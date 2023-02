Adrián Almazán: "Los buenos patinadores son buenas personas"

¿Va por la ciudad patinando a todas partes?Pues sí y no (sonríe). Antes me desplazaba con mis patines siempre, pero empecé a acumular muchos kilómetros, las piernas se cansaban y esto afectó a mi descanso: dormía menos. Así que tuve que reducir la marcha.

"Sheila Herrero abrió las puertas a que la gente conociera el patinaje, a descubrir un deporte precioso. Todo el mundo se acuerda de ella"

"El patinaje es mi forma de vida y trato de construir un mundo que tenga alicientes para los chavales o las personas que quieran unirse a nosotros"

¿Cuándo empezó a patinar?Como todos los niños, el fútbol y baloncesto fue lo primero que practiqué en el colegio. Los patines llegaron con la adolescencia: un día me crucé con una chica que me dijo que tenía pinta de ‘skater’, que se puede asociar a monopatín o patín. Fui poco a poco a más. Cuando me involucro en algo, me entrego al 100%. Conocí a gente que patinaba en Zaragoza, luego llegó la competición a nivel nacional e internacional. Mientras, estudié piano diez años en el Conservatorio de Música. Y también hice la carrera de Químicas...

… Y creó la Escuela de Patinaje Zlalom.Nació en septiembre de 2011. Es un club deportivo de la Federación Aragonesa de Patinaje, especializado en patinaje elemental, así como en disciplinas técnicas y competitivas como ‘freestyle’ y derrapes. Es uno de los grupos más importantes de España, en cuanto al medallero y número de patinadores.