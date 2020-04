Los pueblos más bonitos de Aragón quieren que vuelvas… cuando se pueda

Tienen el título de bonitos, y lo lucen con orgullo, pero en estos días su belleza no es comprobable de primera mano para el foráneo; hay recuerdos, fotografías o vídeos, pero falta ‘patear’, admirar y disfrutar sensorialmente de todo aquello que ya sorprendió a quienes lo vieron antes, especialmente a los que eligieron quedarse y participar activamente en el mantenimiento y fomento de ese caudal de hermosura. Aragón tiene 13 localidades en el club de ‘Los pueblos más bonitos de España’, título que exige una serie de condicionantes previos y un cuidado eficaz de las bondades (arquitectónicas, naturales, socioculturales) que mantienen al pueblo en esa lista; estar en ella es un imán natural para el turista proclive al ‘stendhalazo’ (fascinación, olvidando el matiz obsesivo del término) ante una obra de arte. Desde los 13 ayuntamientos, cada cual con su circunstancia (el alcalde de Valderrobres, Carlos Boné, es enfermero titulado y voluntario estos días en la residencia del pueblo, por ejemplo) se anima a la gente a regresar de visita, o a seguir el consejo de aquellos amigos que lo recomendaron una y otra vez. De paso, y hablando de cambio de paradigmas, quizá esta pandemia convenza a más gente de lo interesante que resulta conocer la España interior, la no masificada, donde nunca se discutió a la naturaleza su autoridad sobre el territorio.

Aínsa (Huesca). Enrique Pueyo

“Los pueblos más bonitos de España solemos ser pequeños, ligados a la naturaleza y más seguros sanitariamente en una situación como ésta; además, aplicamos la responsabilidad estrictamente. En Aínsa tenemos nuestra villa medieval, con la muralla norte recuperada este invierno y cuidamos lo que hay: el castillo, los museos, la gastronomía, el monte... hay muchas alternativas”.

Más información Aínsa, laboratorio de emociones y nudo de iniciativas

Albarracín (Teruel). Michel Villalta

“En Albarracín tenemos un patrimonio cultural emblemático; somos un destino turístico icónico a nivel nacional, y cuando concluya el estado de alarma potenciaremos paquetes para la reactivación turística del municipio; ojalá todo vaya bien y en los meses estivales podamos ofrecer con seguridad todo lo que tenemos; estaremos encantados a acoger a cualquier visitante”.

Más información Albarracín: una institución al rescate para sacar brillo a la historia

Alquézar (Teruel). Mariano Altemir

“Venid, claro que sí... en cuanto sea legal y seguro para todos. Necesitamos gente para ser un pueblo vivo. El turismo es clave; son unos cuantos los que han decidido vivir y trabajar en Alquézar, apuesta arriesgada en su día, cuando todo era más precario. Las pasarelas, la Colegiata, la gastronomía, el conjunto histórico... y una promesa; venid, y veréis que estará todo perfecto”.

Más información Alquézar: de los barrancos sobre el Vero a las cumbres de la belleza

Anento (Zaragoza). Enrique Cartiel

“Si la salida acaba siendo escalonada, espero que se regulen bien los primeros desplazamientos, porque os recibiremos con los brazos abiertos, pero esto es pequeñito y no podemos asumir un aluvión excesivo de gente; todo está precioso, aún más que de costumbre. No hemos tenido casos positivos del virus, los que tienen segundas residencias fueron responsables y no vinieron”.

Más información Anento: la belleza del aguallueve y del fútbol a distancia

Ansó (Huesca). Montserrat Castán

“La lección que saco es la eficacia de la responsabilidad, el sentido de comunidad y protección entre los que vivimos aquí. Es curioso que ahora la despoblación rural sea una ‘virtud’, con tantos espacios naturales al aire libre que se podrán explotar de forma responsable y sostenible. En Ansó somos hospitalarios, y vamos a trabajar para que estéis tranquilos cuando vengáis”.

