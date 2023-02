Azcón dice que la DGA va a llevar la nueva Romareda al juzgado y Lambán le exige a él y al club "que sea todo legal"

La decisión de la DGA de presentar dos alegaciones en las que ponen en cuestión la tramitación seguida por el Ayuntamiento con la operación Romareda solo tienen una lectura política para el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón: "Lambán va a llevar a los tribunales la nueva Romareda. No tiene palabra".

El regidor dijo que "el PSOE está dispuesto a anteponer sus intereses a los de la ciudad". "Ya no hay dudas: el PSOE no quiere que se construya un campo de fútbol", declaró Azcón durante el debate de una moción dpresentada por PP y Cs que consideraba la decisión de la DGA como un ataque a la autonomía municipal y que salió aprobada.

"El rojerío local no quiere al equipo blanquiazul. El PSOE no quiere nada que beneficie al real Zaragoza, aunque beneficie a la ciudad", declaró el alcalde, que fue muy crítico con CHA por defender los intereses de Lambán. Llamó al presidente de la formación nacionalista yu consejero de Vertebración de "paniaguado" de Lambán y le auguró que su partido "no va a volver a tener representación en el Ayuntamiento en la vida". "Vamos a seguir adelante y vamos a apoyar el Real Zaragoza", señaló.

Lambán: "Elos se lo guisan y ellos se lo comen"

El PSOE culpó al gobierno si el proyecto de estadio fracasa como los anteriores. Pero la polémica subió aún más de temperatuira con una declaraciones de Lambán en las que no solo se criticaba al Ayuntamiento, sino también al Real Zaragoza.

El proyecto deportivo de los nuevos dueños del @RealZaragoza no parece muy exitoso. Sus planes de negocio, con la complicidad activa de @zaragoza_es, sí que van viento en popa. Ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Pero, al menos, que lo hagan todo legal 🙏 — Javier Lambán (@JLambanM) February 24, 2023

En un tuit publicado a última hora de la tarde afirmó que "el proyecto deportivo de los dueños del Real Zaragoza no parece muy exitoso". "Sus planes de negocio, con la complicidad del Ayuntamiento de Zaragoza, sí que van viento en popa. Elos se lo guisan y ellos se lo comen. Pero al menos, que lo hagan todo legal", escribió el presidente.

La candidata del PP, Natalia Chueca, le dijo que "ser del Madrid" le ha dejado "la mente en blanco". "Al que sí le fue muy bien es al amigo Agapito. Se forró gracias al PSOE, dejó arruinado al club en lo deportivo y en lo económico. Aún no habéis pedido disculpas. Dejad en paz al zaragocismo y al Real Zaragoza", dijo.