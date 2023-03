Pedro Mayo, de grabar con Courtois a la tierra de la regional aragonesa

Tiene 41 años y, pese a que algunos de sus actuales compañeros “no habían nacido” cuando él ya jugaba en Segunda B, Pedro Mayo todavía no piensa en colgar los guantes. El gallego, afincado en Aragón desde 2009 por motivos laborales, confiesa que siente “vértigo” cuando imagina su vida sin el fútbol. Un deporte que, además de mantenerle en un estado de forma impecable, de vez en cuando le permite rebobinar en el tiempo y viajar hasta sus primeras paradas.

Así le ocurrió el pasado domingo, cuando compitió con su equipo, el CD Valdefierro de Regional Preferente, en el ya famoso y humilde campo de tierra del CD Morés. “Tanto el entrenador como yo advertimos a los compañeros de que era un terreno de juego grande y liso, se podía echar el balón al suelo y jugar. Muchas veces vamos a campos que son de césped, pero están peor cuidados y cuesta mucho más hacer un buen fútbol. En la segunda parte hubo muy buenas acciones por partes de los dos equipos”, señala el guardameta.

En su Galicia natal, Mayo recuerda que aprendió a jugar al fútbol sobre la tierra. Por ello, a pesar de que no es su preferida, admite que no es una superficie que le resulte desconocida. “A veces me cuesta más adaptarme a los botes del balón o a los golpeos en un campo de hierba artificial que en uno como el del Morés”, reconoce el portero, con experiencia en Segunda B y Tercera División.

A su juicio, la principal diferencia en un campo de tierra es que “no agarras bien el balón”, ya que “los guantes están llenos de barro”. “Recurrimos mucho al despeje. Otra diferencia importante son los botes del balón. Nuestro gol fue así: botó, sorprendió al portero y le pasó por encima”, recuerda.

Pedro Mayo coloca el balón con mimo sobre la tierra del San Félix de Morés. Esther Sullastres

Después del partido, el guardameta compartió distintas fotografías del encuentro en sus redes sociales, donde es también un fenómeno viral: en Instagram cuenta con casi 70.000 seguidores, mientras que en Twitter los ‘followers’ superan los 12.000. “A la publicación le han dado ‘like’ otros porteros como Iker Casillas o Andrés Palop. Ellos también pisaron la tierra antes de ganar finales europeas”, señala.

Vídeos con Courtois

Pero enfundarse los guantes y situarse bajo los palos es únicamente su pasión. Donde Pedro Mayo se gana la vida es como director de la marca SP, una conocida firma deportiva desarrollada bajo el amparo de la empresa Fútbol Emotion. “Desarrollo el producto, lo diseño y, de paso, lo pruebo. Una cosa es desarrollar algo en un despacho y otra usarlo en el campo de fútbol. Me viene muy bien probar en el terreno de juego todo el trabajo que llevo a cabo en la empresa, me enriquece en todas las facetas de mi vida”, apunta.

Entre sus mayores hitos, Mayo presume orgullo de ser “los primeros en hacer un guante de fútbol para mujer”. Porque, además de Dani Cárdenas (portero del Levante), sus prendas protegen las manos de algunas de las mejores guardametas del país, como Sandra Paños (FC Barcelona) o Esther Sullastres (Sevilla).

Antes de todo esto, el arquero se encargó también de crear contenido digital para Fútbol Emotion. Sobre todo vídeos con rostros mundialmente conocidos como Thibaut Courtois (Real Madrid), donde realizaba “entrevistas, retos o comparaciones entre dos productos”. “Aquello se viralizó mucho. El canal de Youtube me hizo crecer en popularidad, pero yo realmente soy un friki en el sentido positivo de la palabra del material deportivo. Ahora vienen nuevas generaciones para hacer vídeos muy chulos, con un lenguaje nuevo. Yo hago algún cameo, pero más esporádico”, afirma.

Así se escribe la historia vital de un portero que, además de jugar en las categorías inferiores del Deportivo de La Coruña, en Aragón defendió las porterías de Tarazona, Brea o Ejea, entre otros. “Mis compañeros alucinan porque cada día me ven llegar con un producto nuevo. El que lleva mi talla está encantado, porque las botas o los guantes los uso dos o tres veces y cambio para probar cosas nuevas. Les llama la atención ver a un señor mayor que va a entrenar en patinete, que sale en Youtube o que en pretemporada tira del grupo corriendo como el que más. Eso sí, en las cenas de equipo soy el primero en retirarme”, bromea Mayo.

Su figura, en definitiva, es la de un deportista que ama y respeta al fútbol por encima de todo. “Me levanto a las 6.00 de la mañana para ir al gimnasio, voy a trabajar y después a entrenar. No bebo, no fumo, cuido la dieta. Ahora juego gratis, pero no cambia la motivación. Me lo paso como un enano”, sentencia.