisfacer los intereses económicos de unos pocos", ha acusado.