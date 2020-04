Qué se puede hacer y qué no en cada fase de la desescalada

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, detalló este martes 28 de abril las claves del llamado ‘Plan de transición hacia una nueva normalidad’, un documento de 28 páginas en su cuerpo central y tres anexos, con membrete del Ministerio de Sanidad. En este documento, después de una breve introducción y el desglose de sus objetivos y principios, se habla de capacidades estratégicas, panel de indicadores, el área de 'gobernanza' con la metodología en la toma de decisiones, los siete pasos en la recuperación de la actividad y las medidas escalonadas para lograr ese fin, con la fase cero o preparatoria, tres fases de adecuación progresiva y el escenario posterior, bautizado como ‘nueva normalidad’. En todo momento se especifica que este proceso estará determinado por la progresión de los indicadores sanitarios y las cifras arrojadas diariamente en materia de contagios, hospitalizaciones, fallecimientos y altas médicas, que facilitan al Gobierno central las administraciones autonómicas. HERALDO resume a continuación los puntos esenciales de este documento y sus aplicaciones concretas.

Matizaciones al confinamiento previas a la fase 0

¿Pueden salir a pasear los mayores de 14 años?

Desde el sábado 2 de mayo, los mayores de 14 años pueden salir a pasear con las personas con las que conviven, siempre que la evolución de la pandemia sea favorable, “como lo viene siendo hasta ahora”, según aclara el Gobierno. Las personas con síntomas, las que hayan dado positivo por covid-19 o que hayan estado en contacto con un contagiado o sospechoso de serlo no podrán gozar de este permiso.

¿Se puede salir a hacer deporte a la calle?

Sí, a partir del 2 de mayo, pero de manera individual. Según Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, "se debe ampliar, por varias razones, la distancia social aconsejada de metro y medio a la hora de hacer deporte. El esfuerzo genera respiraciones más potentes, exhalaciones más potentes, sudor, una serie de variables que pueden generar riesgo". A la espera de que se concreten más datos, miles de aficionados preparan sus zapatillas para volver a salir a correr, tras varias semanas sin poder pisar la calle.

Más información Pautas sobre cómo hacer deporte en la calle desde el 2 de mayo

FASE O DE PREPARACIÓN

Esta fase se caracteriza por el establecimiento de medidas de alivio comunes para todo el país una vez doblegada la curva de contagios, permitiendo la movilidad fuera del domicilio y medidas con un riesgo asociado de contagio muy bajo o nulo, siempre que se cumplan las indicaciones de seguridad, en base a la responsabilidad y autoprotección de los ciudadanos; actividad deportiva individual sin contacto y paseos, atención de huertos familiares, algunas actividades económicas con control de aforo... durante esta fase se podrán adoptar medidas que afecten exclusivamente a determinados territorios. En particular, islas sin movilidad exterior y con tasas de contagio prácticamente nulas.

¿Pueden entrenar los deportistas profesionales? Fase 0

Los deportistas profesionales y federados podrán volver a los entrenamientos de forma individual el 4 de mayo como parte de la Fase 0, una vez que mejoran las cifras en el combate contra la pandemia del coronavirus. El entrenamiento básico para las ligas profesionales es una de las medidas contempladas en la preparación de la desescalada.

Más información Los deportistas profesionales y federados podrán entrenar de forma individual desde el 4 de mayo

¿Cuándo se abre el comercio? Fase 0



Está permitido desde el 4 de mayo la apertura de pequeños locales y establecimientos con cita previa para la atención individual de clientes, como restaurantes con servicio de comida para llevar a domicilio sin consumo en el local y con la "máxima" protección. Ya en la fase 1 y en función de los criterios de prudencia. se permitirá el inicio parcial de ciertas actividades, apertura del pequeño comercio bajo condiciones estrictas de seguridad, excepto los centros o grandes parques comerciales "donde son más probables las aglomeraciones y se incrementa más la movilidad para desplazarse hasta ellos".

¿Cuándo podrán abrir las peluquerías? Fase 0

Las peluquerías forman parte de la llamada Fase 0 del plan, y pueden por tanto abrir a partir del lunes 4 de mayo, aunque en un formato de atención individual y con reserva previa, para que la interacción sea mínima. El personal profesional deberá utilizar obligatoriamente equipos de protección individual, como mascarilla facial o guantes. Por otro lado, habrá preferencia para las personas mayores de 65 años. Una semana más tarde, cuando comience la ‘fase 1’ del plan de desescalada, las peluquerías tendrán ciertos cambios a la hora de plantear la atención al cliente. Desde el lunes 11 de mayo está permitido funcionar al 30% del aforo del local; eso sí, hay que garantizar una distancia social mínima de 2 metros entre los clientes durante todo el horario de apertura.

