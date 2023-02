Serrano: "La DGA quiere dinamitar de manera definitiva la nueva Romareda"

En una intervención durísima, en la que ha aludido a “la cobardía política” del Gobierno autonómico, el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha calificado este viernes las nuevas alegaciones presentadas por la DGA a la operación Romareda como “un ataque sin precedentes a la autonomía municipal” que tiene el objetivo de “dinamitar de manera definitiva el proyecto que más ilusiona hoy por hoy a los zaragozanos”, en referencia al nuevo campo de fútbol. “Es tristísimo”, ha dicho.

Víctor Serrano ha evitado entrar al fondo de las alegaciones, dado que ha dicho que los técnicos tienen que valorarlas. Ha preferido hacer un análisis político de las dos nuevas alegaciones formuladas por la DGA, que en su opinión implican “que Lambán no tiene palabra”. “Dijo que Zaragoza necesitaba un nuevo campo de fútbol, pero los hechos no se corresponden con sus palabras”, ha afirmado. Eso sí, ha dejado claro que la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se aprobará en marzo, si se reúnen los votos suficientes.

Según el criterio jurídico de la DGA, el cambio de planeamiento debe aprobarse definitivamente en el Consejo Provincial de Urbanismo, que depende de la administración autonómica, y no en el pleno municipal, dado que es una alteración “sustancial” del planeamiento. Además, el Ejecutivo sostiene que el Ayuntamiento no puede hacer modificaciones dado que no ha presentado un texto refundido del PGOU. Esto impediría también aprobar la operación Romareda.

Para Serrano, el objetivo último del Gobierno de Aragón con estas alegaciones es “bloquear y paralizar proyectos que ilusionan a los zaragozanos”. “Esto no es un palo en la rueda, sino que va a la misma cabeza del proyecto”, ha afirmado el responsable municipal, que ha considerado la pretensión autonómica “una intervención” de la capacidad en materia urbanística del Consistorio, además de “un ataque a la línea de flotación del proyecto”.

En su opinión, “no hay ningún instrumento legal que impida que los zaragozanos hagamos las modificaciones del PGOU que el pleno considere adecuadas”, sin entrar en si la que se refiere al campo es “sustancial” o no. En cualquier caso ha avanzado que el campo sigue estando en el lugar que está, con unos usos comerciales que ya existían en la parcela anexa. También ha dicho que el Consejo Provincial de Urbanismo no tiene capacidad de “paralizar”

A su juicio, el Gobierno de Aragón quiere “espantar” a los inversiones, dado que el Real Zaragoza ya se ha mostrado dispuesto a destinar 150 millones de euros a la construcción del nuevo estadio. También, ha considerado, quiere “torpedear” las posibilidades de que Zaragoza sea sede del Mundial.