La investigación de un potente fármaco contra la diabetes y la obesidad lleva sello turolense

Teruel no está al margen de punteros proyectos de investigación clínica de trascendencia internacional. Uno de los ocho médicos españoles, y el único de Aragón, que participa en el ensayo con pacientes de Tirzepatida, un fármaco aún no comercializado que está demostrando ser muy eficaz en la lucha contra la diabetes y la obesidad, es Luis Ciprés, endocrinólogo del hospital Obispo Polanco y de la Policlínica Galileo, en la capital turolense.

Hace casi cuatro años que Ciprés lleva a cabo pruebas con este medicamento, elaborado a partir de una molécula sintética obtenida en el laboratorio. El fármaco empezó a estudiarse por sus efectos contra la diabetes, pero las averiguaciones abrieron un campo inesperado en la batalla contra la obesidad, al obtenerse unos resultados que los expertos consideran "sin precedentes".

Los ensayos apuntan que Tirzepatida reduce la glucosa en sangre a niveles similares a los de una persona sana, mientras que, en su vertiente contra la obesidad, a las 72 semanas de tratamiento el paciente pierde entre un 15% y un 20% de peso, frente al fracaso de las dietas adelgazantes. De ahí el interés surgido por comercializar este producto, que ya se prescribe en Estados Unidos contra la diabetes, pero no se vende contra la obesidad, mientras que en Europa no está todavía en las farmacias para ninguno de sus dos usos.

"Es el doble de efectivo que otros análogos porque es el primero capaz de actuar sobre dos de las hormonas gastrointestinales que estimulan la producción de insulina, retrasan el vaciamiento gástrico y disminuyen el apetito, lo que le hace muy eficaz, tanto para la diabetes como para la obesidad", destaca Luis Ciprés, quien añade que el potencial del nuevo fármaco en la reducción de peso es tal que, en algunos casos, podría constituir una alternativa a los tratamientos quirúrgicos.

Ciprés explica que no son nada sencillas las pruebas para superar el filtro que imponen los organismos estatales que finalmente aprueban la comercialización de un medicamento y que en este caso, al tratarse de ensayos internacionales, son la americana ‘Food and Drug Administration’ (FDA), la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y la Agencia Española del Medicamento (AEMPS). Además, los experimentos deben contar con la aprobación de un Comité Ético de Investigación.

Como en otros, en el caso de la Tirzepatida ha habido que realizar un seguimiento exhaustivo de los pacientes que participan voluntariamente en los ensayos para confirmar la eficacia y seguridad del fármaco, lo que obliga a llevar a cabo múltiples controles clínicos y continuos análisis de sangre que son estudiados en laboratorios de Reino Unido.

Se espera que el costo final de la Tirzepatida no sea prohibitivo. Eli Lilly and Company, la empresa farmacéutica que produce y busca ahora la aprobación de este medicamento contra la obesidad, tiene un precio de lista en Estados Unidos de 974,33 dólares por cuatro dosis (tratamiento para un mes). La compañía confía en que los programas de descuento reduzcan el coste mensual para los pacientes a solo 25 dólares. Para Europa no hay precios de referencia al no estar aún comercializado.

La Tirzepatida actúa estimulando el efecto de las dos hormonas encargadas de la segregación de insulina, de retrasar el vaciamiento gástrico e, influyendo en distintas regiones cerebrales, disminuir el apetito. Es por ello que Ciprés, que a lo largo de su dilatada trayectoria ha sido investigador principal en un total de 20 ensayos –cada uno dura varios años– sobre fármacos para la diabetes, estima que "más pronto que tarde el medicamento será muy útil en el tratamiento de la obesidad". A su juicio, los ensayos con Tirzepatida son también la prueba más evidente de que "desde Teruel puede hacerse investigación al más alto nivel".