¿Cuándo podré ir al dentista o a las ópticas? Fase 0

También abren de manera general el lunes 4 de mayo, aunque los dentistas ya han estado atendiendo casos de urgencia previa reserva telefónica, y muchas ópticas han atendido pedidos habituales con servicio a domicilio y pago por transferencia.

FASE 1, INICIAL

Comenzará el 11 mayo y permitirá la apertura parcial de actividades, en particular, actividades económicas como pudieran ser la apertura del pequeño comercio con cita previa o servicio en mostrador, restaurantes y cafeterías con servicio de encargos para llevar, actividades en el ámbito agrario, actividades deportivas.

¿Cuándo se abren las terrazas? Fase 1

En la Fase 1 o inicial se recoge la apertura de terrazas en la restauración con una limitación de la ocupación del 30%; en hostelería se prevé una fase inicial de apertura excluyendo las zonas comunes, y con restricciones fijadas por Sanidad. Será efectiva solo en las zonas con la epidemia controlada.

¿Y los Centros de Alto Rendimiento y el entrenamiento? Fase 1

Habrá que esperar a la Fase 1 para que se permita también la apertura de los Centros de Alto Rendimiento y el entrenamiento medio en las ligas profesionales, con medidas de higiene y turnos establecidos, al igual que han hecho en Alemania con la Bundesliga de fútbol. De esta forma, los CAR de Madrid, Barcelona y Sierra Nevada reabrirían sus puertas a partir del 11 de mayo, si la evolución de la pandemia lo permite.

¿Cuándo abrirán los hoteles y los alojamientos turísticos? Fase 1

Los hoteles y los alojamientos turísticos españoles podrán abrir en la Fase 1 a partir del 11 de mayo, aunque excluyendo zonas comunes y con determinadas restricciones que se plantearán en una orden del Ministerio de Sanidad.

¿Cuándo podré ir a misa? Fase 1

Los lugares de culto podrán abrir, limitando el aforo a un tercio en la Fase 1. Dos semanas después, en la la Fase 2, se ampliará el aforo al 50%; en aquellas provincias que vayan más rápido, esta segunda fase arrancaría como pronto el 25 de mayo en la Península.

Según el artículo 11 del Real Decreto del 17 de marzo, la asistencia a los lugares de culto se condiciona "a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro".

¿Y los velatorios? Fase 1

El Gobierno permitirá la celebración de velatorios "bajo determinadas circunstancias" en la Fase 1 de desescalada, en la que van a entrar el próximo 11 de mayo todas las provincias que cumplan los requisitos del Panel integral de indicadores diseñado por el Ejecutivo. Se podrán celebrar velatorios para un número limitado de familiares, con protocolos de distancia física y seguridad.

En la Fase 2 (a finales de mayo) se ampliará el número de familiares, y en la Fase 3 (a partir del 8 de junio), se podrán celebrar velatorios más amplios.

¿Cuándo podré visitar a mi familiares y amigos? Fase 1



Las visitas y reuniones entre familiares y amigos que vivan en una misma provincia se permitirán a partir del próximo 11 de mayo, siempre y cuando esa provincia cumpla los requisitos para poder pasar a la Fase 1 del 'Plan de transición hacia la nueva normalidad' y que tienen que ver, entre otros marcadores, con la evolución de la epidemia en ese área geográfica y su capacidad para reaccionar ante un rebrote".

Una orden ministerial regulará no obstante cómo y por cuánto tiempo podrán producirse estos contactos sociales con las personas mayores o más vulnerables a la enfermedad de la covid-19 por tener patologías previas. Pero para todos los demás, será posible quedar o visitar a familiares y amigos en sus domicilios respectivos o en terrazas de bares y restaurantes que podrán abrir para entonces con el 30% de las mesas de las que disponían anteriormente.

¿Puedo ir ya al gimnasio? Fase 1

Los gimnasios podrán abrir en la Fase 1, pero sólo para actividades que puedan realizarse de forma individual y con cita previa. En la Fase 2 ya podrán abrir albergando a un mayor número de usuarios al mismo tiempo, pero limitando el número de máquinas en uso para guardar la correcta distancia social.

FASE 2, INTERMEDIA

En esta fase, que se prevé que comience dos semanas después de implantarse la Fase 1, se plantea la apertura parcial de actividades que se mantienen restringidas en la fase anterior con limitaciones de aforo, como restaurantes con servicio de mesa y terrazas, zonas comunes de alojamientos turísticos, grandes superficies comerciales...

¿Cuándo podré tomar algo dentro de un bar? Fase 2

Habrá que esperar a la Fase 2, donde se contempla la apertura del espacio interior de locales, con el aforo limitado a un tercio y solo con servicio de mesas.

¿Cuándo podrán abrir los cines, teatros, auditorios y salas de conciertos? Fase 2



Los cines, teatros y auditorios y salas de conciertos podrán reabrir sus puertas en la Fase 2 del proceso de desescalada, reduciendo su capacidad a un tercio y con butaca asignada. Se permitirán las visitas a monumentos y salas de exposiciones, con limitación de entradas, y se podrán realizar espectáculos para un máximo de 50 personas o, en su defecto, igualmente a un tercio de capacidad.