Calaceite (Teruel). Carlota Núñez

“Disfrutamos de un magnífico patrimonio histórico y artístico, de nuestra oliva, de la naturaleza, la huella de Cabré, la gran cocina... pero la gente es el gran valor de Calaceite; aquí nos hemos ayudado mucho en esta coyuntura, somos gente abierta, de frontera, debido a nuestra situación geográfica; tratamos de que todos los que nos visitan se sientan bien”.

Cantavieja (Teruel). Ricardo Altabás

“Venir a Cantavieja es disfrutar de la naturaleza en todo su esplendor; una tierra dura, pero espectacular, la capital del Maestrazgo. Esta comarca es preciosa ahora que está verde y con cualquier otro color durante el año; tenemos un rico patrimonio histórico y monumental, nuestras ‘casas colgadas’… en fin, muchas cosas, sin olvidar lo bien que se come aquí”.

Más información Cantavieja: el último aserradero de la capital carlista

Mirambel (Teruel). Carmen Soler

“Mirambel es una villa medieval preciosa, amurallada, con un tesoro en cada rincón; nuestros palacios, conventos y caserones, los miradores… el director Ken Loach dejó aquí huella con su ‘Tierra y Libertad’, tenemos visitas temáticas de todo tipo... estaremos preparados para que las disfrutéis cuando sea seguro. Aquí siempre se apuesta por relajarse y disfrutar”.

Más información Mirambel, belleza oficial y silueta amurallada

Puertomingalvo (Teruel). Manuel Zafón

“El pueblo merece una visita; enclave natural privilegiado, bagaje cultural con nuestros museos y llamativa arquitectura, trato personalizado al visitante... tenemos magníficas rutas a pueblos vecinos, y recomiendo dos caminatas: el sendero al alto del Pelejero, de hora y media total, y uno más largo hasta la Cascada del Arquero y el río Linares. Tenéis que hacerlos, impresionan”.

Más información Puertomingalvo es una de las bellas oficiales, por fuera y por dentro

Roda de Isábena (Huesca). Joaquín Montanuy

“Nuestro pueblo está construido alrededor de una de las catedrales más antiguas de Aragón; es el más pequeño de toda España con catedral propia. El paisaje que nos rodea es precioso, desde la sierra de Sis al Turbón y los Morrones de Güel. Hay un clima maravilloso, con invierno suave aunque estemos rodeados de montaña; cualquier época del año es buena para venir”.

Más información Roda de Isábena: un museo naval en el corazón de la Ribagorza

Rubielos de Mora (Teruel). Ángel Gracia

“Rubielos es lo que es por el esmero de los vecinos durante décadas en la restauración y rehabilitación del casco histórico, marcado por la madera, la piedra y la forja. El escultor Gonzalvo y el maestro albañil Ángel Redón dieron con la clave. Hay armonía arquitectónica, y singularidades como el patio porticado o las dos torres-puerta, amén de 22 casas–palacio... y amor por la cultura”.

Más información Rubielos de Mora: vino de altura con vocación internacional

Sos del Rey Católico (Zaragoza). María José Navarro

“Tenemos una campaña, ‘Días para soñar’: los viajes se sueñan, se viven y se recuerdan, e invitamos a la gente a la primera fase ahora. Si se reserva hasta el 30 de junio alojamiento o restauración para disfrutar hasta el 6 de enero de 2021, las visitas guiadas son gratuitas. Esta villa medieval, cuna de reyes y escenario de cine, tiene argumentos para satisfacer todas las exigencias”.

Más información Sos del Rey Católico: en Sos cardan la lana y se llevan la fama

Valderrobres (Teruel). Carlos Boné

“Estaremos encantados de que volváis a echarnos piropos de primera mano, a conocernos y a disfrutar del Matarraña en general y de Valderrobres en particular; tenemos nuestro casco histórico, el río, uno de los conjuntos de castillo e iglesia más representativos de Aragón en el gótico levantino, nuestro museo… y las calles, que ya son una maravilla”.

Reportaje de la serie ‘Aragón es extraordinario’.