¿Cuándo podré ir a mi segunda residencia? Fase 2

El desplazamiento a una segunda residencia se podrá hacer desde la Fase 2 (que comenzaría sobre el 25 de mayo en los territorios que cumplan con los objetivos) solo si esa segunda residencia está dentro de la misma provincia en la que se vive.

No estarán permitidos los viajes a una segunda residencia fuera de la provincia hasta finales de junio, cuando el país entre en la "nueva normalidad".

¿Abrirán los colegios? Fase 2

El Gobierno ha marcado el mes de septiembre como el momento oficial de vuelta al cole, ya para el curso 2020-2021. Sin embargo, en la Fase 2 se podrán abrir las escuelas infantiles y las actividades de refuerzo.

Este refuerzo estará habilitado para los alumnos que se tienen que enfrentar a la Evau. Y las escuelas infantiles será para aquellos padres de niños de menos de 6 años que tengan problemas de conciliación, sobre todo en preparación de la vuelta a los centros de trabajo en la Fase 3.

¿Puedo casarme? Fase 2

La celebración de las bodas será posible desde la Fase 2, que es cuando el plan prevé la apertura de restaurantes y hoteles, aunque limitando el aforo a un tercio de su capacidad.

Fase 3, AVANZADA

En esta fase, que se prevé que comience el 8 de junio, dos semanas después de comenzar la Fase 2, se prevé la apertura de todas las actividades, pero siempre manteniendo las medidas oportunas de seguridad y distancia. Entre las medidas a contemplar en esta fase está la apertura del comercio minorista que no hubiera abierto con anterioridad, con limitación de aforo, bares y discotecas con aforo muy limitado, museos y espectáculos culturales, también con asistencia limitada...

¿Podré ir a la playa este verano? Fase 3

Todo parece indicar que podremos disfrutar de las playas este verano. El anexo II del plan indica que en la Fase 3, dentro de las actividades culturales y de ocio, se permitirá ir a las playas "en condiciones de seguridad y distanciamiento". Esta fase comenzaría, si se cumplen todos los marcadores, a principios de junio.

¿Cuándo podré ir a la piscina? Fase 3

Sigue sin confirmarse cuando se abrirán las instalaciones de piscina abiertas a público (no se incluyen ahí las de residencias privadas unifamiliares, que obviamente se usan a discreción de los propietarios y no están sujetas a la normativa del Plan), ya sean públicas o de clubes privados. Todo parece indicar que, como pronto, no será hasta final de junio, y siguiendo unas estrictas medidas de higiene y seguridad.

¿Podré ver a familiares o amigos que viven en otra provincia? Fase 3

Habrá que esperar hasta la última semana de la Fase 3, y sólo será posible entre las provincias que hayan alcanzado la misma fase marcada por el plan de desescalada del Gobierno.

¿Puedo visitar a mis abuelos a la residencia? Fase 3

Las visitas a las personas mayores en residencias geriátricas no se podrán recuperar hasta la última fase del plan de transición, aquella que podría iniciarse alrededor del 8 de junio en aquellas provincias que cumplian los criterios establecidos. En la Fase 2 sí se podrían efectuar visitas a centros para personas con discapacidad o en viviendas tuteladas

¿Hasta cuándo voy a teletrabajar? Fase 3

El teletrabajo seguirá siendo preferente por lo menos hasta la última fase, la 3, que comenzaría, en las provincias que no tengan retrasos, a principios de junio. La última fase de la desescalada marcará el regreso a los centros de trabajo. Pedro Sánchez ha confirmado que el Gobierno está estudiando la ampliación de los ERTE más allá del estado de alarma.

¿Cuándo podré salir de viaje? Fase 3

El presidente de Gobierno ha sido claro al respecto. "La movilidad interprovincial llegará solamente con la nueva normalidad". Durante la desescalada, "la provincia o isla será la unidad, y durante todas las fases los ciudadanos no podrán salir de su territorio", confirmó en la rueda de prensa del martes 28 de abril. Los ciudadanos podrán desplazarse dentro de su provincia por razones no esenciales, según las condiciones que marque cada fase, pero no podrán salir de ella hasta que termine todo el proceso, a finales de junio.

NUEVA NORMALIDAD

Si todo va según lo previsto, esta fase llegará como pronto a final del mes de junio. Terminan las restricciones sociales y económicas, pero se mantiene la vigilancia epidemiológica, la capacidad reforzada del sistema sanitario y la autoprotección de la ciudadanía. La recomendación de la distancia física se mantendrá durante meses, así como el uso de mascarilla. Por una vez, el entorno rural tendrá ventajas competitivas sobre el urbano en el día a día.